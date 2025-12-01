Watch: स्मृति मंधाना के साथ शादी पोस्टपोन के बाद पहली बार पब्लिक में दिखे पलाश मुच्छल, चेहरे पर दिखी उदासी
Smriti Mandhana Palash Muchhal: भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ शादी पोस्टपोन होने के बाद म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल पहली बार नजर आए. उनका वीडियो वायरल हो रहा है.
भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना की जिंदगी में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है. वह कई समय से अपनी शादी की तैयारियों में थी, बहुत खुश थीं लेकिन शादी से पहले उनके पिता की तबियत खराब हो गई. शादी को पोस्टपोन करना पड़ा, जिसके बाद खबर आई कि पलाश मुच्छल की तबियत भी खराब हो गई है. अब शादी पोस्टपोन होने के बाद पलाश पहली बार पब्लिक में नजर आए हैं.
स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर, 2025 को होनी थी. स्मृति और पलाश के दोस्त, रिश्तेदार उनके घर पहुंच गए थे. हल्दी, मेहंदी के बाद संगीत सेरेमनी भी हो गई थी. इन फंक्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे थे, सभी बहुत खुश थे. मंधाना और पलाश के डांस वीडियो भी सामने आए थे, लेकिन शादी वाले दिन खबर आई कि स्मृति के पिता की तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई. मंधाना ने फैसला लिया कि वह तब तक शादी नहीं करेंगी, जब तक उनके पिता ठीक न हो जाएं.
एयरपोर्ट पर उदास नजर आए पलाश
पलाश मुच्छल इंदौर के रहने वाले हैं. स्मृति के साथ शादी पोस्टपोन होने के बाद वह सोमवार को पहली बार पब्लिक में नजर आए. उनका एयरपोर्ट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने परिवार के साथ हैं और काफी उदास हैं.
View this post on Instagram
