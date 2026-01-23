सिंगर और फिल्म डायरेक्टर पलाश मुच्छल अब एक और विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं. पहले पलाश पर उनकी क्रिकेटर गर्लफ्रेंड स्मृति मंधाना को 'धोखा' देने का आरोप लगा था. अब सिंगर पर मंधाना के दोस्त के साथ 40 लाख रुपये का फ्रॉड करने का आरोप सामने आया है. वैभव माने नाम के एक शख्स ने पलाश पर पैसा ना लौटाने का आरोप लगाया है. तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है.

दरअसल, फिल्म में निवेश करने की बातचीत के साथ इस मामले की शुरुआत हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सांगली के रहने वाले वैभव माने को स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना ने पलाश मुच्छल से मिलवाया था. बताया गया कि वैभव और स्मृति दोस्त हैं. कथित तौर पर दोनों की मुलाकात दिसंबर, 2023 में हुई थी.

फिल्म में निवेश करके मुनाफा दिलाने का वादा

पलाश ने वैभव से फिल्म 'नजरिया' में निवेश करने के लिए पैसे की बात की थी. कथित तौर पर वैभव ने फिल्म में 40 लाख रुपये निवेश किए. वैभव से कहा गया कि फिल्म के ओटीटी पर रिलीज होते ही उन्हें उनका मुनाफा यानी प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन यह फिल्म कभी बन ही नहीं पाई. फिल्म ना बनने और रिलीज होने की सूरत में पलाश ने वैभव का पैसा नहीं लौटाया.

इसके बाद वैभव ने पुलिस का सहारा लिया और पैसे दिए जाने वाले दावे की पुष्टि करने वाले दस्तावेज पुलिस अधीक्षक को सौंपे. इसके अवाला वैभव ने बताया कि पलाश चाहते थे कि वह फिल्म में निवेश करें. फिल्म रिलीज नहीं हो सकी, जिसके बाद वैभव ने पैसे मांगे और कई महीनों तक इंतजार करने के बाद उन्होंने पलिस की तरफ रुख किया.

स्मृति मंधाना को धोखा देने का आरोप

गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी होनी थी. तय तारीख को शादी की रस्में भी शुरू हुईं, लेकिन इस बीच खबर आई की मंधाना के पिता की तबीयब बिगड़ गई. फिर कुछ दिन बाद आधिकारिक बयान के जरिए साफ कर दिया गया कि अब शादी नहीं होगी. बताते चलें कि मंधाना और पलाश करीब 6 साल से एक दूसरे के साथ थे.