IND vs PAK Women's ODI World Cup Drama: एशिया कप से लेकर वीमेंस वर्ल्ड कप तक भारत और पाकिस्तान के मैचों में जमकर बवाल देखने को मिल रहा है. महिला विश्व कप में रविवार, 5 अक्टूबर को भारत-पाकिस्तान के बीच हुए मैच में भी खिलाड़ियों के बीच तनातनी देखने को मिली. टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान की स्पिनर नशरा संधू के बीच आंखों ही आंखों में जंग छिड़ गई. नशरा संधू, भारत की कप्तान को गुस्से में आंख दिखा रही थीं, क्योंकि ये पाकिस्तानी खिलाड़ी टीम इंडिया की कप्तान को आउट नहीं कर पा रही थी, लेकिन हरमनप्रीत कौर के रिएक्शन ने नशरा के साथ ही हर किसी को हैरान कर दिया.

हरमनप्रीत कौर का नशरा संधू को जवाब

वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान एशिया कप की तरह ही दोनों टीमों के कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया. इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. वहीं जब भारत की बल्लेबाजी के दौरान कप्तान हरमनप्रीत कौर मैदान पर आईं, तब 22वें ओवर में पाकिस्तान की गेंदबाज नशरा संधू तेवर दिखाने लगीं.

नशरा संधू भारतीय पारी के 22वें ओवर में अपना तीसरा ओवर लेकर आई थी. नशरा की गेंद पर तीन ओवर में ही 21 रन आ गए थे और उन्हें कोई विकेट भी नहीं मिला था. 22वें ओवर की पांचवीं गेंद पर हरमनप्रीत कौर ने जोरदार चौका जड़ा था. भारतीय कप्तान से चौका खाने के बाद नशरा संधू बौखला गईं. नशरा ने जब ओवर की आखिरी गेंद डाली, तब ग्राउंड से सीधे उसे नशरा ने ही उठाया और हरमन की तरफ ही थ्रो फेंकने का इशारा किया, लेकिन थ्रो किया नहीं. इसके बाद नशरा घूर-घूरकर हरमन को देखने लगीं. हरमनप्रीत कौर ने भी नशरा को देखकर कहा कि 'आंख दिखा रही है'. भारतीय कप्तान के चेहरे के हाव-भाव ने हर किसी को हैरान कर दिया.

