हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI के पावर से पाकिस्तानी क्रिकेटर बौखलाया, बांग्लादेश विवाद के बीच कहा- ICC बेबस है क्योंकि...

BCCI के पावर से पाकिस्तानी क्रिकेटर बौखलाया, बांग्लादेश विवाद के बीच कहा- ICC बेबस है क्योंकि...

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर सईद अजमल ने यहां तक कह दिया कि अगर आईसीसी विश्व क्रिकेट के समग्र हित में निष्पक्ष और सैद्धांतिक फैसला नहीं कर सकती है तो उसे अपना कामकाज बंद कर देना चाहिए.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 12 Jan 2026 09:29 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर किए जाने के बाद BCB यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से मना कर दिया है. बीसीबी ने आईसीसी से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैच शिफ्ट करने की बात की है. इस बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सईद अजमल ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी है. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सईद अजमल ने कहा है कि अगर आईसीसी विश्व क्रिकेट के समग्र हित में निष्पक्ष और सैद्धांतिक फैसला नहीं कर सकती है तो उसे अपना कामकाज बंद कर देना चाहिए.

साफ है कि सईद अजमल बीसीसीआई का पावर देख अजीब बयान दे रहे हैं. अजमल ने कहा कि अगर आईसीसी अपने कामकाज में भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के मौजूदा ‘वर्चस्व’ से निपटने में नाकाम रहती है तो उसके अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने कहा, "अगर आईसीसी विश्व क्रिकेट के समग्र हित में निष्पक्ष और सैद्धांतिक फैसला नहीं कर सकती है तो उसे अपना कामकाज बंद कर देना चाहिए. अगर आईसीसी भारतीय बोर्ड पर अपने फैसले लागू नहीं करा सकती तो उसके अस्तित्व का कोई मतलब नहीं बनता है."

आईसीसी बेबस है, क्योंकि अब इस पर भारतीयों का वर्चस्व है- सईद अजमल

अजमल ने दावा किया कि टेस्ट खेलने वाले अधिकतर देश इस भावना से सहमत हैं, लेकिन वे सार्वजनिक रूप से अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पाएंगे. उन्होंने कहा कि भारत का वैश्विक प्रतियोगिताओं में भी पाकिस्तान में खेलने से इनकार करना आईसीसी की ‘बेबसी‘ का एक प्रमुख उदाहरण है. अजमल ने कहा, "भारत के पाकिस्तान में नहीं खेलने का कोई तार्किक कारण नहीं है, लेकिन आईसीसी बेबस है, क्योंकि अब इस पर भारतीयों का वर्चस्व है."

भारत सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान की यात्रा नहीं करता है. यही नहीं भारत सरकार दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज को मंजूरी नहीं देती है. यह दोनों देश अब किसी बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में न्यूट्रल वेन्यू (तटस्थ स्थल) पर ही एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं. वहीं आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष बीसीसीआई के पूर्व सचिव जय शाह हैं.

Published at : 12 Jan 2026 09:29 PM (IST)
Tags :
Saeed Ajmal T20 World Cup 2026 T20 World Cup BANGLADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पार काटकर...', राज ठाकरे की धमकी पर भड़के अन्नामलाई ने दिया ये जवाब
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
क्रिकेट
देवदत्त पडिक्कल ने रचा इतिहास, दूसरी बार VHT में बनाया 700 प्लस स्कोर; कोई नहीं कर पाया ऐसा
देवदत्त पडिक्कल ने रचा इतिहास, दूसरी बार VHT में बनाया 700 प्लस स्कोर; कोई नहीं कर पाया ऐसा
बॉलीवुड
सुनील शेट्टी ने लॉन्च किया 'बॉर्डर 2' का गाना 'जाते हुए लम्हों', फैंस बोले- 'ये सॉन्ग नहीं, इमोशन है...'
'बॉर्डर 2' का गाना 'जाते हुए लम्हों' रिलीज, फैंस बोले- 'ये सॉन्ग नहीं, इमोशन है...'
Advertisement

वीडियोज

China On India-bangladesh Tension : बांग्लादेश आया चीन के साथ, भारत ने शुरू की कुचलने की तैयारी!
Sandeep Chaudhary: भगवान राम भाजपाई या सपाई? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण | Virendra Singh | BJP
Raj Thackeray on Hindi: 'हिंदी बोले तो लात मारूंगा…' UP‑बिहार वालों को राज ठाकरे की खुली धमकी!
UP Politics: SP सांसद Virendra Singh के बयान से सियासी घमासान | BJP | Chandauli | Shri Ram |CM Yogi
Chitra Tripathi: भगवान राम 'समाजवादी' थे? यूपी की राजनीति गरमाई | Mahadangal | BJP | SP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पार काटकर...', राज ठाकरे की धमकी पर भड़के अन्नामलाई ने दिया ये जवाब
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
क्रिकेट
देवदत्त पडिक्कल ने रचा इतिहास, दूसरी बार VHT में बनाया 700 प्लस स्कोर; कोई नहीं कर पाया ऐसा
देवदत्त पडिक्कल ने रचा इतिहास, दूसरी बार VHT में बनाया 700 प्लस स्कोर; कोई नहीं कर पाया ऐसा
बॉलीवुड
सुनील शेट्टी ने लॉन्च किया 'बॉर्डर 2' का गाना 'जाते हुए लम्हों', फैंस बोले- 'ये सॉन्ग नहीं, इमोशन है...'
'बॉर्डर 2' का गाना 'जाते हुए लम्हों' रिलीज, फैंस बोले- 'ये सॉन्ग नहीं, इमोशन है...'
विश्व
'हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन...', डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान की दो टूक, आर-पार के मूड में खामेनेई!
'हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन...', डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान की दो टूक, आर-पार के मूड में खामेनेई!
इंडिया
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
जनरल नॉलेज
Submerged Cities: दुनिया के पांच शहर जहां कभी रहती थी आबादी, लेकिन अब पानी में समा चुके हैं ये इलाके
दुनिया के पांच शहर जहां कभी रहती थी आबादी, लेकिन अब पानी में समा चुके हैं ये इलाके
नौकरी
​हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पदों पर निकली बंपर भर्ती, 5500 पदों के लिए आवेदन शुरू
​हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पदों पर निकली बंपर भर्ती, 5500 पदों के लिए आवेदन शुरू
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget