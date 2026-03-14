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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटयह पाकिस्तानी क्रिकेटर हुआ गंभीर रूप से चोटिल, स्ट्रेचर पर गया मैदान से बाहर, अब अस्पताल में कैसी है हालत?

यह पाकिस्तानी क्रिकेटर हुआ गंभीर रूप से चोटिल, स्ट्रेचर पर गया मैदान से बाहर, अब अस्पताल में कैसी है हालत?

Pakistan Vs Bangladesh: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार यानी 13 मार्च को ढाका में खेला गया. इस मुकाबले में पाकिस्तान के ऑलराउंडर हुसैन तलत गंभीर रूप से चोटिल हो गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 14 Mar 2026 07:48 AM (IST)
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Hussain Talat Seriously Injured In The Pakistan Vs Bangladesh Second ODI Match: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बीती रात यानी 13 मार्च को खेला गया. ढाका के शेर-ए-बंगला क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 274 रन सिमट गई. पाकिस्तान की ओर से माज सदाकत और सलमान अली आगा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली. माज ने सबसे ज्यादा 75 रन बनाए. हालांकि, इस मुकाबले में पाकिस्तान के ऑलराउंडर हुसैन तलत गंभीर रूप से चोटिल हो गए, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया.

हुसैन तलत कैसे हुए चोटिल?

पाकिस्तानी ऑलराउंडर हुसैन तलत को मैच में बांग्लादेशी पारी के दौरान फील्डिंग करते हुए बाएं कंधे में चोट लगी है. इस दौरान मुहम्मद वसीम बांग्लादेश की पारी का छठा ओवर डाल रहे थे. बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास ने कवर्स की क्षेत्र में शॉट खेला और गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही थी, तब हुसैन तेजी से गेंद के पीछे भागे और उन्होंने गेंद को रोकने की कोशिश की. हालांकि, जैसे ही उन्होंने गेंद को पकड़ा, उनका पैर बाउंड्री फोर्म पर पड़ा. इसके कारण हुसैन तलत का बैलेंस बिगड़ गया और वो एडवर्टाइजिंग बोर्ड से जाकर टकरा गए. तलत अजीबोगरीब तरीके से अपने बाएं कंधे पर गिरे, जिस वजह से वे गंभीर रूप से चोटिल हो गए.

स्ट्रेचर से बाहर गए, फिर अस्पताल में हुए भर्ती

हुसैन तलत के चोट लगने के तुरंत बाद मेडिकल टीम मैदान पर आई और उनका ट्रीटमेंट किया. इसके बाद उनको स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया और फिर एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, इसकी पुष्टि खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने की है.

मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: साहिबजादा फरहान, माज सदाकत, शमील हुसैन, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान आगा, हुसैन तलत, अब्दुल समद, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी (कप्तान), मोहम्मद वसीम जूनियर, हैरिस रऊफ.

बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, नजमुल हुसैन शान्तो, लिटन दास (विकेटकीपर), मेहंदी हसन मिराज (कप्तान), तौहीद हृदोय, अफीफ हुसैन, तस्कीन अहमद, रिशाद हुसैन, मुस्ताफिजुर रहमान, नाहिद राणा.

Published at : 14 Mar 2026 07:48 AM (IST)
Tags :
Liton Das PAK Vs BAN Hussain Talat Cricket News Muhammad Wasim Salman Ali Agha
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