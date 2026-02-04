Pakistan Youtuber Arslan Naseer Threatens ICC: पाकिस्तान सरकार की तरफ से बीते रविवार (01 फरवरी) इस बात का एलान किया था कि उनकी टीम 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए तो मैदान पर उतरेगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ श्रीलंका में होने वाला मुकाबला नहीं खेलेगी. इसके बाद से यह मुद्दा चर्चा में है. अब पाकिस्तान के यूट्यूबर और एक्टर अरसलान नसीर ने विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर आईसीसी का ऑफिस भारत में होता तो बम से उड़ा देते. इसके अलावा पाक यूट्यूबर ने आईसीसी चेयरमैन जय शाह के खिलाफ भी जहर उगला.

पाक यूट्यूबर ने क्या कहा?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो में अरसलान ने कहा, "अपनी औकात में रहो. ये तुम लोगों का छोट सा 25 लोगों का ऑफिस है. उधर मजे से बैठकर यूट्यूब देखो, नेटफ्लिक्स देखो. आईसीसी का ऑफिस दुबई में है, इसलिए वह सेफ है. अगर उनका ऑफिस भारत में होता, तो हमारे लोग उस हेड क्वार्टर और उसके आसपास की जगह को बम से उड़ा देते."

जय शाह को भी बनाया निशाना

ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी देने के बीच अरसलान ने आईसीसी चेयरमैन जय शाह को भी निशाना बनाया. जैसा की वीडियो में देखा और सुना जा सकता है. पाक एक्टर का यह विवादित बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

🇵🇰 Pakistani YouTuber Arslan Naseer wants to bomb ICC office



"Our people would blast them if ICC office were relocated to 🇮🇳India. Jay Shah & ICC are safe because the office is in 🇦🇪Dubai.”



What a pathetic mindset they have, it only exposes their real mentality pic.twitter.com/lyYEs7qYxG — Ajay Kashyap (@EverythingAjay) February 3, 2026

7 फरवरी से शुरू होगा वर्ल्ड कप

गौरतलब है कि टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 07 फरवरी (शनिवार) से होगी. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच खेला जाएगा. देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने टूर्नामेंट की शुरुआत से सिर्फ 06 दिन पहले भारत के खिलाफ मुकाबला खेलने से इनकार किया है.

पाकिस्तान ने तो सिर्फ टीम इंडिया के खिलाफ मैच खेलने से इनकार किया, इससे पहले बांग्लादेश की टीम तो अपना नाम टूर्नामेंट से भी वापस ले चुकी है. बांग्लादेश की तरफ से कहा गया था कि उनके लीग मुकाबले भारत के अलावा किसी और देश में शिफ्ट करवाएं. हालांकि आईसीसी ने बांग्लादेश के अनुरोध को नकार दिया था.