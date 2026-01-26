2026 टी20 वर्ल्ड कप पर पाकिस्तान ने लिया ये फैसला, प्रधानमंत्री से मिले PCB चीफ मोहसिन नकवी

Mohsin Naqvi Meeting Pakistan Prime Minister: 026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए चाहे पाकिस्तान का 15 सदस्यीय स्क्वाड घोषित हो चुका हो. मगर यह अभी तय नहीं है कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में भाग लेगी या नहीं. सोमवार, 26 जनवरी की शाम PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप मामले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की. इस मीटिंग के बाद भी अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है.

सोशल मीडिया के माध्यम से मोहसिन नकवी ने बताया कि उन्होंने ICC और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुद्दे पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उन्हें पूरी परिस्थिति समझाई. पीएम शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान इस मामले पर सभी विकल्पों पर विचार करेगा.

मोहसिन नकवी ने बताया कि अभी अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है. इस सप्ताह शुक्रवार या फिर अगले सोमवार को टी20 वर्ल्ड कप के मुद्दे पर पाकिस्तान आखिरी फैसला ले सकता है.

Chairman PCB Mohsin Naqvi called on Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif in Islamabad and discussed Pakistan's stand on the #T20WorldCup2026. Final decision will be announced by PM. pic.twitter.com/KTs2cs61b9 — Shakir Abbasi (@ShakirAbbasi22) January 26, 2026

अपडेट जारी है...