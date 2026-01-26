हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 टी20 वर्ल्ड कप पर पाकिस्तान ने लिया ये फैसला, प्रधानमंत्री से मिले PCB चीफ मोहसिन नकवी

2026 टी20 वर्ल्ड कप पर पाकिस्तान ने लिया ये फैसला, प्रधानमंत्री से मिले PCB चीफ मोहसिन नकवी

Pakistan Boycott T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 को बॉयकॉट करने की अटकलों के बीच मोहसिन नकवी ने पाक पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात की.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Jan 2026 06:17 PM (IST)
Mohsin Naqvi Meeting Pakistan Prime Minister: 026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए चाहे पाकिस्तान का 15 सदस्यीय स्क्वाड घोषित हो चुका हो. मगर यह अभी तय नहीं है कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में भाग लेगी या नहीं. सोमवार, 26 जनवरी की शाम PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप मामले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की. इस मीटिंग के बाद भी अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है.

सोशल मीडिया के माध्यम से मोहसिन नकवी ने बताया कि उन्होंने ICC और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुद्दे पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उन्हें पूरी परिस्थिति समझाई. पीएम शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान इस मामले पर सभी विकल्पों पर विचार करेगा.

मोहसिन नकवी ने बताया कि अभी अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है. इस सप्ताह शुक्रवार या फिर अगले सोमवार को टी20 वर्ल्ड कप के मुद्दे पर पाकिस्तान आखिरी फैसला ले सकता है.

 

अपडेट जारी है...

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 26 Jan 2026 06:08 PM (IST)
Shahbaz Sharif Mohsin Naqvi PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026
