पाकिस्तान ने जीता 'एशिया कप', सुपर ओवर में बांग्लादेश पर दर्ज की रोमांचक जीत

पाकिस्तान ने फाइनल में बांग्लादेश को हराकर एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का खिताब जीत लिया है. पाकिस्तान ने सुपर ओवर तक चले इस मैच में बांग्लादेश पर रोमांचक जीत दर्ज की. सुपर ओवर में बांग्लादेश ने 7 रनों का टारगेट सेट किया था, जिसे पाक बल्लेबाजों ने 4 गेंदों में ही हासिल कर लिया. दोनों टीमों की पारी 125 रनों पर समाप्त हुई थी, जिसके बाद सुपर ओवर में पाकिस्तान ने रोमांचक जीत दर्ज करके एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब जीता.

सुपर ओवर में बांग्लादेश सिर्फ 6 रन बना सका. 3 गेंदों के अंदर ही बांग्लादेश ने अपने दोनों विकेट गंवा दिए थे. वहीं पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने पहली 2 गेंदों पर सिंगल रन लिया, फिर तीसरी गेंद पर चौका आया और चौथी गेंद पर एक रन भागकर पाक टीम ने अपनी जीत सुनिश्चित की.

इस फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश A टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. उसका ये फैसला सही भी साबित हुआ, क्योंकि पाक टीम 125 के स्कोर पर ढेर हो गई थी. पाकिस्तान के लिए सिर्फ माज सदाकत (28 रन), अराफत मिन्हास (25 रन) और साद मसूद (38 रन) ही रनों के मामले में दहाई का आंकड़ा छू सके. बांग्लादेश के लिए रिपोन मोंडल ने 3 और रकीबुल हसन ने 2 विकेट लिए.

वहीं जब बांग्लादेश टीम बैटिंग करने आई, तो उसने एक समय बिना विकेट खोए 22 रन बना लिए थे, लेकिन यहां से ऐसा विकेटों का पतझड़ शुरू हुआ कि अगले 31 रनों के भीतर बांग्लादेश के 7 विकेट गिर गए. पाकिस्तान की जीत लगभग पक्की लग रही थी, तभी रकीबुल हसन और एसएम मेहरोब ने 37 रनों की पार्टनरशिप कर मैच में रोमांच भर दिया.

96 के स्कोर जब रकीबुल हसन 24 रन बनाकर आउट हुए, तो लगने लगा था कि अब तो बांग्लादेश की हार पक्की. मगर रिपोन मोंडल और अब्दुल गफर सकलैन ने हार नहीं मानी और 29 रनों की साझेदारी कर मैच को बराबरी पर ला खड़ा किया. नतीजन दोनों टीमों का स्कोर 125-125 से टाई हो गया. सुपर ओवर में पाकिस्तान विजयी रहा.