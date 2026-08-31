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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपिछले 18 टेस्ट से पाकिस्तान को नहीं मिली जीत, दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड 

पिछले 18 टेस्ट से पाकिस्तान को नहीं मिली जीत, दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड 

Pakistan: लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में हार के साथ पाकिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया. पाकिस्तान को पिछले 18 टेस्ट मैचों से जीत नसीब नहीं हुई है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 31 Aug 2026 03:42 PM (IST)
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पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ जारी तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला भी गंवा दिया. लॉर्ड्स में खेले गए मैच में मेजबान इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान को 194 रनों से करारी शिकस्त दी. इसके साथ पाक टीम का सेना देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिआ) में टेस्ट जीतने का इंतजार और लंबा हो गया. टीम ने सेना देश में पिछला रेड बॉल मैच 18 टेस्ट पहले जीता था. 

सेना देशों में पाकिस्तान की आखिरी जीत 8 साल पहले यानी मई 2018 में लॉर्ड्स के मैदान पर आई थी. इसके बाद से टीम ने 18 टेस्ट खेले, जिसमें 16 में हार का सामना किया. बाकी के 2 टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुए. अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम की यह शर्मनाक स्ट्रीक कब टूटती है. 

लॉर्ड्स में पाकिस्तान की शर्मनाक हार 

लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. बैटिंग के लिए उतरी इंग्लैंड पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई. यहां से लगा पाकिस्तान मजबूत स्थिति में है. टीम अपनी पहली पारी में कमाल करके बढ़त बना लेगी, लेकिन बाबर की सेना पहली पारी में सिर्फ 110 रन पर ही सिमट गई. 

फिर दूसरी पारी में बैटिंग के लिए उतरी इंग्लैंड 208 रन पर ऑलआउट हुई और पाकिस्तान को 389 रनों का लक्ष्य दिया. चेज करते हुए पाकिस्तान सिर्फ 194 रन पर सिमट गई. इस दौरान इंग्लैंड के लिए ओली रॉबिन्सन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए. बाकी जोश टंग ने 3 और जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट लिए. 

पाकिस्तान ने गंवाई सीरीज 

तीन मैचों की टेस्ट सीरीज पाकिस्तान ने गंवा दी है. लीड्स के हेडिंग्ले में खेले गए पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने एक पारी 103 रन से बड़ी जीत अपने नाम की. इसके बाद लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 194 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली. अब तीसरा और सीरीज का आखिरी टेस्ट 09 सितंबर से बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे मैच में कौन सी टीम बाजी मारती है.

 

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Published at : 31 Aug 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
Pakistan PAK Vs ENG Test
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