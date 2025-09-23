भारत से हारने के बाद पाकिस्तान टीम को एशिया कप से बाहर होने का डर सताने लगा है. पाक टीम के फाइनल के सारे समीकरण बिगड़ने लगे हैं और ऐसी भी नौबत आ सकती है कि उसे फाइनल में जाने के ले भारतीय टीम पर निर्भर होना पड़े. एशिया कप में भारत-पाकिस्तान पहले ही 2 बार भिड़ चुके हैं और फाइनल में उनकी तीसरी टक्कर की संभावना बनी हुई है.

पाकिस्तान टीम की टक्कर आज श्रीलंका से होनी है. दरअसल दोनों टीमों को हर हाल में यह मैच जीतना होगा. अगर आज पाकिस्तान को हार मिलती है तो उसका एशिया कप से बाहर होना लगभग तय हो जाएगा. आपको बताते चलें कि सुपर-4 की पॉइंट्स टेबल में टॉप-2 में फिनिश करने वाली टीम ही फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी.

भारत की जीत की दुआ करेगा पाकिस्तान?

क्या पाकिस्तान के लिए ऐसी नौबत आ सकती है कि वो भारत की जीत की दुआ करे? इसका जवाब है, हां. पाकिस्तान को सबसे पहले तो यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो आज श्रीलंका को हराए, क्योंकि ऐसा करके ही पाक टीम फाइनल की दौड़ में बनी रहेगी. इसके बाद कल यानी 24 सितंबर को भारत और बांग्लादेश का आमना-सामना होगा. बता दें कि सिर्फ बांग्लादेश पर जीत दर्ज करके टीम इंडिया की फाइनल में जगह लगभग पक्की हो जाएगी.

आज श्रीलंका को हराकर पाकिस्तान अपनी फाइनल की उम्मीदों को जिंदा रख सकेगा. उसका सुपर-4 राउंड में आखिरी मैच 25 सितंबर को बांग्लादेश से होगा. उस मैच में पाक टीम बांग्लादेश को हरा देती है तो उसकी फाइनल में जगह लगभग पक्की हो जाएगी.

अगर आज पाकिस्तान, श्रीलंका को नहीं हरा पाता है, तो उसे कल के मैच में दुआ करनी होगी कि भारत को बांग्लादेश पर जीत मिले. क्योंकि आज पाकिस्तान टीम की हार और कल बांग्लादेश की जीत से, सलमान आगा एंड कंपनी को फाइनल से पहले ही वापस पाकिस्तान जाने का टिकट बुक करवाना पड़ जाएगा.

एक और अहम सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सिर्फ एक मैच जीतकर फाइनल में जा सकता है. इसका जवाब है, हां. लेकिन इसके लिए नेट रन रेट अहम हो जाएगा. इसके लिए जरूरी होगा कि कल बांग्लादेश को टीम इंडिया के हाथों हार मिले. साथ ही पाकिस्तान यह भी कामना करेगा कि भारत, श्रीलंका को भी हराए.

