IND vs PAK U19: भारत के खिलाफ वर्चुअल सेमीफाइनल से पहले पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, चोट के कारण स्टार खिलाड़ी बाहर
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद शयान इंजरी के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 (ICC Under 19 World Cup 2026) में सुपर-6 का आखिरी मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 01 फरवरी, रविवार को खेला जाएगा. यह दोनों टीमों के लिए एक तरह से वर्चुल सेमीफाइनल होगा, लेकिन इस मैच से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है. दरअसल टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद शयान इंजरी (Mohammad Shayan) के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.
बता दें कि 18 साल के शयान को अभ्यास में विकेटकीपिंग के दौरान नाक पर गेंद लगी थी. इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी नाक में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई. अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने शयान की जगह दूसरे खिलाड़ी को स्क्वॉड में शामिल कर लिया है. आईसीसी ने एक रिलीज में बताया कि शयान की जगह दूसरे खिलाड़ी को टीम में जोड़ने की अनुमति मिल गई है.
इस खिलाड़ी को मिला मौका
आईसीसी ने अपनी रिलीज में बताया कि इवेंट की टेक्निकल कमेटी ने पाकिस्तान टीम में मोहम्मद शयान की जगह पर अब्दुल कादिर को शामिल करने की मंजूरी दे दी है. आगे लिखा गया कि टीम के अभ्यास सत्र के दौरान नाक की हड्डी में फ्रैक्चर होने के कारण शायन के बाहर होने के बाद कादिर को उनके स्थान पर टीम में शामिल किया गया है.
आईसीसी की अनुमति जरूरी
किसी खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट के लिए इवेंट टेक्निकल कमेटी की मंजूरी की जरूरत होती है, जिसके बाद ही रिप्लेसमेंट खिलाड़ी को आधिकारिक तौर पर टीम में शामिल किया जा सकता है.
टूर्नामेंट में अब तक पाकिस्तान का सफर
गौरतलब है कि पाकिस्तान ने अब तक 4 लीग मैच खेल लिए हैं, जिसमें एक मैच सुपर-6 का रहा. टूर्नामेंट में पाकिस्तान को हार के साथ शुरुआत करनी पड़ी थी. पाकिस्तान ने पहला मुकाबला 36 रन से गंवाया. इसके बाद पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत अपने खाते में डाली. अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान टीम कैसा प्रदर्शन करती है.
