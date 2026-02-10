टी20 वर्ल्ड कप के 10वें संस्करण में अभी तक छोटी टीमों ने खूब प्रभावित किया है. इसमें यूएसए भी शामिल है, जिसने टीम इंडिया के मजबूत टॉप आर्डर को धराशाई किया. अब टीम का सामना पाकिस्तान से है, जिसे वह टी20 वर्ल्ड कप के पिछले संस्करण (2024) में हरा चुकी है. आज का मैच कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. जानिए पिच का बर्ताव कैसा रहेगा, यहां गेंदबाजों या बल्लेबाजों में किसे अधिक मदद मिलने की उम्मीद है.

पाकिस्तान और यूएसए ग्रुप ए में शामिल हैं. ये इस ग्रुप का चौथा मैच होगा. पाकिस्तान 2 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. खबर लिखे जाने तक यूएसए चौथे नंबर पर है. सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में अभी तक 4 मैच खेले गए हैं. ये मैच यहां पांचवां मैच होगा.

पाकिस्तान बनाम यूएसए हेड टू हेड

पाकिस्तान और यूएसए के बीच इससे पहले एक ही टी20 इंटरनेशनल मैच खेला गया है. दोनों पिछले संस्करण (2024) में आमने सामने हुई थी, तब यूएसए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले मैच टाई किया और फिर सुपर ओवर में इसे जीत लिया.

सिंहली स्पोर्ट्स क्लब का रिकॉर्ड

इस ग्राउंड पर कुल 4 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. 2 मैच साल 2010 में खेले गए थे, जबकि 2 मैच जारी संस्करण में हुए. 7 फरवरी को पाकिस्तान ने इसी ग्राउंड पर नीदरलैंड को हराया था, लेकिन टीम की खराब बल्लेबाजी देखने को मिली. 9 फरवरी को यहां ज़िम्बाब्वे ने ओमान को हराया. दोनों मैचों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती.

इस ग्राउंड पर हाई स्कोर 176 का है, जो आयरलैंड ने 2010 में बनाया था. इसी मैच में आयरलैंड ने 172 रन बनाए थे. इससे पहले कभी भी इस मैदान पर 150 से अधिक रन नहीं बने.

पाकिस्तान बनाम यूएसए मैच की पिच रिपोर्ट

सिंहली स्पोर्ट्स क्लब की पिच स्पिनर्स के लिए मददगार रहती है. यहां लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं. बल्लेबाजों के लिए चुनौती रहती है. पिछले 3 मैच यहां लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती है, आज भी टॉस अहम भूमिका निभाएगा. पाकिस्तान बनाम यूएसए मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा, यहां ओस की संभावना है इसलिए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी लेने का फैसला सही रहेगा.

हालांकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने अगर 170 या 180 का स्कोर बना दिया तो फिर दूसरी पारी में खेलने वाली टीम पर दबाव बढ़ जाएगा. इसी ग्राउंड पर 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे.