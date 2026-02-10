2026 टी वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और अमेरिका यानी यूएसए के बीच मैच है. दुनियाभर में इस मैच की चर्चा है, क्योंकि 2024 टी20 विश्व कप में यूएसए ने पाकिस्तान को हराया था. ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि इस बार फिर इन दोनों टीमों के मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. कई क्रिकेट फैंस यहां तक कह रहे हैं कि आज यूएसए एक बार फिर उलटफेर करेगी.

आज पाकिस्तान और यूएसए के बीच मैच श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा. पाकिस्तान 2026 टी20 वर्ल्ड कप में एक मैच जीत चुका है, लेकिन नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत के लिए उसके पसीन छूट गए थे. नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान को काफी मुश्किल में डाल दिया था. 148 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम एक समय 16.1 ओवर में 114 रनों पर 7 विकेट खोकर दबाव में आ गई थी. हालांकि, फहीम अशरफ ने अंत में पाक को हारा हुआ मैच जिता दिया था.

यूएसए की टीम काफी मजबूत

यूएसए की टीम, जिसकी कप्तानी मोनांक पटेल कर रहे हैं, भारत के खिलाफ अपने पिछले मैच में अच्छी शुरुआत के बावजूद मैच जीत नहीं पाई थी. अमेरिका ने भारत की मजबूत बल्लेबाजी को शुरुआती झटके दिए और स्कोर 77 रन पर 6 विकेट कर दिया था. हालांकि इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने शानदार पारी खेलते हुए भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. लक्ष्य का पीछा करते हुए अमेरिका की टीम दबाव में आ गई और मैच हार गई. हालांकि, गेंदबाजी में अमेरिका का आत्मविश्वास पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकता है.

यूएसए की टीम: मोनांक पटेल (कप्तान), जेसी सिंह, एंड्रीज गौस, शेहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार, शायन जहांगीर, सैतेजा मुक्कामाला, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, नोस्तुश केंजीगे, शैडली वैन शल्कवाइक, सौरभ नेत्रवलकर, अली खान, मोहम्मद मोहसिन, शुभम रंजाने.

पाकिस्तान की टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक.