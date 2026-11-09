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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट डेब्यू में सबसे तेज अर्धशतक... 20 साल के पाकिस्तानी बल्लेबाज ने रचा इतिहास

टेस्ट डेब्यू में सबसे तेज अर्धशतक... 20 साल के पाकिस्तानी बल्लेबाज ने रचा इतिहास

तैयब आरिफ ने श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी में खेले जा रहे टेस्ट में डेब्यू किया और पहली पारी में ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़ दिया. वह अपनी पहली टेस्ट पारी में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले पाकिस्तानी बन गए हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 09 Nov 2026 05:14 PM (IST)
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रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे पाकिस्तान बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट में तैयब आरिफ ने विस्फोटक और ऐतिहासिक पारी खेली. 20 वर्षीय तैयब का ये डेब्यू टेस्ट है, जिसकी पहली पारी में उन्होंने 51 गेंदों में 57 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 1 छक्का और 9 चौके लगाए, यानी 42 रन तो बॉउंड्रीज से बना दिए.

टेस्ट डेब्यू मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाजों की लिस्ट में तैयब आरिफ दूसरे नंबर पर आ गए हैं, लेकिन अपनी पहली पारी में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले पाकिस्तानी बन गए हैं.

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इसी साल सितंबर में इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में पाकिस्तान के रजाउल्लाह ने 43 गेंदों में अर्धशतक लगाया था. आज 9 नवंबर को तैयब ने अपने डेब्यू मैच में 46 गेंदों में अर्धशतक लगाया. बता दें कि रजाउल्लाह का ये विस्फोटक अर्धशतक उनके डेब्यू टेस्ट की दूसरी पारी में आया था. उन्होंने 63 गेंदों में 9 छक्के और 4 चौकों की मदद से 81 रन बनाए थे.

पिछले महीने 20 साल के हुए तैयब आरिफ ने श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट की पहली पारी में 57 रन बनाए, उन्होंने 46 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था. उन्होंने पहले विकेट के लिए आजान अवेस के साथ 86 रनों की साझेदारी कर पाक टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी. अवेस के आउट होने के बाद आए तीनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया. मोहम्मद ताहा ने 51, बाबर आजम ने 50 और पहले दिन का खेल खत्म होने तक सऊद शकील 57 पर नाबाद हैं.

बता दें कि मोहम्मद ताहा का भी ये डेब्यू मैच है, जिसमें उन्होंने अर्धशतक जड़ा. रावलपिंडी में खेले जा रहे इस टेस्ट के पहले दिन का खेल खराब लाइट की वजह से जल्दी समाप्त कर दिया गया. पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर 281 रन बना लिए हैं. सऊद शकील 57 और मोहम्मद गाजी घोरी 7 रन बनाकर नाबाद हैं, जो दूसरे दिन पाकिस्तानी पारी को आगे बढ़ाएंगे.

श्रीलंका के लिए असीथा फर्नांडो ने 2 विकेट लिए. दिलशान मदुशंका और मिलान रतनायके ने 1-1 विकेट लिया.

यह भी पढ़ें- यशस्वी जायसवाल के बदले पूरन, राजस्थान के 3 खिलाड़ी जाएंगे लखनऊ! चौंका देगी ये ट्रेड डील

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 09 Nov 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
Cricket Records PAK VS SL PAKISTAN CRICKET TEAM
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