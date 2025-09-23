आज एशिया कप सुपर-4 चरण में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अहम मुकाबला है, दोनों के लिए ये करो या मरो वाला मैच है. इस मैच से पहले प्रेस कांफ्रेंस में आए पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान से उनके गन सेलिब्रेशन को लेकर सवाल किया गया, जो उन्होंने भारत के खिलाफ अर्धशतक लगाकर किया था. इस पर काफी विवाद हुआ था, क्योंकि ये सेलिब्रेशन उनकी नफरती सोच को दर्शाता है. इस पर बयान देते हुए फरहान ने बेशर्मी वाला बयान दिया.

शून्य पर मिले जीवनदान के बाद साहिबजादा फरहान ने सुपर-4 में भारत के खिलाफ 58 रनों की पारी खेली थी. अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्होंने बल्ले को बंदूक बनाकर फायर करने का एक्शन किया. इस सेलिब्रेशन पर कई सवाल उठे, इसने उनकी नफरती सोच को भी दर्शाया. आज श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले सोमवार को फरहान प्रेस कांफ्रेंस में पहुंचे, तो उनसे इस सेलिब्रेशन को लेकर सवाल किया गया.

गन सेलिब्रेशन पर क्या बोले साहिबजादा फरहान?

साहिबजादा फरहान ने कहा, "अगर आप उन छक्कों के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि भविष्य में आप और ज्यादा छक्के देखेंगे. वो सेलिब्रेशन तो बस उस पल हो गया. मैं अर्धशतक के बाद ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करता, लेकिन अचानक मेरे मन में आया कि चलो करते हैं. मैंने किया, मुझे नहीं पता कि लोग उसे कैसे देखेंगे. मैं उनकी परवाह भी नहीं करता. आपको पता है कि जब भी खेलेंगे तो आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहिए. जरुरी नहीं कि सामने भारत ही हो. आपको हर टीम के खिलाफ आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहिए, जैसा हमने खेला."

एशिया कप 2025 के फाइनल में कैसे पहुंच सकती है पाकिस्तान

भारत के खिलाफ सुपर-4 का पहला मैच हारने के बाद पाकिस्तान की राह फाइनल में पहुंचने की मुश्किल जरूर हो गई है लेकिन खत्म नहीं हुई. आज अगर टीम श्रीलंका को हरा देती है तो उसकी फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बढ़ जाएगी. फिर उसे अगले मैच में बांग्लादेश को हराना होगा. जबकि बांग्लादेश भारत को हरा पाए, इसकी संभावना बहुत कम है. इसलिए पाकिस्तान को सिर्फ अपने दोनों मैच जीतने है.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका हेड टू हेड

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अभी तक 23 टी20 मैच खेले जा चुके हैं. 10 बार श्रीलंका और 13 बार पाकिस्तान की टीम जीती है. हालांकि पिछले पांच टी20 मैचों में पाकिस्तान श्रीलंका से जीत नहीं पाई है.