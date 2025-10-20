हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे

बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे

PAK vs SA 2nd Test Day 1 Highlights: दूसरे टेस्ट में भी बाबर आजम का बल्ला नहीं चला. रावलपिंडी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने 5 विकेट गंवा दिए. शान मसूद ने 87 रनों की पारी खेली.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 20 Oct 2025 09:14 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच रावलपिंडी में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पर 259 रन बनाए. स्टम्प्स के समय सऊद शकील 42 और सलमान आगा 10 रनों पर नाबाद लौटे. दक्षिण अफ्रीका के लिए केशव महाराज और साइमन हार्मर ने दो-दो विकेट चटकाए. वहीं स्टार बल्लेबाज बाबर आजम इस टेस्ट में भी फ्लॉप रहे. 

कप्तान शान मसूद शतक से चूके 

दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान का हाल पहले टेस्ट की तरह रहा. टॉप ऑर्डर ने दमदार शुरुआत दिलाई, लेकिन मिडिल ऑर्डर पूरी तरह फेल रहा. एक समय पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट पर 146 रन था. वहीं 246 तक पाक टीम ने 5 विकेट गंवा दिए. कप्तान शान मसूद शतक से चूक गए. उन्होंने 176 गेंद में दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से 87 रन बनाए. मसूद को केशव महाराज ने आउट किया. ओपनर अब्दुल्लाह शफीक ने भी अर्धशतक लगाया. शफीक ने 146 गेंद में चार चौकों की मदद से 57 रन बनाए. 

बाबर आजम फिर फ्लॉप 

लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे बाबर आजम एक बार फिर फ्लॉप रहे. बाबर ने 22 गेंद में तीन चौकों की मदद से 16 रन बनाए. इस टेस्ट में रिजवान का बल्ला भी नहीं चला. रिजवान 19 रन बनाकर आउट हुए. बाबर को केशव महाराज ने आउट किया, वहीं रिजवान को रबाडा ने पवेलियन भेजा. 

सलमान आगा और सऊद शकील नाबाद लौटे 

सऊद शकील 105 गेंद में तीन चौकों की मदद से 42 रनों पर नाबाद लौटे. वहीं सलमान आगा 25 गेंद में एक चौके के साथ 10 रन पर हैं. दोनों के बीच अभी 13 रनों की साझेदारी ही हुई है. दूसरे दिन पाक टीम को इन दोनों से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी. 

39 साल के खिलाड़ी का टेस्ट डेब्यू 

पाकिस्तान ने इस टेस्ट में 39 साल के आसिफ अफरीदी को डेब्यू का मौका दिया है. इस समय उनकी उम्र 47 साल 284 दिन है, लेकिन दिसंबर में वह 39 साल के पूरे हो जाएंगे. आसिफ पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा उम्र में डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बन गए हैं. टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी मिरान बक्श हैं, जिन्होंने 1955 में टीम इंडिया के खिलाफ 47 साल 284 दिन की उम्र में डेब्यू किया था.

Published at : 20 Oct 2025 09:14 PM (IST)
Tags :
Pakistan Vs South Africa Keshav Maharaj Shan Masood Babar Azam Asif Afridi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘फुस्स हो गया हाइड्रोजन बम’, राहुल और तेजस्वी के वोट चोरी के आरोपों पर BJP नेता का तंज
‘फुस्स हो गया हाइड्रोजन बम’, राहुल और तेजस्वी के वोट चोरी के आरोपों पर BJP नेता का तंज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में नमाज विवाद पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, बोले- 'अपनी मानसिकता...'
महाराष्ट्र में नमाज विवाद पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, बोले- 'अपनी मानसिकता...'
क्रिकेट
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
बॉलीवुड
War 2 हुई फ्लॉप तो मुश्किल में आई रणबीर कपूर की 'धूम 4', अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन से खींचा हाथ, जानें वजह
'वॉर 2' हुई फ्लॉप तो मुश्किल में आई 'धूम 4', अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन से खींचा हाथ
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
चुनाव बवाली, किसकी जीत की दीवाली?
Khabar Gawah Hai: मार दी गोली.. काली हुई दिवाली!
बिहार चुनाव को लेकर Congress की नई लिस्ट जारी, Mahagathbandhan में फंसा पेंच!
पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘फुस्स हो गया हाइड्रोजन बम’, राहुल और तेजस्वी के वोट चोरी के आरोपों पर BJP नेता का तंज
‘फुस्स हो गया हाइड्रोजन बम’, राहुल और तेजस्वी के वोट चोरी के आरोपों पर BJP नेता का तंज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में नमाज विवाद पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, बोले- 'अपनी मानसिकता...'
महाराष्ट्र में नमाज विवाद पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, बोले- 'अपनी मानसिकता...'
क्रिकेट
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
बॉलीवुड
War 2 हुई फ्लॉप तो मुश्किल में आई रणबीर कपूर की 'धूम 4', अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन से खींचा हाथ, जानें वजह
'वॉर 2' हुई फ्लॉप तो मुश्किल में आई 'धूम 4', अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन से खींचा हाथ
हेल्थ
Early Signs of Liver disease: बिस्तर पर जाते ही दिखते हैं लिवर में सूजन के ये 5 लक्षण, 99% लोग इग्नोर करके मौत को लगा लेते हैं गले
बिस्तर पर जाते ही दिखते हैं लिवर में सूजन के ये 5 लक्षण, 99% लोग इग्नोर करके मौत को लगा लेते हैं गले
जनरल नॉलेज
Cheapest Cashews: इस जिले में टमाटर के भाव में मिलते हैं काजू, रेट सुनकर नहीं होगा यकीन
इस जिले में टमाटर के भाव में मिलते हैं काजू, रेट सुनकर नहीं होगा यकीन
लाइफस्टाइल
Bhai Dooj Surprise Ideas: भाई दूज पर बहनों को ऐसे करें सरप्राइज, ये हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडिया
भाई दूज पर बहनों को ऐसे करें सरप्राइज, ये हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडिया
विश्व
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget