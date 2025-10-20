पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच रावलपिंडी में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पर 259 रन बनाए. स्टम्प्स के समय सऊद शकील 42 और सलमान आगा 10 रनों पर नाबाद लौटे. दक्षिण अफ्रीका के लिए केशव महाराज और साइमन हार्मर ने दो-दो विकेट चटकाए. वहीं स्टार बल्लेबाज बाबर आजम इस टेस्ट में भी फ्लॉप रहे.

कप्तान शान मसूद शतक से चूके

दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान का हाल पहले टेस्ट की तरह रहा. टॉप ऑर्डर ने दमदार शुरुआत दिलाई, लेकिन मिडिल ऑर्डर पूरी तरह फेल रहा. एक समय पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट पर 146 रन था. वहीं 246 तक पाक टीम ने 5 विकेट गंवा दिए. कप्तान शान मसूद शतक से चूक गए. उन्होंने 176 गेंद में दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से 87 रन बनाए. मसूद को केशव महाराज ने आउट किया. ओपनर अब्दुल्लाह शफीक ने भी अर्धशतक लगाया. शफीक ने 146 गेंद में चार चौकों की मदद से 57 रन बनाए.

बाबर आजम फिर फ्लॉप

लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे बाबर आजम एक बार फिर फ्लॉप रहे. बाबर ने 22 गेंद में तीन चौकों की मदद से 16 रन बनाए. इस टेस्ट में रिजवान का बल्ला भी नहीं चला. रिजवान 19 रन बनाकर आउट हुए. बाबर को केशव महाराज ने आउट किया, वहीं रिजवान को रबाडा ने पवेलियन भेजा.

सलमान आगा और सऊद शकील नाबाद लौटे

सऊद शकील 105 गेंद में तीन चौकों की मदद से 42 रनों पर नाबाद लौटे. वहीं सलमान आगा 25 गेंद में एक चौके के साथ 10 रन पर हैं. दोनों के बीच अभी 13 रनों की साझेदारी ही हुई है. दूसरे दिन पाक टीम को इन दोनों से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी.

39 साल के खिलाड़ी का टेस्ट डेब्यू

पाकिस्तान ने इस टेस्ट में 39 साल के आसिफ अफरीदी को डेब्यू का मौका दिया है. इस समय उनकी उम्र 47 साल 284 दिन है, लेकिन दिसंबर में वह 39 साल के पूरे हो जाएंगे. आसिफ पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा उम्र में डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बन गए हैं. टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी मिरान बक्श हैं, जिन्होंने 1955 में टीम इंडिया के खिलाफ 47 साल 284 दिन की उम्र में डेब्यू किया था.