PAK vs SA: बाबर आजम को दी गाली? बिना माइक बंद किए ये क्या बोल गए पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, वीडियो हुआ वायरल

PAK vs SA: बाबर आजम को दी गाली? बिना माइक बंद किए ये क्या बोल गए पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, वीडियो हुआ वायरल

PAK vs SA 1st Test: पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट के दौरान रमीज राजा कमेंटरी में थे, वह अपना माइक बंद करना भूल गए और बाबर आजम को ड्रमेबाद बता दिया. इसका वीडियो वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 13 Oct 2025 07:46 AM (IST)
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पूर्व पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा ने कमेंटरी के दौरान बाबर आजम को लेकर ऐसा कुछ कहा, जिससे विवाद खड़ा हो गया. ये पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट के दौरान हुआ, जब बाबर बल्लेबाजी कर रहे थे और एक अपील पर उन्हें आउट करार दिया गया. तब रमीज अपना माइक बंद करना भूल गए, उन्हें लगा कि जो वह बोल रहे हैं वो कोई नहीं सुन रहा लेकिन उनका माइक चालू था और लोगों ने उनकी बातों को सुन लिया.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है. रविवार को टेस्ट का पहला दिन था, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. अब्दुल्लाह शफीक के आउट होने के बाद इमाम उल हक़ (93) और शान मसूद (76) ने 161 रनों की साझेदारी की. बाबर आजम एक बार फिर फ्लॉप हुए, वह 23 रन बनाकर साइमन हार्मर की गेंद पर एलबीडबल्यू आउट हुए.

रमीज राजा ने बाबर आजम को ड्रामेबाज बताया

49वें ओवर की पहली गेंद पर बाबर आजम ने डिफेन्स करना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले के पास से होकर विकेट कीपर के हाथों में गई. अपील हुई और अंपायर ने आउट करार दे दिया. बाबर ने तुरंत डीआरएस की मांग कर दी. इस समय कमेंटरी में रमीज राजा थे, अब उन्हें अपना माइक बंद करना था लेकिन वह भूल गए. इस बीच उन्होंने कहा, "ये आउट हैं, ड्रामा करेगा." राजा ये बातें बाबर के लिए कह रहे थे, हालांकि रीप्ले में नजर आया कि गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ था इसलिए अंपायर को अपना फैसला पलटकर इसे नॉट आउट करना पड़ा.

फिर फ्लॉप हुए बाबर आजम

बाबर आजम का खराब फॉर्म साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में भी जारी रहा, उन्होंने 48 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 23 रन बनाए. एक समय पाकिस्तान का स्कोर 163/1 था, लेकिन मसूद के आउट होने के बाद 199 पर इमाम भी आउट हो गए और फिर 199 पर ही बाबर आजम के रूप में पाकिस्तान का 5वां विकेट गिरा. हालांकि मोहम्मद रिजवान (62) और सलमान अली आगा (52) की शतकीय साझेदारी ने पाकिस्तान को संभाल लिया. पहले दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर 313 रन बना लिए हैं.

Published at : 13 Oct 2025 07:46 AM (IST)
