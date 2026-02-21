बारिश की भेंट चढ़ा सुपर-8 का पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच, एक्शन को तरसी फैंस की आंखें

Pakistan vs New Zealand Match Cancelled: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 मैच रद्द हो गया है. बारिश के कारण मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी. पाक टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था लेकिन उसके बाद निरंतर बारिश होती रही. मैच ऑफिशियल्स ने पांच-पांच ओवर का मैच करवाने का भी प्रयास किया, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम रहीं.

सुपर-8 का सबसे पहला मैच रद्द होने के कारण पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला है. पांच-पांच ओवर का मैच करवाने के लिए 10:16 का कट-ऑफ टाइम रखा गया था, लेकिन करीब 9 बजकर 5 मिनट के समय पर मैच को आधिकारिक रूप से रद्द घोषित कर दिया गया.

इस मैच से पूर्व बाबर आजम के खेलने पर संशय बना हुआ था. बाबर लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और उनका स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा है. इसके बावजूद बाबर को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया गया, लेकिन इस बार पाकिस्तान टीम में फखर जमान की वापसी हुई. फखर ने ख्वाजा नफाय को रिप्लेस किया.

दूसरी ओर न्यूजीलैंड भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी थी, क्योंकि उसने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक या दो नहीं बल्कि 3 बड़े बदलाव किए थे. ईश सोढ़ी और लॉकी फर्ग्यूसन की भी वापसी करवाई गई थी.

अब पाकिस्तान का सुपर-8 में अगला मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड के साथ होगा. दूसरी ओर न्यूजीलैंड को 25 फरवरी को श्रीलंका से भिड़ना है. कल यानी 22 फरवरी को सुपर-8 में दो मैच खेले जाएंगे. भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा, वहीं इंग्लैंड की भिड़ंत श्रीलंका से होगी.

