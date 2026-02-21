हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटNZ vs PAK Match Abandoned: बारिश की भेंट चढ़ा सुपर-8 का पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच, एक्शन को तरसी फैंस की आंखें, एक भी गेंद का नहीं हुआ खेल

NZ vs PAK Match Abandoned: बारिश की भेंट चढ़ा सुपर-8 का पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच, एक्शन को तरसी फैंस की आंखें, एक भी गेंद का नहीं हुआ खेल

PAK vs NZ Super 8 Cancelled: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 मैच रद्द हो गया है. बारिश के कारण मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 Feb 2026 09:32 PM (IST)
Preferred Sources

Pakistan vs New Zealand Match Cancelled: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 मैच रद्द हो गया है. बारिश के कारण मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी. पाक टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था लेकिन उसके बाद निरंतर बारिश होती रही. मैच ऑफिशियल्स ने पांच-पांच ओवर का मैच करवाने का भी प्रयास किया, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम रहीं.

सुपर-8 का सबसे पहला मैच रद्द होने के कारण पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला है. पांच-पांच ओवर का मैच करवाने के लिए 10:16 का कट-ऑफ टाइम रखा गया था, लेकिन करीब 9 बजकर 5 मिनट के समय पर मैच को आधिकारिक रूप से रद्द घोषित कर दिया गया.

इस मैच से पूर्व बाबर आजम के खेलने पर संशय बना हुआ था. बाबर लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और उनका स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा है. इसके बावजूद बाबर को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया गया, लेकिन इस बार पाकिस्तान टीम में फखर जमान की वापसी हुई. फखर ने ख्वाजा नफाय को रिप्लेस किया. 

दूसरी ओर न्यूजीलैंड भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी थी, क्योंकि उसने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक या दो नहीं बल्कि 3 बड़े बदलाव किए थे. ईश सोढ़ी और लॉकी फर्ग्यूसन की भी वापसी करवाई गई थी.

अब पाकिस्तान का सुपर-8 में अगला मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड के साथ होगा. दूसरी ओर न्यूजीलैंड को 25 फरवरी को श्रीलंका से भिड़ना है. कल यानी 22 फरवरी को सुपर-8 में दो मैच खेले जाएंगे. भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा, वहीं इंग्लैंड की भिड़ंत श्रीलंका से होगी.

यह भी पढ़ें:

PAK vs NZ: आज रद्द होने पर दोबारा होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच? क्या बारिश के लिए है रिजर्व डे का नियम, यहां जानें

अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच तो क्या होगा? किसे होगा ज्यादा फायदा? जानें नियम

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 21 Feb 2026 09:16 PM (IST)
Tags :
PAK Vs NZ PAKISTAN VS NEW ZEALAND T20 World Cup Super-8
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
NZ vs PAK Match Abandoned: बारिश की भेंट चढ़ा सुपर-8 का पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच, एक्शन को तरसी फैंस की आंखें, एक भी गेंद का नहीं हुआ खेल
बारिश की भेंट चढ़ा सुपर-8 का पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच, एक्शन को तरसी फैंस की आंखें
क्रिकेट
NZ vs PAK Super-8: बारिश की वजह से रद्द हुआ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच, दोनों टीमों को मिला 1-1 प्वाइंट
बारिश की वजह से रद्द हुआ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच, दोनों टीमों को मिला 1-1 प्वाइंट
क्रिकेट
PAK vs NZ: आज रद्द होने पर दोबारा होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच? क्या बारिश के लिए है रिजर्व डे का नियम, यहां जानें
आज रद्द होने पर दोबारा होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच? क्या बारिश के लिए है रिजर्व डे का नियम
क्रिकेट
क्या करती हैं शिखर धवन की दुल्हन? कितनी है उम्र? जानें पढ़ाई से लेकर कमाई तक की फुल डिटेल्स
क्या करती हैं शिखर धवन की दुल्हन? जानें पढ़ाई से लेकर कमाई तक की फुल डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

US Supreme Court ने Trump Tariffs को Illegal ठहराया | $175 Billion Refund कैसे मिलेगा? | Paisa Live
Pati Brahmachari: गुलाब सिंह की खौफनाक साज़िश, क्या ईशा बचा पाएगी अपनी मां को?
June में release होगी ‘Kulli’, Makers का दावा Theatre में गूंजेंगी चीखें |
Gippy Grewal की नई film: हंसी, entertainment और दमदार कहानी का वादा
Bollywood News: ‘धुरंधर 2’ के ट्रेलर को लेकर हलचल, रणवीर सिंह के नए अवतार पर फोकस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में ही बनेंगे राफेल फाइटर जेट, रक्षा मंत्रालय ने कसी कमर, CCS को भेजा जाएगा नोट, कब तक शुरू हो जाएगा काम?
भारत में ही बनेंगे राफेल फाइटर जेट, रक्षा मंत्रालय ने कसी कमर, कब तक शुरू हो जाएगा काम?
बिहार
मैथिली ठाकुर के 'धृतराष्ट्र' वाले बयान पर भड़के खेसारी लाल, बोले- 'कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती हैं तो...'
मैथिली ठाकुर के 'धृतराष्ट्र' वाले बयान पर भड़के खेसारी लाल, बोले- 'कम उम्र में...'
क्रिकेट
PAK vs NZ: आज रद्द होने पर दोबारा होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच? क्या बारिश के लिए है रिजर्व डे का नियम, यहां जानें
आज रद्द होने पर दोबारा होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच? क्या बारिश के लिए है रिजर्व डे का नियम
बॉलीवुड
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
विश्व
50%, 25%, 18% या फिर 10%... सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत से कितना टैरिफ वसूलेंगे डोनाल्ड ट्रंप? समझें
50, 25, 18 या फिर 10%... सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत से कितना टैरिफ वसूलेंगे ट्रंप?
इंडिया
'हम इस पर बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गैरकानूनी तो आया भारत का पहला रिएक्शन
'हम बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', यूएस SC ने टैरिफ को बताया अवैध तो आया भारत का पहला रिएक्शन
बिहार
पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव स्थगित, 28 फरवरी को होना था मतदान, क्यों लिया गया यह फैसला?
पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव स्थगित, 28 फरवरी को होना था मतदान, क्यों लिया गया यह फैसला?
शिक्षा
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget