हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करेगा पाकिस्तान! टी20 वर्ल्ड कप से पहले चली नई चाल

भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करेगा पाकिस्तान! टी20 वर्ल्ड कप से पहले चली नई चाल

India vs Pakistan Match: 2026 टी20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान ने नया ड्रामा शुरू कर दिया है. वह भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने पर विचार कर रहा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Jan 2026 04:59 PM (IST)
Pakistan Boycott India Match: पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. बीते रविवार पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड सामने आया था, लेकिन अब खबर है कि वह भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार कर सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) 2 विकल्पों पर विचार कर रहा है. पहला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार और दूसरा 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच बहिष्कार करना है.

ICC, बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर चुका है, उसकी जगह स्कॉटलैंड को मिल चुकी है. पाकिस्तानी चैनल Geo TV के अनुसार पीसीबी आईसीसी के इस फैसले के विरोध में भारत बनाम पाकिस्तान मैच का बहिष्कार कर सकता है, जो 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है.

भारत बनाम पाकिस्तान मैच, व्यूवरशिप और बिजनेस के लिहाज से टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मैच होगा. इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे. हालांकि पीसीबी को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा फैसला लेने पर आईसीसी उस पर कड़ी कार्यवाई कर सकता है.

बहिष्कार करने पर मिलेगी सजा

अगर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप या फिर भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करता है, तो आईसीसी उसपर बड़ा जुर्माना ठोक सकता है या फिर वर्ल्ड कप में उसके पॉइंट्स काटे जा सकते हैं. यहां तक कि उसे आईसीसी के आने वाले टूर्नामेंट्स से प्रतिबंध भी झेलना पड़ सकता है. बता दें कि पाकिस्तान की मांग के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उसके मैच हाइब्रिड मॉडल के तहत खेले जाएंगे. मतलब उसके सारे मैच श्रीलंका में होने हैं, जबकि भारत इस टूर्नामेंट का सह-मेजबान है.

शेड्यूल अनुसार पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के साथ खेलना है. 12 फरवरी को उसकी भिड़ंत यूएसए और फिर भारत के खिलाफ उसका मैच 15 फरवरी को होगा. पाक टीम का आखिरी लीग स्टेज मैच 18 फरवरी को नामीबिया के साथ होगा.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 26 Jan 2026 04:59 PM (IST)
India Vs Pakistan IND VS PAK T20 World Cup 2026 T20 World Cup
Embed widget