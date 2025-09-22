Pakistan Is Not Able To Play Asia Cup: भारत से हारने के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट जगत में खूब बेइज्जती हो रही है. एक तरफ जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर ही अपने देश की टीम को लताड़ रहे हैं, वहीं भारत की क्रिकेट वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे क्रिस श्रीकांत (Kris Srikkanth) ने भी पाकिस्तानी टीम की धज्जियां उड़ा दी हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस श्रीकांत ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हिदायत भी दी है.

भारतीय दिग्गज ने उड़ाईं पाकिस्तान की धज्जियां

भारत ने 1983 में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया था और ये टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी थी. इसी वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा क्रिस श्रीकांत भी थे. भारतीय दिग्गज खिलाड़ी ने पाकिस्तान की हार पर अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि 'पाकिस्तान को आगे आने वाले समय में मुख्य टीमों के साथ नहीं खेलना चाहिए. पाकिस्तान को अपने सहयोगी देशों के साथ खेलना चाहिए'.

एशिया कप में पाकिस्तान की टीम को भारतीय टीम दो बार बुरी तरह हरा चुकी है. पाकिस्तान की करारी हार पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस श्रीकांत ने कहा कि 'शुक्र मनाओ कि पाकिस्तान को इतने अच्छे टूर्नामेंट में खेलने दिया जा रहा है, नहीं तो पाकिस्तान की ये टीम चेन्नई लीग में सातवीं डिवीजन की टीम है'. भारतीय दिग्गज ने साफ-साफ कहा कि पाकिस्तान की टीम एशिया कप में खेलने के लायक ही नहीं है और भारत से उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता.

सूर्यकुमार यादव ने भी कही ये बात

एशिया कप में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से भी जब पाकिस्तान के साथ राइवलरी को लेकर सवाल किया गया, तब सूर्यकुमार ने भी कहा था कि मुकाबला उन टीमों के साथ होता है जो 15 मैच खेले और उसमें 7-8 के आंकड़े दिखाई दें. लेकिन 10-0 और 10-1 से हारी हुई टीम के साथ क्या ही राइवलरी होती है.

