पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एक और नया ड्रामा शुरू कर दिया है. पीसीबी की शिकायत पर ICC ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना ठोका था. अब पाकिस्तान के निशाने पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह हैं, जिनपर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने सुपर-4 राउंड में भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान अश्लील इशारे किए थे.

पाकिस्तानी मीडिया एजेंसी जियो न्यूज के मुताबिक पीसीबी ने तर्क दिया कि अर्शदीप सिंह के इशारे ICC आचार संहिता के विरुद्ध हैं. यह भी कहा गया कि भारतीय तेज गेंदबाज की हरकतों के कारण खेल भावना आहत हुई. पाकिस्तान बोर्ड ने मांग की है कि अर्शदीप के खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाए. बताया जा रहा है कि यह घटना 21 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला समाप्त होने के बाद हुई, जिसमें टीम इंडिया 6 विकेट से विजयी रही थी.

