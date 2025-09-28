हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'ड्रामेबाज' पाकिस्तान की एक और गंदी हरकत, PCB ने इस भारतीय क्रिकेटर पर लगाए आरोप, जानें पूरा मामला

PCB Complaints Arshdeep Singh: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और नया ड्रामा शुरू कर दिया है. पीसीबी ने अब भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को निशाना बनाया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Sep 2025 05:05 PM (IST)
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एक और नया ड्रामा शुरू कर दिया है. पीसीबी की शिकायत पर ICC ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना ठोका था. अब पाकिस्तान के निशाने पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह हैं, जिनपर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने सुपर-4 राउंड में भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान अश्लील इशारे किए थे.

पाकिस्तानी मीडिया एजेंसी जियो न्यूज के मुताबिक पीसीबी ने तर्क दिया कि अर्शदीप सिंह के इशारे ICC आचार संहिता के विरुद्ध हैं. यह भी कहा गया कि भारतीय तेज गेंदबाज की हरकतों के कारण खेल भावना आहत हुई. पाकिस्तान बोर्ड ने मांग की है कि अर्शदीप के खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाए. बताया जा रहा है कि यह घटना 21 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला समाप्त होने के बाद हुई, जिसमें टीम इंडिया 6 विकेट से विजयी रही थी.

 

अपडेट जारी है...

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 28 Sep 2025 05:05 PM (IST)
India Vs Pakistan PCB Arshdeep Singh Pakistan Cricket Board IND VS PAK
