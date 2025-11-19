पाकिस्तानी पत्रकार सुनना चाहता था तारीफ, सिकंदर रजा ने दिया ऐसा जवाब; पूरा प्लान हो गया चौपट

पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी ट्राई नेशन सीरीज की मेजबानी कर रहा है, जिसकी अन्य दो टीमें जिम्बाब्वे और श्रीलंका है. ट्राई सीरीज शुरू होने से एक दिन पहले हुई प्रेस कांफ्रेंस में पाकिस्तानी पत्रकार ने जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा से एशिया की सेकंड टी20 बेस्ट टीम के बारे में पूछा. इस पर रजा ने ऐसा जवाब दिया, जिसकी पत्रकार को उम्मीद नहीं थी.

पाकिस्तान का कोई नेता हो, खिलाड़ी हो या आम नागरिक, हर कोई अपने मुंह से अपनी तारीफ करता रहता है. उन्हें उम्मीद रहती है कि अन्य लोग भी उनकी तारीफ करे, लेकिन अगर उनमे वो काबिलियत न हो तो फिर ये कैसे हो सकता है. ऐसी ही एक उम्मीद से पाकिस्तान के पत्रकार ने सिकंदर राजा से ये सवाल किया था कि वह किस टीम को एशिया की सेकंड बेस्ट टीम मानते हैं.

पाकिस्तानी पत्रकार को ये तो पता था कि एशिया में भारत से ऊपर कोई दूसरी टीम नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने सेकंड बेस्ट टीम के बारे में पूछा. फिर भी उन्हें वो जवाब नहीं मिला, जो वो सुनना चाहते थे. सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान फैंस के बीच ये डिबेट चलती है कि कौन सी टीम सेकंड बेस्ट है.

सिकंदर रजा ने दिया ये जवाब

पाकिस्तानी रिपोर्ट ने पूछा- सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है और मुझे इस पर आपकी राय जाननी है. एशिया में टी20 में सर्वश्रेष्ठ और दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम कौन सी हैं? आपके नजरिए से हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी टीम इस टूर्नामेंट में एशिया की सेकंड बेस्ट टीम के साथ खेल रही है या थर्ड बेस्ट टीम के साथ?

🚨🚨 Sikandar Raza humiliated Pakistan on asking who is Asia's 2nd best team😭😭



"All I would tell you, zimbabwe is the 2nd best team in africa & I don't give F about who is 1st or 2nd best team in asia(chuckles).



It might be an upset for you as I can read the room, you people… pic.twitter.com/4GW1Y5iohZ — Rajiv (@Rajiv1841) November 18, 2025

सिकंदर रजा ने दिया ये जवाब: क्योंकि मैंने अभी राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहनी हुई है, तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि जिम्बाब्वे अफ्रीका की सेकंड बेस्ट टीम है. मुझे परवाह नहीं कि एशिया की फर्स्ट या सेकंड बेस्ट टीम कौन सी है. जब मैं राष्ट्रीय टीम की जर्सी में नहीं रहूंगा तब इस पर बोलूंगा. अभी मेरा फोकस मेरी टीम पर है. ये जिम्बाब्वे के कप्तान की प्रेस कांफ्रेंस है, इसलिए मुझे इस टीम के बारे में सवाल का जवाब देना चाहिए. व्यक्तिगत पर मुझे परवाह नहीं कि एशिया की सर्वश्रेष्ठ, दूसरी सर्वश्रेष्ठ या तीसरी सर्वश्रेष्ठ टीम कौन है. हम अफ्रीका की सेकंड बेस्ट टीम है, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं. हम अफ्रीका की बेस्ट टीम को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं.