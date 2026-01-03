T20 World Cup 2026, Pakistan Provisional Squad: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) के लिए 15 सदस्यीय संभावित टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) को सौंप दी गई है. पाक बोर्ड की तरफ से संभावित टीम को सार्वजनिक नहीं किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोर्ड के एक विश्वसनीय सूत्र ने इस बारे में जानकारी दी. यह कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से पहले भी ऐसा किया जा चुका है.

टीम को सार्वजनिक ना करने पर फैंस के मन में कई सवाल खड़े हो गए. सबसे पहले लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर संभावित 15 सदस्यीय टीम में किन-किन खिलाड़ियों को जगह मिली है. क्या बाबर आजम का पत्ता कट गया है? क्या शाहीन अफरीदी को भी मौका नहीं मिला है? तो आइए जानते हैं कि संभावित स्क्वॉड में किसे-किसे रखा गया है.

किन-किन खिलाड़ियों को मिला मौका?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो टीम में पूर्व कप्तान बाबर आजम को रखा गया है. इसके अलावा तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को भी मौका मिला है. हालांकि शाहीन इन दिनों इंजरी से जूझ रहे हैं. बाकी ऑलराउंडर शादाब खान भी टीम का हिस्सा हैं, लेकिन शादाब कंधे की इंजरी के चलते पिछले साल मई से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सके हैं. हालांकि उन्होंने बीबीएल 2025-26 के जरिए वापसी की. इसके अलावा शादाब को जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली टी20 सीरीज में भी शामिल किया गया है.

रिपोर्ट्स में आगे बताया गया कि सिलेक्टर्स ने ज्यादातर उन्हीं खिलाड़ियों को विश्व कप की संभावित टीम में शामिल किया है, जो श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए चुने गए हैं. खिलाड़ियों की लिस्ट में फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमां, नसीम शाह, उस्मान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर और सलमान अली आगा को रखा गया है. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि हारिस रऊफ का नाम नहीं शामिल किया गया है.