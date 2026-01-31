पाकिस्तान टीम इन दिनों घरेलू सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है, जिसके दो मैच पूरे हो चुके हैं. लेकिन दूसरे मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की 'भट्टा' गेंदबाजी पर सवाल उठाया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. तो आइए जानते हैं पाक की भट्टा गेंदबाजी का पूरा माजरा क्या है.

शनिवार (31 जनवरी) को खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर सवाल खड़ा किया. उस्मान ने ग्रीन को आउट किया, जिसके बाद पवेलियन लौटते वक्त कंगारू ऑलराउंडर काफी गुस्से में दिखाई दिए. इसके अलावा ग्रीन ने ड्रेसिंग रूम के सामने भी भट्टा बॉलिंग का इशारा किया.

उस्मान पर इससे पहले भी लगे भट्टा गेंदबाजी के आरोप

यह पहला मौका नहीं था कि जब उस्मान पर भट्टा गेंदबाजी का आरोप लगा हो, बल्कि इसे पहले जनवरी की शुरुआत में इंटरनेशनल लीग टी20 के दौरान एमआई एमिरेट्स के बल्लेबाज टॉम बैंटन ने भी उस्मान पर भट्टा यानी बॉलिंग के वक्त चकिंग करने का आरोप लगाया था.

🚨🚨 Cameron Green called out Usman Tariq for chucking after getting out!!



- Tom Banton called out Usman Tariq for chucking in ILT2O.



- PSL banned him for chucking.



- Green tonight called him out for chucking.



Is ICC sleeping? How is he not banned?pic.twitter.com/8mSKViQzho — Rajiv (@Rajiv1841) January 31, 2026

PSL में भी लगा भट्टा गेंदबाजी का आरोप

बात सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट या फिर इंटरनेशनल लीग टी20 तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि खुद पाकिस्तान की सुपर यानी PSL में भी उस्मान के बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठ चुके हैं. पाकिस्तान सुपर लीग में अंपायर ने 2 बार मैच रेफरी से उस्मान के बॉलिंग एक्शन की शिकायत की है.

आईसीसी पर भी उठे सवाल

उस्मान पर लगातार सवाल उठने के बाद एक सवाल यह भी खड़ा होने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन सारी चीजों का ध्यान आईसीसी ही रखता है.

गौर करने वाली बात यह है कि 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत होनी है. उस्मान को आगामी विश्व कप के लिए पाकिस्तान के स्क्वॉड का हिस्सा बनाया गया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि विश्व में उस्मान के ऊपर कोई फैसला लिया जाता है या नहीं.