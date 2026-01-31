हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Watch: पाकिस्तान में खुलेआम हो रही 'भट्टा' गेंदबाजी, ICC की आंख पर बंधी पट्टी? ऑस्ट्रेलिया ने भी उठाया सवाल

Watch: पाकिस्तान में खुलेआम हो रही 'भट्टा' गेंदबाजी, ICC की आंख पर बंधी पट्टी? ऑस्ट्रेलिया ने भी उठाया सवाल

Usman Tariq Chucking Bowling Action: पाकिस्तान के स्टार स्पिनर उस्मान तारिक पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भट्टा बॉलिंग करने का आरोप लगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 31 Jan 2026 11:52 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान टीम इन दिनों घरेलू सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है, जिसके दो मैच पूरे हो चुके हैं. लेकिन दूसरे मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की 'भट्टा' गेंदबाजी पर सवाल उठाया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. तो आइए जानते हैं पाक की भट्टा गेंदबाजी का पूरा माजरा क्या है. 

शनिवार (31 जनवरी) को खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर सवाल खड़ा किया. उस्मान ने ग्रीन को आउट किया, जिसके बाद पवेलियन लौटते वक्त कंगारू ऑलराउंडर काफी गुस्से में दिखाई दिए. इसके अलावा ग्रीन ने ड्रेसिंग रूम के सामने भी भट्टा बॉलिंग का इशारा किया. 

उस्मान पर इससे पहले भी लगे भट्टा गेंदबाजी के आरोप 

यह पहला मौका नहीं था कि जब उस्मान पर भट्टा गेंदबाजी का आरोप लगा हो, बल्कि इसे पहले जनवरी की शुरुआत में इंटरनेशनल लीग टी20 के दौरान एमआई एमिरेट्स के बल्लेबाज टॉम बैंटन ने भी उस्मान पर भट्टा यानी बॉलिंग के वक्त चकिंग करने का आरोप लगाया था. 

PSL में भी लगा भट्टा गेंदबाजी का आरोप 

बात सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट या फिर इंटरनेशनल लीग टी20 तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि खुद पाकिस्तान की सुपर यानी PSL में भी उस्मान के बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठ चुके हैं. पाकिस्तान सुपर लीग में अंपायर ने 2 बार मैच रेफरी से उस्मान के बॉलिंग एक्शन की शिकायत की है. 

आईसीसी पर भी उठे सवाल 

उस्मान पर लगातार सवाल उठने के बाद एक सवाल यह भी खड़ा होने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन सारी चीजों का ध्यान आईसीसी ही रखता है. 

गौर करने वाली बात यह है कि 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत होनी है. उस्मान को आगामी विश्व कप के लिए पाकिस्तान के स्क्वॉड का हिस्सा बनाया गया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि विश्व में उस्मान के ऊपर कोई फैसला लिया जाता है या नहीं. 

Published at : 31 Jan 2026 11:52 PM (IST)
Tags :
Pakistan Usman Tariq AUSTRALIA
और पढ़ें
