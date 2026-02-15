टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 27वें लीग मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रनों से करारी शिकस्त दी और बढ़त को 8-1 पर पहुंचा दिया. श्रीलंका के कोलंबो में स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में यह भारत के लिए एकतरफा जीत रही, लेकिन मैच से पहले माहौल बिल्कुल अलग ही नजर आ रहा था. ऐसा लग रहा था कि मैच में पाकिस्तान की तरफ से (खासकर स्पिन डिपार्टमेंट से) भारत को कड़ी चुनौती पेश की जाएगी.

पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटरों और तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी इस बात पर जोर दिया था कि पाकिस्तान के स्पिनर भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करेंगे. आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत-पाकिस्तान मैच से पहले तीन मुकाबले खेले गए थ, जिसमें स्पिनरों का दबदबा देखने को मिला था. वहीं भारत-पाकिस्तान मैच के लिए कंडीशन भी स्पिनरों के पक्ष में थी.

पाकिस्तान ने कंडीशन को ध्यान में रखते हुए प्लेइंग 11 में 5 स्पिनर शामिल किए. वहीं कप्तान सलमान आगा सहित पाकिस्तान के लिए 6 स्पिनरों ने गेंदबाजी करवाई. पाकिस्तान की तरफ से 18 ओवर स्पिन के देखने को मिले, जबकि बाकी के 2 ओवर तेज गेंदबाज ने फेंके.

भारत के सामने नहीं चले पाकिस्तान के स्पिनर

पाक के स्पिनरों को लेकर जितनी चर्चा हुई, असल मैच में वो उनते ही फ्लॉप नजर आए. मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. यहां से ऐसा लगा कि पाकिस्तान अपने स्पिन डिपार्टमेंट का फायदा उठाते हुए भारत को लो स्कोर पर रोकने में कामयाब हो जाएगा. टीम को शुरुआत भी अच्छी मिली. अभिषेक शर्मा को पहले ही ओवर में आउट कर लिया.

लेकिन फिर ईशान ने आउट ऑफ सिलेबस बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों में 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से 77 रन बनाए. ईशान की इस पारी ने टीम इंडिया के लिए टोन सेट कर दी. फिर यहां से भारत ने खुद को संभालते हुए 20 ओवर में 175/7 रन के टोटल पर पहुंचा दिया. देखते ही देखते यह टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान मैच का सबसे बड़ा टोटल बन गया.

पाकिस्तान के लिए स्पिन ऑलराउंडर सैम अयूब ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए. वहीं भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बताए गए उस्मान तारिक कुछ खास नहीं कर सके. उस्मान ने रन तो कम दिए, लेकिन सिर्फ एक ही विकेट ले पाए. उन्होंने 4 ओवर में 24 रन खर्चे.

रन चेज में पाकिस्तान का पटाखा फुस्स

रन चेज के लिए उतरी पाकिस्तान की टीम सिर्फ एक फुस्स पटाखे की तरह नजर आई. सलमान अली आगा की कप्तानी वाली टीम 18 ओवर में सिर्फ 114 रन पर ढेर पर हो गई. इस तरह भारत ने एकतरफा जीत हासिल की. पहले पाकिस्तान के स्पिनर फ्लॉप हुए और फिर बल्लेबाज कुछ नहीं कर सके. जहां पाकिस्तान के स्पिनर कामयाब रहे, वहीं भारत के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट लिए. इसके अलावा स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने भी 2-2 विकेट अपनी झोली में डाले. बाकी 1-1 विकेट तिलक वर्मा और कुलदीप यादव ने अपने नाम किया.