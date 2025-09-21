आखिर पाकिस्तान ने दिखा ही दी औकात, सुपर-4 में भारत के साथ मैच से पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर...

Haris Rauf Comment Before IND vs PAK Asia Cup: भारत और पाकिस्तान के बीच आज 21 सितंबर को अब कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है. इस मुकाबले से पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने एक शर्मनाक हरकत की है. हारिस रऊफ की ऐसी हरकत पाकिस्तानी खिलाड़ियों की औकात दिखाती है. भारत और पाकिस्तान के बीच मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा. इस मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर प्रैक्टिस कर रहे थे. तब ही पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊस को मैदान कई बार '6-0' चिल्लाते सुना गया.

पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत

पाकिस्तान के खिलाड़ी हारिस रऊफ के इस कमेंट को भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जा रहा है. पाकिस्तान ने भारत के साथ तनाव के बीच ये दावा किया था कि उसके मुल्क ने भारतीय सेना के 6 लड़ाकू विमान गिराए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सभी दावों को झूठा करार दिया था, लेकिन पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहा है.

IND vs PAK मैच से पहले बौखलाया पाकिस्तान

पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ के कमेंट से अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ये बात उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कही या वो खिलाड़ियों के बीच चल रहे फुटबॉल मैच का स्कोर बता रहे थे. रऊफ के इस कमेंट का जवाब भारतीय टीम मैदान पर पहले भी दे चुके है, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया था.

एशिया कप में लीग स्टेज में खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के सलमान अली आगा से हाथ न मिलाने पर पाकिस्तान बौखला गया था. वहीं इस बार सुपर-4 में मुकाबले से पहले पाकिस्तान ने कायराना हरकत शुरू कर दी हैं.

