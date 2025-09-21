हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआखिर पाकिस्तान ने दिखा ही दी औकात, सुपर-4 में भारत के साथ मैच से पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर...

आखिर पाकिस्तान ने दिखा ही दी औकात, सुपर-4 में भारत के साथ मैच से पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर...

IND vs PAK Asia Cup Super-4: भारत और पाकिस्तान के बीच मैच से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ की एक शर्मनाक हरकत सामने आई है. प्रैक्टिस सेशन के दौरान ये खिलाड़ी बीच मैदान 6-0 चिल्लाता नजर आया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 21 Sep 2025 07:36 PM (IST)

Haris Rauf Comment Before IND vs PAK Asia Cup: भारत और पाकिस्तान के बीच आज 21 सितंबर को अब कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है. इस मुकाबले से पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने एक शर्मनाक हरकत की है. हारिस रऊफ की ऐसी हरकत पाकिस्तानी खिलाड़ियों की औकात दिखाती है. भारत और पाकिस्तान के बीच मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा. इस मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर प्रैक्टिस कर रहे थे. तब ही पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊस को मैदान कई बार '6-0' चिल्लाते सुना गया.

पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत

पाकिस्तान के खिलाड़ी हारिस रऊफ के इस कमेंट को भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जा रहा है. पाकिस्तान ने भारत के साथ तनाव के बीच ये दावा किया था कि उसके मुल्क ने भारतीय सेना के 6 लड़ाकू विमान गिराए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सभी दावों को झूठा करार दिया था, लेकिन पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहा है.

IND vs PAK मैच से पहले बौखलाया पाकिस्तान

पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ के कमेंट से अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ये बात उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कही या वो खिलाड़ियों के बीच चल रहे फुटबॉल मैच का स्कोर बता रहे थे. रऊफ के इस कमेंट का जवाब भारतीय टीम मैदान पर पहले भी दे चुके है, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया था.

एशिया कप में लीग स्टेज में खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के सलमान अली आगा से हाथ न मिलाने पर पाकिस्तान बौखला गया था. वहीं इस बार सुपर-4 में मुकाबले से पहले पाकिस्तान ने कायराना हरकत शुरू कर दी हैं.

यह भी पढ़ें

भारत-पाकिस्तान मैच से ठीक पहले सूर्यकुमार यादव के कोच ने किया बड़ा खुलासा, जानें क्या कुछ कहा

Published at : 21 Sep 2025 07:27 PM (IST)
Tags :
Haris Rauf Pakistan Asia Cup Super 4 IND VS PAK Asia Cup 2025 OPERATION SINDOOR
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ महा रिकॉर्ड बनाएंगे हार्दिक पांड्या, सिर्फ 2 कदम दूर भारत का ये स्टार खिलाड़ी
पाकिस्तान के खिलाफ महा रिकॉर्ड बनाएंगे हार्दिक पांड्या, सिर्फ 2 कदम दूर भारत का ये स्टार खिलाड़ी
विश्व
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
बॉलीवुड
61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश
61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ महा रिकॉर्ड बनाएंगे हार्दिक पांड्या, सिर्फ 2 कदम दूर भारत का ये स्टार खिलाड़ी
पाकिस्तान के खिलाफ महा रिकॉर्ड बनाएंगे हार्दिक पांड्या, सिर्फ 2 कदम दूर भारत का ये स्टार खिलाड़ी
विश्व
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
बॉलीवुड
61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश
61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश
ऑटो
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
हेल्थ
Male pregnancy Myth: कौन-से पुरुष हो जाते हैं प्रेग्नेंट, कैसे चलता है इनकी प्रेग्नेंसी का पता?
कौन-से पुरुष हो जाते हैं प्रेग्नेंट, कैसे चलता है इनकी प्रेग्नेंसी का पता?
जनरल नॉलेज
Road Accidents India: देश के किस राज्य में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा होती हैं मौतें? जानें टॉप-5 राज्यों के नाम
देश के किस राज्य में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा होती हैं मौतें? जानें टॉप-5 राज्यों के नाम
यूटिलिटी
दिल्ली में खुले नए हेल्थ सेंटर, जानें कौन-कौन सी बीमारियों का मिलेगा इलाज
दिल्ली में खुले नए हेल्थ सेंटर, जानें कौन-कौन सी बीमारियों का मिलेगा इलाज
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget