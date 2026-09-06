कौन सा नशा करते हो... पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद मेंटोर ने ऐसा बयान देकर उड़वाया मजाक

कौन सा नशा करते हो... पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद मेंटोर ने ऐसा बयान देकर उड़वाया मजाक
महिला एशिया कप में पाकिस्तान को भारत के हाथों एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान के मेंटोर वहाब रियाज ने जो बयान दिया, उससे उनका मजाक बन रहा है.
पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के मेंटोर वहाब रियाज ने उनकी टीम को महिला एशिया कप 2026 की सबसे अच्छी टीम बताया. किसी और दिन ये बयान आता तो भी ये ठीक था, लेकिन उन्होंने ये बात शनिवार को उस मैच के बाद कही जिसमें भारत ने उन्हें सिर्फ 55 रनों पर ढेर कर दिया था. दुबई में खेले गए इस मैच में टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी चुनी थी. 27 रन पर उनका कोई विकेट नहीं गिरा था, इसके बाद पूरी टीम सिर्फ 28 रन और जोड़ सकी. वहाब के बयान का मजाक बन रहा है.
ग्राउंड पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी ऐसा किया, जिसके लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए. शेफाली वर्मा को आउट कर फातिमा सना ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे पाकिस्तान जीत रही हो जबकि इससे पहले उनकी टीम 55 रनों पर ढेर हो गई थी. भारत ने लक्ष्य को 9वें ओवर में हासिल कर 7 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. इस शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान के मेंटोर वहाब रियाज ने कहा कि वह अभी भी मानते हैं कि उनकी टीम एशिया कप 2026 की सबसे अच्छी टीम है. एक हार से जज नहीं किया जाना चाहिए.
क्या बोले वहाब रियाज
मेरा तो यही भरोसा है कि ये लड़कियां हैं जो बहुत स्किलफुल हैं. उन्हें खुद पर भरोसा करने की जरुरत है. अब हांगकांग से मैच हैं. कोशिश करेंगे कि जो गलतियां हमने की वो अगले मैच में न दोहराएं. मैं अभी भी मानता हूं कि पाकिस्तान एशिया कप 2026 की सबसे अच्छी टीम है. हम ट्रॉफी भी उठाएंगे, क्योंकि जो कंडीशन हैं वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान को फेवर करती है."
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🚨 Pakistan Women's Head Coach Wahab Riaz said 🗣️— Ajay Jadeja (@AjayJadeja171) September 6, 2026
"I believe Pakistan Womens are the best side in the Asia Cup to lift the trophy. One bad match won’t change the reality."
BTW, even Pakistani fans are shocked by this statement 😂#INDvsPAK pic.twitter.com/qJ2PAXdZdL
उड़ा मजाक
वहाब के इस बयान ने सोशल मीडिया पर उनका मजाक बना दिया है, पाकिस्तान के लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये तो बहुत फेक है, अपने पद पर बने रहने के लिए पीतल को सोना बोल रहा है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "कौन सा नशा करते हो भाई." एक यूजर ने लिखा, "लगता है भाई माइक के सामने बैठने से पहले स्कोरकार्ड देखना भूल गए." एक अन्य यूजर ने लिखा, "यही ओवरकॉन्फिडेंस पाकिस्तान को खा रहा है."
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