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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकौन सा नशा करते हो... पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद मेंटोर ने ऐसा बयान देकर उड़वाया मजाक

कौन सा नशा करते हो... पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद मेंटोर ने ऐसा बयान देकर उड़वाया मजाक

महिला एशिया कप में पाकिस्तान को भारत के हाथों एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान के मेंटोर वहाब रियाज ने जो बयान दिया, उससे उनका मजाक बन रहा है.

Written By : शिवम |  Updated at : 06 Sep 2026 09:51 AM (IST)
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पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के मेंटोर वहाब रियाज ने उनकी टीम को महिला एशिया कप 2026 की सबसे अच्छी टीम बताया. किसी और दिन ये बयान आता तो भी ये ठीक था, लेकिन उन्होंने ये बात शनिवार को उस मैच के बाद कही जिसमें भारत ने उन्हें सिर्फ 55 रनों पर ढेर कर दिया था. दुबई में खेले गए इस मैच में टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी चुनी थी. 27 रन पर उनका कोई विकेट नहीं गिरा था, इसके बाद पूरी टीम सिर्फ 28 रन और जोड़ सकी. वहाब के बयान का मजाक बन रहा है.

ग्राउंड पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी ऐसा किया, जिसके लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए. शेफाली वर्मा को आउट कर फातिमा सना ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे पाकिस्तान जीत रही हो जबकि इससे पहले उनकी टीम 55 रनों पर ढेर हो गई थी. भारत ने लक्ष्य को 9वें ओवर में हासिल कर 7 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. इस शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान के मेंटोर वहाब रियाज ने कहा कि वह अभी भी मानते हैं कि उनकी टीम एशिया कप 2026 की सबसे अच्छी टीम है. एक हार से जज नहीं किया जाना चाहिए.

क्या बोले वहाब रियाज

मेरा तो यही भरोसा है कि ये लड़कियां हैं जो बहुत स्किलफुल हैं. उन्हें खुद पर भरोसा करने की जरुरत है. अब हांगकांग से मैच हैं. कोशिश करेंगे कि जो गलतियां हमने की वो अगले मैच में न दोहराएं. मैं अभी भी मानता हूं कि पाकिस्तान एशिया कप 2026 की सबसे अच्छी टीम है. हम ट्रॉफी भी उठाएंगे, क्योंकि जो कंडीशन हैं वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान को फेवर करती है."

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उड़ा मजाक

वहाब के इस बयान ने सोशल मीडिया पर उनका मजाक बना दिया है, पाकिस्तान के लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये तो बहुत फेक है, अपने पद पर बने रहने के लिए पीतल को सोना बोल रहा है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "कौन सा नशा करते हो भाई." एक यूजर ने लिखा, "लगता है भाई माइक के सामने बैठने से पहले स्कोरकार्ड देखना भूल गए." एक अन्य यूजर ने लिखा, "यही ओवरकॉन्फिडेंस पाकिस्तान को खा रहा है."

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 06 Sep 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Wahab Riaz Women's Asia Cup Pakistan Women Cricket Team
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