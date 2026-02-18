हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'गन सेलिब्रेशन' वाले साहिबजादा फरहान का तूफानी शतक, 'करो या मरो' के मैच में पाकिस्तान ने दिया 200 का लक्ष्य

'गन सेलिब्रेशन' वाले साहिबजादा फरहान का तूफानी शतक, 'करो या मरो' के मैच में पाकिस्तान ने दिया 200 का लक्ष्य

Pakistan vs Namibia Score: नामीबिया के खिलाफ मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रन बनाए हैं. साहिबजादा फरहान ने शतक लगाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 18 Feb 2026 04:49 PM (IST)
Sahibzada Farhan T20 Century: पाकिस्तान ने करो या मरो के मैच में 199 रन बना दिए हैं. कोलंबो में खेले जा रहे इस मैच में पाक टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. साहिबजादा फरहान के शतक की बदौलत पाकिस्तान टीम विशालकाय स्कोर खड़ा करने में सफल रही. बता दें कि सुपर-8 में जाने के लिए पाकिस्तान को यह मैच हर हाल में जीतना है. शादाब खान (Shadab Khan) ने भी अंतिम ओवरों में बल्ले से तूफान मचाया.

साहिबजादा फरहान का ऐतिहासिक शतक

ये वही साहिबजादा फरहान हैं, जो एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में 'गन सेलिब्रेशन' करने के कारण चर्चा में आए थे. वो अब टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में शतक लगाने वाले केवल दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले केवल अहमद शहजाद ने ऐसा किया है. शहजाद ने 2014 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी. फरहान ने 57 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. 

टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए शतक

  • साहिबजादा फरहान - 100 रन - बनाम नामीबिया (2026)
  • अहमद शहजाद - 111 रन  - बनाम बांग्लादेश (2014)

अंतिम ओवरों में शादाब खान ने 22 गेंद में 36 रनों की तूफानी पारी खेली. अंतिम 30 गेंदों में पाक टीम ने कुल 68 रन जोड़े. कप्तान सलमान आगा ने 38 रनों का योगदान रहा. इस मुकाबले में बाबर आजम को बैटिंग नहीं मिली.

पाकिस्तान के लिए करो या मरो का मैच

यह पाकिस्तान के लिए करो या मरो का मैच है. उसे अगर सुपर-8 में जगह पक्की करनी है तो हर हाल में नामीबिया को हराना होगा. यदि पाकिस्तान यह मैच हार जाती है तो उसे वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ेगा और यूएसए अंतिम-8 में जगह पक्की कर लेगी.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 18 Feb 2026 04:35 PM (IST)
PAK Vs NAM T20 World Cup 2026 Sahibzada Farhan Pakistan Vs Namibia
Embed widget