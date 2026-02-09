हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइस शर्त के साथ भारत के खिलाफ खेलने को मान गया पाकिस्तान? जानें क्या हुई है डील

इस शर्त के साथ भारत के खिलाफ खेलने को मान गया पाकिस्तान? जानें क्या हुई है डील

IND vs PAK T20 World Cup 2026: पाकिस्तान अब सिर्फ एक शर्त के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मुकाबला खेलने के लिए तैयार हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 09 Feb 2026 06:58 PM (IST)
Preferred Sources

PAK Single Condition For India vs Pakistan: 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान का मुकाबला चर्चा में है. आईसीसी शेड्यूल के मुताबिक, टूर्नामेंट में दोनों के बीच 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में मुकाबला खेला जाना था. लेकिन पाकिस्तान सरकार ने विश्व कप की शुरुआत से पहले साफ कर दिया था कि उनकी टीम टूर्नामेंट में तो हिस्सा लेगी, लेकिन भारत के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेगी. अब पाकिस्तान एक शर्त के साथ भारत के खिलाफ मुकाबला खेलने को तैयार नजर आ रहा है. 

क्रिकबज के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि टीम इंडिया एक ट्रॉई सीरीज में हिस्सा ले. इस ट्रॉई सीरीज में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें मौजूद होंगी. अगर भारत की तरफ से इस पेशकश को मान लिया जाता है कि तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से टीम को टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत दे दी जाएगी. ट्रॉई सीरीज न्यूट्रल वेन्यू पर होगी. हालांकि अभी आईसीसी या किसी भी बोर्ड की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक एलान नहीं किया गया है. 

भारत-पाकिस्तान का मुकाबला इतना अहम क्यों?

अगर आपके मन में भी यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरी टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान मैच को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? तो आपको बता दें कि यह संभवत: टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा कमाई वाला मैच है. वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में फैंस भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को बड़े शौक से देखते हैं. किसी भी बड़े इवेंट में अक्सर भारत-पाक का मैच शनिवार या रविवार को रखा जाता है, जिससे ज्यादा-ज्यादा लोग इस मैच को देखने में सफल हों. जितने लोग मुकाबला देखेंगे, उतना राजस्व (Revenue) बढ़ेगा. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईसीसी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच करीब 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2200 करोड़ से ज्यादा भारतीय रुपये) का रेवेन्यू पैदा करता है. मुकाबला न होने की सूरत में आईसीसी से लेकर ब्रॉडकास्टर तक, सभी को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा.

देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की कमाई का तकरीबन 80 फीसद हिस्सा आईसीसी के राजस्व से आता है. मुकाबला न होने पर आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान का शेयर रोका जा सकता है, जिससे पाक बोर्ड कंगाल होने की स्थित में आ सकता है. 

भारत-पाक मैच विवाद की कैसे हुई शुरुआत? 

गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे विवाद की वजह बांग्लादेश क्रिकेट टीम है. बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर करने के बाद बांग्लादेश टीम ने भारत में सुरक्षा का हवाला देते हुए टी20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने से इनकार कर दिया. इसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश के प्रति एकजुटता दिखाते हुए भारत के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलने का फैसला किया. पहले कह जा रहा था कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश की तरफ पूरे वर्ल्ड कप का बहिष्कार करेगा, लेकिन अंतत: सिर्फ भारत के खिलाफ मुकाबले का बहिष्कार किया गया.

Published at : 09 Feb 2026 06:31 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan T20 World Cup 2026 BANGLADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SIR Hearing: 'ट्रेंड क्लर्क अनट्रेंड प्रोफेसर से अच्छा', अधिकारियों की रैंक को लेकर SC में चुनाव आयोग और बंगाल सरकार की तीखी बहस
SIR Hearing: 'ट्रेंड क्लर्क अनट्रेंड प्रोफेसर से अच्छा', अधिकारियों की रैंक को लेकर SC में चुनाव आयोग और बंगाल सरकार की तीखी बहस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार के मालिक जैसे हैं, मना कौन करेगा', मोहन भागवत के बयान पर बोले चंद्रशेखर आजाद
'सरकार के मालिक जैसे हैं, मना कौन करेगा', मोहन भागवत के बयान पर बोले चंद्रशेखर आजाद
क्रिकेट
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
बॉलीवुड
अक्षय कुमार ने सलमान खान को किया फोन, भूत बंगला की रिलीज डेट प्रीपोन करने से पहले किया डिस्कस
अक्षय कुमार ने सलमान खान को किया फोन, भूत बंगला की रिलीज डेट प्रीपोन करने से पहले किया डिस्कस
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal With Chitra Tripathi: Owaisi की तैयारी, UP में बाबाVs बुर्का धारी! | CM Yogi | ABP
Khabar Gawah Hai: जिसकी लेम्बोर्गिनी कार वो होगा गिरफ्तार? | Kanpur | Lamborghini Accident
Precious Metals या Power Tools? Gold–Silver Geopolitics का Full Breakdown | Paisa Live
Bollywood News: Sonam Kapoor का ग्लैमरस Baby Shower, सितारों से सजी Royal Party ने लूटी लाइमलाइट
Vasudha: AWW! चॉकलेट डे पर वसुधा ने देव के लिए बनाया क्यूट चॉकलेट का बुके
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR Hearing: 'ट्रेंड क्लर्क अनट्रेंड प्रोफेसर से अच्छा', अधिकारियों की रैंक को लेकर SC में चुनाव आयोग और बंगाल सरकार की तीखी बहस
SIR Hearing: 'ट्रेंड क्लर्क अनट्रेंड प्रोफेसर से अच्छा', अधिकारियों की रैंक को लेकर SC में चुनाव आयोग और बंगाल सरकार की तीखी बहस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार के मालिक जैसे हैं, मना कौन करेगा', मोहन भागवत के बयान पर बोले चंद्रशेखर आजाद
'सरकार के मालिक जैसे हैं, मना कौन करेगा', मोहन भागवत के बयान पर बोले चंद्रशेखर आजाद
क्रिकेट
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
बॉलीवुड
अक्षय कुमार ने सलमान खान को किया फोन, भूत बंगला की रिलीज डेट प्रीपोन करने से पहले किया डिस्कस
अक्षय कुमार ने सलमान खान को किया फोन, भूत बंगला की रिलीज डेट प्रीपोन करने से पहले किया डिस्कस
इंडिया
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
इंडिया
'आखिर क्या चाहती है सरकार?', ओम बिरला और निर्मला सीतारमण पर भी बरसे शशि थरूर, जानें पूरा मामला
'आखिर क्या चाहती है सरकार?', ओम बिरला और निर्मला सीतारमण पर भी बरसे शशि थरूर, जानें पूरा मामला
यूटिलिटी
गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं कोल्हू का बिजनेस, इसमें कितना आता है खर्चा?
गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं कोल्हू का बिजनेस, इसमें कितना आता है खर्चा?
शिक्षा
वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का बड़ा फैसला, नीट की तैयारी अब मुफ्त; छात्रों को मिलेगा नया सहारा
वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का बड़ा फैसला, नीट की तैयारी अब मुफ्त; छात्रों को मिलेगा नया सहारा
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget