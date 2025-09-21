पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 171 रन बनाए हैं. पाक टीम के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साहिबजादा फरहान रहे, जिन्होंने 58 रन की पारी खेली. इस पारी में अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्होंने गनशॉट वाला सेलिब्रेशन (Sahibzada Gunshot Celebration) भी किया. इस पारी में भारतीय खिलाड़ियों की फील्डिंग बहुत खराब रही, उन्होंने लगातार आसान कैच छोड़े. एक चौंकाने वाला फैक्ट ये रहा कि जसप्रीत बुमराह भारत कि ओर से सबसे महंगे गेंदबाज रहे.

आमतौर पर पाकिस्तान टीम के लिए सैम अय्यूब और साहिबजादा फरहान ओपनिंग करते हैं, लेकिन इस मैच में अय्यूब की जगह फखर जमान को उतारा गया. अय्यूब जो अब तक एशिया कप के तीनों मैचों में 'शून्य' के स्कोर पर आउट हो गए थे. वो इस मैच में नंबर-3 पर बैटिंग करने आए, जिन्होंने 21 रनों का योगदान दिया.

साहिबजादा फरहान चमके

साहिबजादा फरहान इस पारी में पाकिस्तान टीम के हीरो रहे. उन्होंने 34 गेंद में अपनी फिफ्टी पूरी की. उन्होंने 45 गेंद में 58 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 3 चौके लगाए. पहले उन्होंने सैम अय्यूब के साथ मिलकर 72 रनों की पार्टनरशिप की. इसी साझेदारी ने पाकिस्तान को बड़े स्कोर की ओर ले जाने की नींव रखी.

जसप्रीत बुमराह की हुई धुनाई

जसप्रीत बुमराह ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 45 रन लुटाए. यह पाकिस्तान के खिलाफ किसी टी20 मैच में पहली बार हुआ है, जब बुमराह ने अपने स्पेल में 40 से अधिक रन लुटाए. ये उनका पाकिस्तान के खिलाफ सबसे महंगा स्पेल रहा.

आखिरी 3 ओवरों में पाक बल्लेबाजों ने 42 रन जोड़े. अंतिम ओवरों में मोहम्मद नवाज ने 21 रन बनाए. कप्तान सलमान आगा नाबाद 17 रन बनाकर लौटे, वहीं फहीम अशरफ ने 8 गेंदों में 20 रन की कैमियो पारी से महफिल लूटी. उन्होंने अपनी पारी में एक चौका और 2 छक्के लगाए.

टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट शिवम दुबे ने लिए, जिन्होंने 2 बल्लेबाजों को आउट किया. वहीं कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या ने एक-एक विकेट लिया.