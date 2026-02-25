पहले बारिश ने रोका, अब इंग्लैंड ने दी शिकस्त, क्या सेमीफाइनल से बाहर हो गया पाकिस्तान? जानिए
सुपर-8 में इंग्लैंड से हार के बाद पाकिस्तान की आगे की राह अब काफी मुश्किल हो गई है. पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदें अब काफी हद तक न्यूजीलैंड और श्रीलंका के प्रदर्शन पर टिकी हैं.
आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में पाकिस्तान की राह अब काफी मुश्किल हो गई है. मंगलवार को खेले गए अहम मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर न सिर्फ अपनी स्थिति मजबूत कर ली, बल्कि सेमीफाइनल का टिकट भी लगभग पक्का कर लिया है. इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने शानदार शतक जड़ते हुए टीम को जीत दिलाई.
इंग्लैंड के खिलाफ हार ने बढ़ाई टेंशन
सुपर-8 के इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 164 रन बनाए थे. लक्ष्य बड़ा नहीं था, लेकिन इंग्लैंड ने आखिरी ओवर में मैच अपने नाम कर लिया. इससे पहले पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, जिसके चलते दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला था.
अब पाकिस्तान के खाते में दो मैचों के बाद सिर्फ 1 अंक है. वहीं इंग्लैंड इस जीत के साथ ग्रुप-2 से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है. पाकिस्तान की टीम फिलहाल अंक तालिका में पीछे है और अब उसका आगे का सफर दूसरे मैचों के नतीजों पर निर्भर करेगा.
अब ऐसे खुलेगा सेमीफाइनल का रास्ता
पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदें अब काफी हद तक न्यूजीलैंड और श्रीलंका के प्रदर्शन पर टिकी हैं.
- अगर सुपर 8 में न्यूजीलैंड श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ अपने दोनों मैच जीत जाता है, तो पाकिस्तान का सफर यहीं खत्म हो जाएगा.
- अगर न्यूजीलैंड को एक मुकाबलें में हार का सामना करना पड़ता है और सिर्फ एक मैच में जीत मिलती है तो पाकिस्तान के पास एक मौका और होगा. ऐसे में पाकिस्तान को अपने आखिरी मैच में श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी. जिससे सेमीफाइनल में जाने का रास्ता नेट रन के माध्यम से तय होगा.
- वहीं, अगर श्रीलंका 25 फरवरी को न्यूजीलैंड को हरा देता है, तो पाकिस्तान की उम्मीदें जिंदा रह सकती हैं.
आने वाले मैचों पर टिकी नजरें
ग्रुप-2 के अगले मुकाबले अब पाकिस्तान के लिए बेहद अहम हो गए हैं.
- 25 फरवरी: न्यूजीलैंड vs श्रीलंका (कोलंबो)
- 27 फरवरी: इंग्लैंड vs न्यूजीलैंड (कोलंबो)
- 28 फरवरी: पाकिस्तान vs श्रीलंका (पल्लेकेले)
पाकिस्तानी फैंस की नजरें अब हर मैच के नतीजे पर होंगी. अगर समीकरण उनके पक्ष में बैठते हैं, तो टीम आखिरी वक्त पर सेमीफाइनल की रेस में वापसी कर सकती है. वरना यह टी20 वर्ल्ड कप उनके लिए सुपर-8 में ही खत्म हो सकता है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL