हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान ने लिया 2024 का बदला, बाबर-फरहान के बाद USA पर कहर बनकर टूटे उस्मान तारिक, 32 रनों से जीता मैच

पाकिस्तान ने लिया 2024 का बदला, बाबर-फरहान के बाद USA पर कहर बनकर टूटे उस्मान तारिक, 32 रनों से जीता मैच

Pakistan vs USA Highlights: पाकिस्तान ने USA को 32 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ पाकिस्तान ने 2024 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला भी पूरा कर लिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 10 Feb 2026 10:35 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान ने USA को 32 रनों से हरा दिया है. यह 2026 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की लगातार दूसरी जीत है. कोलंबो में खेले गए इस मैच में पाक टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए थे. इसके जवाब में यूएसए की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 158 रन ही बना सकी. पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान ने 73 रनों की मैच विजेता पारी खेली. पाकिस्तान ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप की हार का बदला भी पूरा किया है.

इस मैच में यूएसए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. पाकिस्तान टीम जब बल्लेबाजी करने आई तो साहिबजादा फरहान ने 41 गेंद में 73 रनों की विस्फोटक पारी खेली. वहीं बाबर आजम ने 32 गेंद में 46 रनों की पारी खेली थी. वहीं अंतिम ओवरों में शादाब खान ने भी 12 गेंद में 30 रनों की तेजतर्रार पारी खेल समा बांधा. अंतिम 2 ओवरों में यूएसए के गेंदबाजों ने 5 विकेट चटकाए थे.

पाकिस्तान ने लिया बदला

वो 6 जून, 2024 की तारीख थी, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत बड़े उलटफेर का शिकार होना पड़ा था. यूएसए टीम ने सुपर ओवर तक चले मैच में पाक टीम को हराकर पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी. 2 साल पहले आई उस हार का बदला लेते हुए पाकिस्तान ने अब यूएसए को 32 रनों से हरा दिया है.

यूएसए के लिए शुभम रंजने अंत तक लड़ते रहे, जिन्होंने 30 गेंद में 51 रनों की पारी खेली. शायन जहांगीर ने भी 49 रनों की दमदार पारी खेली, लेकिन इस पार पाकिस्तान को जीत तक नहीं ले जा सके. यह यूएसए की लगातार दूसरी हार है, जिससे उनकी सुपर-8 में जाने की उम्मीद अब कम हो गई है.

उस्मान तारिक, यूएसए के बैटिंग लाइन-अप पर कहर बनकर टूटे, जिनका अजीब एक्शन चर्चा का केंद्र बना रहा. उन्होंने 4 ओवरों में केवल 27 रन देकर 3 विकेट लिए. पारी के 19वें ओवर में उन्होंने लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट भी लिए, लेकिन हैट्रिक पूरी करने से चूक गए.

यह भी पढ़ें:

टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा हुए बीमार, टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय खेमे से आई बुरी खबर

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 10 Feb 2026 10:28 PM (IST)
Tags :
PAK Vs USA T20 World Cup ICC T20 World Cup 2026 Pakistan Vs USA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंक दिया', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने संसद में रोया रोना
'US ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंका', PAK के रक्षामंत्री ने संसद में रोया रोना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
HDFC बैंक विवाद: 'मैं ठाकुर हूं' के बाद 'मैं ब्राह्मण हूं' भी आईं सामने, जानें किसने क्या कहा?
HDFC बैंक विवाद: 'मैं ठाकुर हूं' के बाद 'मैं ब्राह्मण हूं' भी आईं सामने, जानें किसने क्या कहा?
इंडिया
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
क्रिकेट
टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा हुए बीमार, टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय खेमे से आई बुरी खबर
टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा हुए बीमार, टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय खेमे से आई बुरी खबर
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: 27 चुनाव की रेस...योगी या अखिलेश? | Akhilesh Vs Yogi | UP Election 2027
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | Trump Tariff | Parliament Session | SIR | Naravane Book | Congress
Manipur Violence: मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 30 से ज्यादा घरों को फूंका | Breaking
Parliament Session: 'तीन दिन का अल्टीमेटम दे', अविश्वास प्रस्ताव पर बोली TMC | OM Birla
Parliament Session: सदन में Rahul Gandhi को नहीं बोलने देने पर स्पीकर Om Birla की बढ़ी मुश्किलें ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंक दिया', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने संसद में रोया रोना
'US ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंका', PAK के रक्षामंत्री ने संसद में रोया रोना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
HDFC बैंक विवाद: 'मैं ठाकुर हूं' के बाद 'मैं ब्राह्मण हूं' भी आईं सामने, जानें किसने क्या कहा?
HDFC बैंक विवाद: 'मैं ठाकुर हूं' के बाद 'मैं ब्राह्मण हूं' भी आईं सामने, जानें किसने क्या कहा?
इंडिया
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
क्रिकेट
टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा हुए बीमार, टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय खेमे से आई बुरी खबर
टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा हुए बीमार, टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय खेमे से आई बुरी खबर
बॉलीवुड
The Manipur Diaries Teaser Out: महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा की पहली फिल्म का टीजर रिलीज, 'द मणिपुर डायरीज' में दिखा ऐसा अंदाज
महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा की पहली फिल्म का टीजर रिलीज, 'द मणिपुर डायरीज' में दिखा ऐसा अंदाज
शिक्षा
छात्रों को बड़ी राहत, UP बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 की तारीख बढ़ाकर 13 फरवरी
छात्रों को बड़ी राहत, UP बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 की तारीख बढ़ाकर 13 फरवरी
शिक्षा
एपस्टीन फाइल्स के बीच सत्ता की दौड़ में शबाना महमूद, जानिए कहां कर चुकी हैं पढ़ाई-लिखाई?
एपस्टीन फाइल्स के बीच सत्ता की दौड़ में शबाना महमूद, जानिए कहां कर चुकी हैं पढ़ाई-लिखाई?
हेल्थ
Cancer Warning Symptoms: देश में हर साल बढ़ रहे कैंसर के 15 लाख मामले, जानें जानलेवा बीमारी के 3 सबसे कॉमन लक्षण
देश में हर साल बढ़ रहे कैंसर के 15 लाख मामले, जानें जानलेवा बीमारी के 3 सबसे कॉमन लक्षण
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget