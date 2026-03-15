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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद पाकिस्तानी दिग्गज ने लिया संन्यास, अचानक फैसले से क्रिकेट जगत हैरान

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद पाकिस्तानी दिग्गज ने लिया संन्यास, अचानक फैसले से क्रिकेट जगत हैरान

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद पाकिस्तान के दिग्गज ने अचानक संन्यास लेकर क्रिकेज जगत को हैरान कर दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 15 Mar 2026 04:31 PM (IST)
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Sarfaraz Ahmed Retirement: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद पाकिस्तान के दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद ने अचानक संन्यास लेकर क्रिकेज जगत को हैरान कर दिया, जिससे लगभग दो दशकों तक चले उनके करियर का अंत हो गया. सरफराज पाकिस्तान के लिए सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे. 

सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था. टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को हराया था. यह अब तक चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का इकलौता खिताब है. बताते चलें कि सरफराज ने 18 नवंबर, 2007 में भारत के खिलाफ जयपुर में खेले गए वनडे के जरिए अंतर्राष्ट्रीय डेबियू किया था. 

पाकिस्तान के लिए कप्तानी का रिकॉर्ड 

करियर में कुल 232 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले सरफराज ने तीनों फॉर्मेट में मिलाकर 100 मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी की. उन्होंने 50 वनडे 37 टी20 इंटरनेशनल और 13 टेस्ट में पाकिस्तान की कमान संभाली. उनकी कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने टी20 में नंबर वन रैंकिंग हासिल की और लगातार 11 टी20 सीरीज जीतने का रिकॉर्ड बनाया. 

सरफराज अहमद का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

बात करें सरफराज के अंतर्राष्ट्रीय करियर की, तो उन्होंने 54 टेस्ट, 117 वनडे और 61 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. टेस्ट में सरफराज ने 37.41 की औसत से 3031 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 21 अर्धशतक शामिल रहे. वनडे की 91 पारियों में पाक बल्लेबाज ने 33.55 की औसत से 2315 रन स्कोर किए. इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 11 अर्धशतक जड़े. टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 818 रन बनाए, जिसमें 3 फिफ्टी शामिल रहीं.

जूनियर और सीनियर लेवल पर आईसीसी खिताब 

सरफराज पाकिस्तान के लिए इकलौते ऐसे कप्तान बने, जिन्होंने जूनियर और सीनियर लेवल पर आईसीसी ट्रॉफी जीतीं. 2006 में सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान ने अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. इसके बाद 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने पाकिस्तान को अपनी कप्तानी में विजयी बनाया. 

लंबे वक्त से थे टीम से बाहर 

गौर करने वाली बात यह है कि तीनों फॉर्मेट खेलने वाले सरफराज अहमद लंबे वक्त से पाकिस्तान टीम से बाहर चल रहे थे. उन्होंने पाकिस्तान के लिए आखिरी व्हाइट बॉल मैच नवंबर, 2021 में बांग्लादेश के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल के रूप में खेला था. वहीं सरफराज ने आखिरी टेस्ट दिसंबर, 2023 में खेला था. लिहाजा वह पिछले करीब 3 सालों से टीम से बाहर चल रहे थे.

 

यह भी पढ़ें: साल 2026 में अब तक शादी करने वाले भारतीय क्रिकेटर, 40 साल के दिग्गज ने भी लिए सात फेरे

Published at : 15 Mar 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
Sarfaraz Ahmed Pakistan T20 World Cup 2026
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