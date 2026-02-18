हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान की शान से सुपर-8 में एंट्री, फरहान की सेंचुरी, फिर PAK गेंदबाजों ने उड़ाई नामीबिया की धज्जियां

Pakistan vs Namibia Highlights: पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ पाकिस्तान ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में जगह पक्की कर ली है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 18 Feb 2026 06:22 PM (IST)
Pakistan Qualify For Super 8: पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ पाकिस्तान ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में जगह पक्की कर ली है. कोलंबो में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रन बनाए थे. साहिबजादा फरहान ने शतकीय पारी खेली. विशालकाय लक्ष्य का पीछा करते हुए नामीबिया की टीम 97 रन ही बना सकी.

पाकिस्तान अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में जाने वाली आठवीं और अंतिम टीम बन गई है. भारत और जिम्बाब्वे समेत अन्य 7 टीम पहले ही अगले चरण में प्रवेश कर चुकी थीं. पाकिस्तान की इस बड़ी जीत में साहिबजादा फरहान के 100 रन और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान रहा.

पहले बल्लेबाजी करने आई पाक टीम के लिए साहिबजादा फरहान ने 58 गेंद में 100 रन बनाए थे. कप्तान सलमान आगा ने 38 रन और अंतिम ओवरों में शादाब खान ने तूफानी बैटिंग करते हुए 36 रन बनाए. इस पारी में उनके बल्ले से एक चौका और 3 छक्के निकले.

200 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने आई नामीबिया की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई. लॉरेन स्टीनकैंप और अलेक्जांडर वोल्सचेंक के अलावा नामीबिया का कोई भी बल्लेबाज रनों के मामले में दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका. नामीबिया ने पहले 49 रनों के भीतर 4 विकेट खो दिए थे. टीम ने वापसी कर ली थी, लेकिन नामीबिया की टीम ने आखिरी 6 विकेट मात्र 18 रनों के भीतर गंवा दिए.

पाकिस्तान के लिए सबसे सफल गेंदबाज उस्मान तारिक रहे, जिन्होंने कुल 4 विकेट झटके. शादाब खान भी 3 बल्लेबाजों को आउट करने में कामयाब रहे. मोहम्मद नवाज और सलमान मिर्जा ने भी एक-एक विकेट लिया. पाकिस्तान से पहले भारत, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका सुपर-8 में अपना स्थान पक्का कर चुके थे.

पहले 4 लाख से 10 लाख की डिमांड, दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं मोहम्मद शमी की वाइफ हसीन जहां, कर दी नई मांग

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 18 Feb 2026 06:16 PM (IST)
PAK Vs NAM T20 World Cup Super-8 T20 World Cup 2026 Pakistan Vs Namibia
Embed widget