हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट135 रन डिफेंड कर फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, बांग्लादेश बाहर; एशिया कप में पहली बार IND vs PAK फाइनल

135 रन डिफेंड कर फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, बांग्लादेश बाहर; एशिया कप में पहली बार IND vs PAK फाइनल

Pakistan vs Bangladesh, Asia Cup 2025: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया यह मैच किसी सेमीफाइनल से कम नहीं था. इस मैच में पाक ने पहले खेलने के बाद सिर्फ 135 रन बनाए थे.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 25 Sep 2025 11:58 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान ने वर्चुअल सेमीफाइनल कहे जा रहे मुकाबले में बांग्लादेश को 11 रनों से हरा दिया. दुबई के मैदान पर पाकिस्तान ने सिर्फ 135 रन डिफेंड कर फाइनल में प्रवेश किया. अब 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. सुपर-4 के अपने आखिरी मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलने के बाद सिर्फ 135 रन ही बनाए थे. जवाब में बांग्लादेश की टीम निर्धारित ओवरों में 9 विकेट पर 124 रन ही बना सकी. पाकिस्तान की इस जीत के हीरो रहे शाहिन अफरीदी. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 3 विकेट झटके. वहीं स्पीड स्टार हारिस रऊफ ने भी 3 बांग्लादेशी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा.

एशिया कप में पहली बार भारत-पाकिस्तान फाइनल

बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया मैच दोनों टीमों का सुपर-4 में आखिरी मैच था. हालांकि, यह मैच किसी सेमीफाइनल से कम नहीं था, क्योंकि इस मैच की विजेता टीम को 28 सितंबर को भारत के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेलना था. एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. पिछले 41 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था. 

बांग्लादेश के गेंदबाज हिट, लेकिन बल्लेबाज फ्लॉप 

करो या मरो के मैच में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने कमाल कर दिया था. बांग्लादेशी गेंदबाजों के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज एक-एक रन बनाने को तरस रहे थे. बांग्लादेश के लिए गेंदबाजी में तस्कीन अहमद ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके. इसके अलावा मेहदी हसन और रिशाद हुसैन को दो-दो सफलता मिलीं. वहीं बांग्लादेश के बल्लेबाज फ्लॉप रहे. 

136 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश टीम की शुरुआत खराब रही. पहले ही ओवर में शाहीन अफरीदी ने परवेज हुसैन एमन को चलता कर दिया. इसके बाद तौहीद ह्रदोय और सैफ हसन ने रन बनाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन लगातार डॉट गेंद खेलने के बाद तौहीद ह्रदोय 10 गेंद में पांच रन बनाकर चलते बने. बांग्लादेश के सभी बल्लेबाजों ने जरूरत से ज्यादा धीमा खेला और लगभग 7 के जरूरी रन रेट को 10 के पार पहुंचा दिया. 

सैफ हसन ने कुछ आक्रामक शॉट्स जरूर खेले, लेकिन वह भी 15 गेंद में 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उनके अलावा परवेज हुसैन एमन दो गेंद में 00, तौहीद ह्रदोय 10 गेंद में 05, मेहदी हसन 11 गेंद में 10, नुरुल हसन 21 गेंद में 16 और जाकिर अली 9 गेंद में पांच रन बनाकर आउट हुए. 

पाकिस्तान के बल्लेबाज फ्लॉप और गेंदबाज हिट 

इस मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाजों की एक न चली थी. सिर्फ 49 रनों पर ही 5 विकेट गिर गए थे, फिर मोहम्मद हारिस 23 गेंद में 31, शाहीन अफरीदी 13 गेंद में 19, मोहम्मद नवाज 15 गेंद में 25 और फहीम अशरफ 9 गेंद में नाबाद 14 ने किसी तरह स्कोर 130 के पार पहुंचाया. इससे पहले साहिबजादा फरहान 04, फखर जमान 20 गेंद में 13, सैम अयूब 00, सलमान आगा 23 गेंद में 19 और हुसैन तलत सात गेंद में तीन रन बनाकर आउट हुए. वहीं गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए. इसके अलावा सैम अयूब ने 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट निकाले. स्पीड स्टार हारिस रऊफ ने भी 3 विकेट झटके. स्पिनर मोहम्मद नवाज ने 3 ओवर में 14 रन देकर एक विकेट चटकाया.

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read
Published at : 25 Sep 2025 11:58 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Shaheen Afridi Pakistan Vs Bangladesh PAK Vs BAN Asia Cup Salman Agha IND VS PAK Asia Cup 2025
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'लद्दाख में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी भेजे नोटिस', NGO का लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सोनम वांगचुक, दे डाली वॉर्निंग
'लद्दाख में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी भेजे नोटिस', NGO का लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सोनम वांगचुक, दे डाली वॉर्निंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
बॉलीवुड
3 साल की वो स्टारकिड, जिसके पास है पर्सनल वैनिटी वैन, ठाठ से जीती हैं लाइफ, पहचाना?
3 साल की वो स्टारकिड, जिसके पास है पर्सनल वैनिटी वैन, ठाठ से जीती हैं लाइफ, पहचाना?
भोजपुरी सिनेमा
निरहुआ को बचपन में हुआ था प्यार, जाति बनी रास्ते का पत्थर और अधूरी रह गई प्रेम कहानी
निरहुआ को बचपन में हुआ था प्यार, जाति बनी रास्ते का पत्थर और अधूरी रह गई प्रेम कहानी
Advertisement

वीडियोज

बंदरों का कोहराम...पब्लिक परेशान!
Uttarakhand Paper Leak: Patwari भर्ती परीक्षा लीक, 'Nakal Jihad' पर भड़के युवा!
Agni Prime Missile Test: भारत ने हासिल की बड़ी कामयाबी, चलती Train से दागी Missile!
Uttarakhand Paper Leak: धामी सरकार पर छात्रों का 'अटैक', CBI जांच की मांग!
Bihar Election 2025: क्या कांग्रेस को तेजस्वी की योग्यता पर संदेह? | Rahul Gandhi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लद्दाख में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी भेजे नोटिस', NGO का लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सोनम वांगचुक, दे डाली वॉर्निंग
'लद्दाख में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी भेजे नोटिस', NGO का लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सोनम वांगचुक, दे डाली वॉर्निंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
बॉलीवुड
3 साल की वो स्टारकिड, जिसके पास है पर्सनल वैनिटी वैन, ठाठ से जीती हैं लाइफ, पहचाना?
3 साल की वो स्टारकिड, जिसके पास है पर्सनल वैनिटी वैन, ठाठ से जीती हैं लाइफ, पहचाना?
भोजपुरी सिनेमा
निरहुआ को बचपन में हुआ था प्यार, जाति बनी रास्ते का पत्थर और अधूरी रह गई प्रेम कहानी
निरहुआ को बचपन में हुआ था प्यार, जाति बनी रास्ते का पत्थर और अधूरी रह गई प्रेम कहानी
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार
सबूत-सबूत कर रहे थे अशोक चौधरी… जन सुराज ने वो भी दिया, JDU मंत्री की टेंशन बढ़ी!
सबूत-सबूत कर रहे थे अशोक चौधरी… जन सुराज ने वो भी दिया, JDU मंत्री की टेंशन बढ़ी!
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth Mehndi Design: करवाचौथ पर हाथों में सजा ली ये वाली मेहंदी तो नहीं हटेगी किसी की नजर, पड़ोस वाली भाभी पूछेंगी पार्लर का पता
करवाचौथ पर हाथों में सजा ली ये वाली मेहंदी तो नहीं हटेगी किसी की नजर, पड़ोस वाली भाभी पूछेंगी पार्लर का पता
यूटिलिटी
इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, जान लीजिए काम की बात
इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, जान लीजिए काम की बात
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget