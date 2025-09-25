पाकिस्तान ने वर्चुअल सेमीफाइनल कहे जा रहे मुकाबले में बांग्लादेश को 11 रनों से हरा दिया. दुबई के मैदान पर पाकिस्तान ने सिर्फ 135 रन डिफेंड कर फाइनल में प्रवेश किया. अब 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. सुपर-4 के अपने आखिरी मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलने के बाद सिर्फ 135 रन ही बनाए थे. जवाब में बांग्लादेश की टीम निर्धारित ओवरों में 9 विकेट पर 124 रन ही बना सकी. पाकिस्तान की इस जीत के हीरो रहे शाहिन अफरीदी. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 3 विकेट झटके. वहीं स्पीड स्टार हारिस रऊफ ने भी 3 बांग्लादेशी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा.

एशिया कप में पहली बार भारत-पाकिस्तान फाइनल

बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया मैच दोनों टीमों का सुपर-4 में आखिरी मैच था. हालांकि, यह मैच किसी सेमीफाइनल से कम नहीं था, क्योंकि इस मैच की विजेता टीम को 28 सितंबर को भारत के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेलना था. एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. पिछले 41 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था.

बांग्लादेश के गेंदबाज हिट, लेकिन बल्लेबाज फ्लॉप

करो या मरो के मैच में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने कमाल कर दिया था. बांग्लादेशी गेंदबाजों के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज एक-एक रन बनाने को तरस रहे थे. बांग्लादेश के लिए गेंदबाजी में तस्कीन अहमद ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके. इसके अलावा मेहदी हसन और रिशाद हुसैन को दो-दो सफलता मिलीं. वहीं बांग्लादेश के बल्लेबाज फ्लॉप रहे.

136 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश टीम की शुरुआत खराब रही. पहले ही ओवर में शाहीन अफरीदी ने परवेज हुसैन एमन को चलता कर दिया. इसके बाद तौहीद ह्रदोय और सैफ हसन ने रन बनाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन लगातार डॉट गेंद खेलने के बाद तौहीद ह्रदोय 10 गेंद में पांच रन बनाकर चलते बने. बांग्लादेश के सभी बल्लेबाजों ने जरूरत से ज्यादा धीमा खेला और लगभग 7 के जरूरी रन रेट को 10 के पार पहुंचा दिया.

सैफ हसन ने कुछ आक्रामक शॉट्स जरूर खेले, लेकिन वह भी 15 गेंद में 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उनके अलावा परवेज हुसैन एमन दो गेंद में 00, तौहीद ह्रदोय 10 गेंद में 05, मेहदी हसन 11 गेंद में 10, नुरुल हसन 21 गेंद में 16 और जाकिर अली 9 गेंद में पांच रन बनाकर आउट हुए.

पाकिस्तान के बल्लेबाज फ्लॉप और गेंदबाज हिट

इस मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाजों की एक न चली थी. सिर्फ 49 रनों पर ही 5 विकेट गिर गए थे, फिर मोहम्मद हारिस 23 गेंद में 31, शाहीन अफरीदी 13 गेंद में 19, मोहम्मद नवाज 15 गेंद में 25 और फहीम अशरफ 9 गेंद में नाबाद 14 ने किसी तरह स्कोर 130 के पार पहुंचाया. इससे पहले साहिबजादा फरहान 04, फखर जमान 20 गेंद में 13, सैम अयूब 00, सलमान आगा 23 गेंद में 19 और हुसैन तलत सात गेंद में तीन रन बनाकर आउट हुए. वहीं गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए. इसके अलावा सैम अयूब ने 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट निकाले. स्पीड स्टार हारिस रऊफ ने भी 3 विकेट झटके. स्पिनर मोहम्मद नवाज ने 3 ओवर में 14 रन देकर एक विकेट चटकाया.