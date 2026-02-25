हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटये जीते और वो हारे..., इस तरह अब भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान; जानें अजब-गजब समीकरण

ये जीते और वो हारे..., इस तरह अब भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान; जानें अजब-गजब समीकरण

Pakistan Qualification Scenario: इंग्लैंड के खिलाफ सुपर-8 का मुकाबला गंवाने के बाद पाकिस्तान के पास अब भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बनाने का मौका है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 25 Feb 2026 04:11 PM (IST)
Preferred Sources

Pakistan Qualification Scenario T20 WC Semi-final: ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि जब किसी आईसीसी या एसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को नॉकआउट मैचों में क्वालीफाई करने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा हो, बल्कि बीते कई सालों से लगभग ऐसा ही देखने को मिल रहा है. 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम उस मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां उन्हें 'ये जीते और वो हारे' वाला समीकरण के सहारे बैठाना पड़ा रहा है. 

दरअसल टूर्नामेंट के सुपर-8 में पाकिस्तान को दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 2 विकेट से हार झेलनी पड़ी. वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. अब दो मैच के बाद पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 पॉइंट है. तो आइए जानते हैं कि अब पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल में कदम रख सकता है. 

पाकिस्तान का सेमीफाइनल मे पहुंचने का पूरा समीकरण 

सबसे पहले तो पाकिस्तान को सुपर-8 में श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला जीतना होगा. सभी समीकरण श्रीलंका के खिलाफ जीत के बाद ही लागू होंगे. 

श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने के साथ पाकिस्तान को इस बात पर निर्भर होना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड अपने बाकी दोनों मैच गंवा दे. न्यूजीलैंड के पास अभी सिर्फ 1 पॉइंट है. दोनों मैच हारने के बाद न्यूजीलैंड 1 ही पॉइंट पर सीमित रह जाएगा. वहीं पाकिस्तान 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आकर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लेगा. 

गौर करने वाली बात यह है कि श्रीलंका ने अब तक एक मैच खेला है, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा. ऐसे में न्यूजीलैंड को हराकर और पाकिस्तान के खिलाफ हार झेलकर श्रीलंका के पास 2 ही पॉइंट्स होंगे. इस तरह श्रीलंका भी सेमीफाइनल से दूर रह जाएगा. 

अगर न्यूजीलैंड ने जीत लिया एक मैच 

देखिए, बात सिर्फ यहीं पर समाप्त नहीं हो रही है कि न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच गंवाए तभी पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी. अगर कीवी टीम सुपर-8 के बाकी दोनों में से एक मैच जीत भी लेती है, उस स्थिति में भी पाकिस्तान के पास सेमीफाइनल में जगह बनाने का मौका रहेगा. न्यूजीलैंड की एक जीत के बाद पाकिस्तान को मजबूत नेट रनरेट के साथ क्वालीफाई करना होगा. 

 

यह भी पढ़ें: Watch: हेलमेट से सिर पर मारा..., रणजी ट्रॉफी के फाइनल में खिलाड़ियों के बीच हुई लड़ाई; वीडियो वायरल

Published at : 25 Feb 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Pakistan T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ये जीते और वो हारे..., इस तरह अब भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान; जानें अजब-गजब समीकरण
ये जीते और वो हारे..., इस तरह अब भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान; जानें अजब-गजब समीकरण
क्रिकेट
Watch: हेलमेट से सिर पर मारा..., रणजी ट्रॉफी के फाइनल में खिलाड़ियों के बीच हुई लड़ाई; वीडियो वायरल
Watch: हेलमेट से सिर पर मारा..., रणजी ट्रॉफी के फाइनल में खिलाड़ियों के बीच हुई लड़ाई; वीडियो वायरल
क्रिकेट
सलमान आगा की पत्नी और बेटे को गालियां, पाकिस्तानियों ने हद पार की, करना पड़ा सोशल मीडिया पोस्ट
सलमान आगा की पत्नी और बेटे को गालियां, पाकिस्तानियों ने हद पार की, करना पड़ा सोशल मीडिया पोस्ट
क्रिकेट
Watch: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच लड़ाई! खुलेआम हाथापाई की आई नौबत; होश उड़ा देगा स्टेडियम का वीडियो
इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच लड़ाई! खुलेआम हाथापाई की आई नौबत; देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Israel: पीएम मोदी के स्वागत में सजा यरुशलम, देखिएं भव्य तैयारियां | Netanyahu | Breaking
Odisha Vigilance Raid: भुवनेश्वर में विजिलेंस का महा-छापा! 4 करोड़ कैश देख अधिकारी भी दंग! |Breaking
Donlad Trump Speech: संसद में भावुक हुए डोनाल्ड ट्रंप!, 'अमेरिका का 'गोल्डन एज' शुरू हो गया' |
PM Modi In Israel: 'प्रधानमंत्री Netanyahu के साथ बातचीत का इंतजार'- PM Modi | Breaking |ABP News
LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
राजस्थान: अब दो से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, BJP सरकार ने रोक हटाई
राजस्थान: अब दो से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, BJP सरकार ने रोक हटाई
विश्व
PM मोदी के इजरायल दौरे से पाकिस्तान को लगी आग! ले आया ये प्रस्ताव, बोला- 'मुस्लिम देशों के खिलाफ...'
PM मोदी के इजरायल दौरे से पाकिस्तान को लगी आग! ले आया ये प्रस्ताव, बोला- 'मुस्लिम देशों के खिलाफ...'
क्रिकेट
Watch: हेलमेट से सिर पर मारा..., रणजी ट्रॉफी के फाइनल में खिलाड़ियों के बीच हुई लड़ाई; वीडियो वायरल
Watch: हेलमेट से सिर पर मारा..., रणजी ट्रॉफी के फाइनल में खिलाड़ियों के बीच हुई लड़ाई; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा, इसमें शामिल नहीं रणबीर-आलिया-विक्की की फीस
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा, इसमें शामिल नहीं रणबीर-आलिया-विक्की की फीस
इंडिया
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
ट्रेंडिंग
स्टेज पर जयमाला पहना रही दुल्हन को सिरफिरे ने मारी गोली, देखते रह गए घर वाले, रूह कंपा देना वाला वीडियो वायरल
स्टेज पर जयमाला पहना रही दुल्हन को सिरफिरे ने मारी गोली, देखते रह गए घर वाले, रूह कंपा देना वाला वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
किस जाति से ताल्लुक रखते हैं Google से लेकर Youtube चलाने वाले CEO? होश उड़ा देगी हर किसी की डिटेल
किस जाति से ताल्लुक रखते हैं Google से लेकर Youtube चलाने वाले CEO? होश उड़ा देगी हर किसी की डिटेल
शिक्षा
आज ही कर लें AI वाले ये कोर्स, जिंदगी में होगा पैसा ही पैसा
आज ही कर लें AI वाले ये कोर्स, जिंदगी में होगा पैसा ही पैसा
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget