'हांगकांग सुपर सिक्सेस' जीतने पर पाकिस्तान के PM ने किया एक हफ्ते की छुट्टी का एलान, जानिए क्या है सच

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक पोस्ट वायरल हो रहा है. इसमें उन्होंने अपने देश की टीम के 'हांगकांग सुपर सिक्केस' खिताब जीतने पर 1 हफ्ते की नेशनल हॉलिडे का एलान किया है.

By : शिवम | Updated at : 12 Nov 2025 01:53 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान ने 9 नवंबर को 'हांगकांग सुपर सिक्सेस' का खिताब जीता था. अब्बास अफरीदी की कप्तानी वाली इस टीम ने फाइनल में कुवैत को 43 रनों से हराया. इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक पोस्ट वायरल होने लगा, जिसमें उन्होंने इसकी ख़ुशी में एक हफ्ते के नेशनल हॉलिडे का एलान किया. लेकिन आखिर इस पोस्ट की सच्चाई क्या है? जानिए.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जो पोस्ट वायरल हो रहा है, उसे देखकर फैंस भी हैरान हुए. आखिर हांगकांग सुपर सिक्सेस जैसे टूर्नामेंट के जीतने पर पाकिस्तान इतना सेलिब्रेट कैसे कर सकता है, एक हफ्ते का राष्ट्रिय अवकाश कैसे घोषित कर सकता है? फिर भी वो पाकिस्तान है और वहां ऐसी कई अजीबोगरीब चीजें या एलान होते रहते हैं. लेकिन इस पोस्ट की सच्चाई बिल्कुल अलग है.

शहबाज शरीफ का जो पोस्ट वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने लिखा है, "हांगकांग सुपर सिक्सेस जीतने पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बधाई. हालांकि हम भारतीय कमेंटेटर्स इलेवन को नहीं हरा सकते, लेकिन यह जीत विश्व कप जीत से कम नहीं है. मैं इस खुशी के मौके पर एक हफ्ते का राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना चाहता हूं."

क्या है पोस्ट की सच्चाई?

सोशल मीडिया के दौर में फेक ख़बरें भी आग की तरफ तेजी फैलती है, एआई के जमाने में लोगों के लिए पहचानना मुश्किल होता है कि कौन सी वीडियो सही है और कौन सी गलत. आज कल सब्सक्रिप्शन के साथ कोई ब्लू टिक भी ले सकता है, ऐसे में रियल और फेक अकाउंट पहचनना भी मुश्किल है.

शहबाज शरीफ के जिस अकाउंट से ये पोस्ट किया गया है, वो फेक अकाउंट है. उसमें सिर्फ 300 फ़ॉलोअर्स हैं जबकि असली अकाउंट पर 6.8 मिलियन फ़ॉलोअर्स हैं. तो हांगकांग सुपर सिक्सेस जीतने के बाद पाकिस्तान में एक हफ्ते की छुट्टी का पोस्ट और दावा गलत है.

भारत से हारा था पाकिस्तान

हांगकांग सुपर सिक्सेस टूर्नामेंट में पाकिस्तान सिर्फ टीम इंडिया से हारा था. दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली टीम ने 7 नवंबर को खेले गए उस मैच में पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 2 रनों से हराया था. 

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 12 Nov 2025 01:53 PM (IST)
