हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तानी क्रिकेटर ने महिला स्टाफ से की छेड़छाड़, टी20 वर्ल्ड कप के बीच हुई घटना; जानें पूरा मामला

पाकिस्तानी क्रिकेटर ने महिला स्टाफ से की छेड़छाड़, टी20 वर्ल्ड कप के बीच हुई घटना; जानें पूरा मामला

Pakistan Player Misbehave With Female Staff: टी20 वर्ल्ड कप के बीच पाकिस्तान टीम के एक खिलाड़ी ने महिला स्टाफ के साथ छेड़छाड़ की. तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 05 Mar 2026 04:26 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2026 टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) के सेमीफाइनल के लिए लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी. टीम ने श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मुकाबले में जीत हासिल की, लेकिन फिर भी टीम नॉकआउट स्टेज में कदम नहीं रख सकी. वहीं अब सामने आई एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें बताया गया कि टी20 विश्व कप के दौरान पाकिस्तान के एक खिलाड़ी ने महिला स्टाफ के साथ छेड़छाड़ की. 

बता दें कि पाकिस्तान ने टी20 टूर्नामेंट के मुकाबले श्रीलंका में खेले. टीम के शुरुआती पांच मैच कोलंबो में हुए. इसके बाद पाक टीम कैंडी आई. टेलिकॉम एशिया स्पोर्ट के मुताबिक, कैंडी के होटल गोल्डन क्राउन में सुपर-8 के आखिरी मुकाबले (श्रीलंका के खिलाफ) से पहले अज्ञात पाकिस्तानी खिलाड़ी ने महिला स्टाफ के साथ छेड़छाड़ की. बताया गया कि खिलाड़ी ने हाउस कीपिंग स्टाफ की एक महिला के साथ अनुचित व्यवहार किया. 

पाकिस्तान ने सुपर-8 का दूसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ 24 फरवरी को खेला, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा. घटना इसके बाद 25 से 28 फरवरी के दरमियान हुई. 

टीम मैनेजर के पास पहुंचा मामला 

यह मामला पाकिस्तान टीम मैनेजर नावेद चीमा के पास पहुंचा. उन्होंने खिलाड़ी की तरफ से होटल से माफी मांगी. अगर टीम मैनेजर वहां नहीं होते, तो खिलाड़ी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता था. गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी पर पीसीबी की तरफ से जुर्माना लगाए जाने की संभावना है. इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है. 

सुपर-8 में पाकिस्तान का बुरा हाल 

गौरतलब है कि सुपर-8 में पाकिस्तान को खराब प्रदर्शन के चलते बाहर होना पड़ा. न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला टीम का पहला मुकाबला बारिश में धुल गया. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे मैच में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद टीम ने श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच में जीत दर्ज की, लेकिन खराब नेट रनरेट के चलते सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी. 

Published at : 05 Mar 2026 04:26 PM (IST)
Tags :
Pakistan T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
पाकिस्तानी क्रिकेटर ने महिला स्टाफ से की छेड़छाड़, टी20 वर्ल्ड कप के बीच हुई घटना; जानें पूरा मामला
पाकिस्तानी क्रिकेटर ने महिला स्टाफ से की छेड़छाड़, टी20 वर्ल्ड कप के बीच हुई घटना
क्रिकेट
आज सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भारत की 'जंग', जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
आज सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भारत की जंग, जानें प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
क्रिकेट
शादी के बंधन में बंधे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक, जानें शादी समारोह में कौन-कौन हुआ शामिल
शादी के बंधन में बंधे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक, जानें शादी समारोह में कौन-कौन हुआ शामिल
क्रिकेट
IND vs ENG: बारिश से रद्द हुआ सेमीफाइनल तो भारत और इंग्लैंड में से कौन फाइनल में जाएगा? रिजर्व डे का क्या है नियम? जानें सबकुछ
बारिश से रद्द हुआ सेमीफाइनल तो भारत और इंग्लैंड में से कौन फाइनल में जाएगा? रिजर्व डे का क्या है नियम?
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War: अमेरिका ने डुबोया IRIS DENA तो भड़का ईरान, फूंक डाला तेल का टैंकर, और खतरनाक हुई मिडिल ईस्ट की जंग
अमेरिका ने डुबोया IRIS DENA तो भड़का ईरान, फूंक डाला तेल का टैंकर, और खतरनाक हुई मिडिल ईस्ट की जंग
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar Live: बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले- हमने आगाह किया था, इन लोगों ने खिलवाड़ किया
Live: बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले- हमने आगाह किया था, इन लोगों ने खिलवाड़ किया
इंडिया
'दुनिया थोड़ी और भारत जैसी बने', पीएम मोदी की किस बात से इतना इंप्रेस हो गए फिनलैंड के राष्ट्रपति, बोले- UNSC में आपकी सीट पक्की...
'दुनिया थोड़ी और भारत जैसी बने', पीएम मोदी की किस बात से इतना इंप्रेस हो गए फिनलैंड के राष्ट्रपति, बोले- UNSC में आपकी सीट पक्की...
क्रिकेट
IND vs ENG: भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा! मैच रद्द हुआ तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा! मैच रद्द हुआ तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
स्पोर्ट्स
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
बॉलीवुड
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
ट्रेंडिंग
फटे पैकेट में आया क्रेनबेरी का जूस तो ब्लिंकिट को ऐसे किया रिटर्न, वीडियो देख आ जाएगी शर्म
फटे पैकेट में आया क्रेनबेरी का जूस तो ब्लिंकिट को ऐसे किया रिटर्न, वीडियो देख आ जाएगी शर्म
शिक्षा
India Post GDS Result 2026: कब आएगा इंडिया पोस्ट GDS रिजल्ट का रिजल्ट, जानें कहां और कैसे चेक करें मेरिट लिस्ट?
कब आएगा इंडिया पोस्ट GDS रिजल्ट का रिजल्ट, जानें कहां और कैसे चेक करें मेरिट लिस्ट?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget