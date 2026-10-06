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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWCL: 'भारतीय खिलाड़ी लिखित में माफी मांगें...', पाकिस्तान को बेतुकी मांग पड़ी भारी

WCL: 'भारतीय खिलाड़ी लिखित में माफी मांगें...', पाकिस्तान को बेतुकी मांग पड़ी भारी

Pakistan World Championship of Legends: पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के तीसरे सीजन से हट गया है. इसका कारण भारतीय टीम मानी जा रही है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 06 Oct 2026 06:54 AM (IST)
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पाकिस्तान चैंपियंस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स से नाम वापस ले लिया है. दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अपने खिलाड़ियों को एनओसी जारी नहीं किया है, जिसकी वजह से टीम को WCL 2026 से हटना पड़ा है. यह विवाद नया नहीं है और पिछले साल भी कुछ ऐसा ही ड्रामा देखने को मिला था. पीसीबी एनओसी जारी करने के लिए राजी हो गया था, लेकिन उसने कुछ शर्तें रखी थीं, जिनमें भारतीय खिलाड़ियों से माफी मंगवाना भी एक रही.

दरअसल पिछले साल WCL का दूसरा सीजन खेला गया. उस समय भारतीय टीम ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया था. पीसीबी वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग पर निशाना साध चुका है और पहले भी अपने खिलाड़ियों को इसमें खेलने से रोक चुका है.

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भारतीय खिलाड़ियों से माफी मंगवाओ

रिपोर्ट्स के अनुसार पीसीबी अपने खिलाड़ियों को एनओसी जारी करने के लिए राजी हो गया था. मगर उसने WCL के आयोजकों के सामने कुछ शर्तें रखीं. इन्हीं में एक शर्त यह रही कि टीम इंडिया लिखित में माफी मांगे क्योंकि उसने पिछले साल पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया था. इसके साथ यह भी आश्वासन मांगा गया कि भारत-पाकिस्तान खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक होगा.

बताया गया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंडस के आयोजकों ने कुछ शर्तें मान ली थीं, लेकिन टीम इंडिया का माफी मांगना और हैंडशेक पर आश्वासन को लेकर सहमति नहीं बन पाई. इसी कारण पाकिस्तान चैंपियंस को तीसरे सीजन से हटना पड़ा.

10 अक्टूबर को नहीं होगा मैच

WCL 2026 में इंडिया चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस की टक्कर 10 अक्टूबर को होने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान चैंपियंस के हटने के बाद यह मुकाबला नहीं करवाया जाएगा. बताते चलें कि पाकिस्तान पिछले दोनों सीजन की उपविजेता रही है. 2024 में खेले गए पहले सीजन में उसे टीम इंडिया से हार मिली. वहीं 2025 में खेले गए दूसरे सीजन के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल में पाकिस्तान को चित्त कर दिया था.

भारत के मैच कब और किसके साथ?

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंडस 3 अक्टूबर-18 अक्टूबर तक खेली जाएगी. टीम इंडिया अब तक दो मैच खेल चुकी है. अपने सबसे पहले मैच में उसने ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को 46 रनों से हराया था, जबकि दूसरे मैच में इंग्लैंड के हाथों 21 रनों की हार मिली. शेड्यूल बदलने के बाद भारतीय टीम का अगला मैच 10 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा. 11 अक्टूबर को बांग्लादेश और 13 अक्टूबर को भारतीय टीम की भिड़ंत वेस्टइंडीज के साथ होगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 06 Oct 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
World Championship Of Legends Pakistan Champions WCL 2026
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