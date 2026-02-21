टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताब के लिए अब 8 टीमों की उम्मीदें जिंदा हैं, बाकी 12 टीमें बाहर हो चुकी हैं. सुपर-8 राउंड आज से शुरू हो रहा है. पहले मुकाबले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की भिड़ंत है. आज जीतने वाली टीम खिताब की ओर मजबूती से अपने कदम बढ़ाएगी, लेकिन क्या हारने वाली टीम का सफर खत्म हो जाएगा? जानिए इस राउंड का पूरा फॉर्मेट.

सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान ने लीग स्टेज में 4 में से 3 मैच जीते थे, टीम सिर्फ भारत से हारी थी. न्यूजीलैंड का भी यही हाल था, टीम अपने टेबल की टॉपर दक्षिण अफ्रीका से हारी थी जबकि अन्य 3 मैचों में जीत दर्ज की थी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 राउंड में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ग्रुप 2 में शामिल हैं, इसमें उनके साथ इंग्लैंड और श्रीलंका है. ग्रुप 1 में भारत, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे हैं.

पाकिस्तान या न्यूजीलैंड, कौन सी टीम ज्यादा मजबूत?

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान अभी तक इस संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, उन्होंने 4 मैचों में 220 रन बनाए हैं. इसमें एक शतक भी शामिल है, जो उन्होंने नामीबिया के खिलाफ जड़ा था. टॉप-5 रन स्कोरर ने न्यूजीलैंड का कोई बल्लेबाज नहीं है. टॉप-5 विकेट टेकर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कोई गेंदबाज नहीं है.

पाकिस्तान ने आर प्रेमदासा स्टेडियम में अभी तक 8 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें से 5 में जीत दर्ज की है और 3 हारे हैं. इसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत से इसी ग्राउंड पर हारी थी. न्यूजीलैंड ने 2009 में आखिरी बार यहां टी20 मैच खेला था. यहां खेले दोनों मैच न्यूजीलैंड ने जीते हैं.

देखा जाए तो किसी एक टीम को ज्यादा मजबूत कहना सही नहीं होगा, क्योंकि टक्कर बराबर की रही है लेकिन कुछ मामलों में पाकिस्तान आगे नजर आती है. इसमें पिच कंडीशन भी शामिल है, जो पाकिस्तान को फेवर कर सकती है.

पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड हेड टू हेड (T20)

कुल मैच: 49

पाकिस्तान ने जीते: 24

न्यूजीलैंड ने जीते: 23

हारने वाली टीम हो जाएगी बाहर?

नहीं, हारने वाली टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल रेस से बाहर नहीं होगी. बता दें कि एक ग्रुप में 4 टीमें हैं. हर टीम अपने ग्रुप में शामिल 3 टीमों के साथ 1-1 मैच खेलेगी, जिसके बाद ग्रुप की टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी और तीसरे और चौथे नंबर की टीम बाहर हो जाएगी.

लेकिन जो टीम आज हारेगी, उसे अपने अगले दोनों मैच जीतने होंगे. इसके बावजूद भी अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा, जबकि सुपर-8 के तीनों मैच जीतने वाली टीम कंफर्म सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी.

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का स्क्वॉड

न्यूजीलैंड: जेम्स नीशम, डेवोन कॉन्वे, कोल मैककोनी, डेरिल मिचेल, ईश सोढ़ी, जैकब डफी, मिचेल सैंटनर (कप्तान), मार्क चैपमैन, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, काइल जैमीसन, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, फिन एलन, रचिन रविंद्र, बेन सियर्स.

पाकिस्तान: फखर जमान, मोहम्मद नवाज, बाबर आजम, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा (कप्तान), फहीम अशरफ, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद, उस्मान खान (विकेटकीपर), नसीम शाह, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, ख्वाजा नफे (विकेटकीपर), उस्मान तारिक.