हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान या न्यूजीलैंड, आज किसकी होगी जीत? क्या हारने वाली टीम सेमीफाइनल की रेस से होगी बाहर? जानें पूरा गणित

पाकिस्तान या न्यूजीलैंड, आज किसकी होगी जीत? क्या हारने वाली टीम सेमीफाइनल की रेस से होगी बाहर? जानें पूरा गणित

Pakistan vs New Zealand: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 राउंड आज पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच के साथ शुरू हो रहा है. जानिए कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है, और इस राउंड का नियम क्या है.

By : शिवम | Updated at : 21 Feb 2026 03:40 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताब के लिए अब 8 टीमों की उम्मीदें जिंदा हैं, बाकी 12 टीमें बाहर हो चुकी हैं. सुपर-8 राउंड आज से शुरू हो रहा है. पहले मुकाबले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की भिड़ंत है. आज जीतने वाली टीम खिताब की ओर मजबूती से अपने कदम बढ़ाएगी, लेकिन क्या हारने वाली टीम का सफर खत्म हो जाएगा? जानिए इस राउंड का पूरा फॉर्मेट.

सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान ने लीग स्टेज में 4 में से 3 मैच जीते थे, टीम सिर्फ भारत से हारी थी. न्यूजीलैंड का भी यही हाल था, टीम अपने टेबल की टॉपर दक्षिण अफ्रीका से हारी थी जबकि अन्य 3 मैचों में जीत दर्ज की थी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 राउंड में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ग्रुप 2 में शामिल हैं, इसमें उनके साथ इंग्लैंड और श्रीलंका है. ग्रुप 1 में भारत, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे हैं.

पाकिस्तान या न्यूजीलैंड, कौन सी टीम ज्यादा मजबूत?

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान अभी तक इस संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, उन्होंने 4 मैचों में 220 रन बनाए हैं. इसमें एक शतक भी शामिल है, जो उन्होंने नामीबिया के खिलाफ जड़ा था. टॉप-5 रन स्कोरर ने न्यूजीलैंड का कोई बल्लेबाज नहीं है. टॉप-5 विकेट टेकर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कोई गेंदबाज नहीं है.

पाकिस्तान ने आर प्रेमदासा स्टेडियम में अभी तक 8 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें से 5 में जीत दर्ज की है और 3 हारे हैं. इसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत से इसी ग्राउंड पर हारी थी. न्यूजीलैंड ने 2009 में आखिरी बार यहां टी20 मैच खेला था. यहां खेले दोनों मैच न्यूजीलैंड ने जीते हैं.

देखा जाए तो किसी एक टीम को ज्यादा मजबूत कहना सही नहीं होगा, क्योंकि टक्कर बराबर की रही है लेकिन कुछ मामलों में पाकिस्तान आगे नजर आती है. इसमें पिच कंडीशन भी शामिल है, जो पाकिस्तान को फेवर कर सकती है.

पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड हेड टू हेड (T20)

  • कुल मैच: 49
  • पाकिस्तान ने जीते: 24
  • न्यूजीलैंड ने जीते: 23

हारने वाली टीम हो जाएगी बाहर?

नहीं, हारने वाली टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल रेस से बाहर नहीं होगी. बता दें कि एक ग्रुप में 4 टीमें हैं. हर टीम अपने ग्रुप में शामिल 3 टीमों के साथ 1-1 मैच खेलेगी, जिसके बाद ग्रुप की टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी और तीसरे और चौथे नंबर की टीम बाहर हो जाएगी.

लेकिन जो टीम आज हारेगी, उसे अपने अगले दोनों मैच जीतने होंगे. इसके बावजूद भी अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा, जबकि सुपर-8 के तीनों मैच जीतने वाली टीम कंफर्म सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी.

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का स्क्वॉड

न्यूजीलैंड: जेम्स नीशम, डेवोन कॉन्वे, कोल मैककोनी, डेरिल मिचेल, ईश सोढ़ी, जैकब डफी, मिचेल सैंटनर (कप्तान), मार्क चैपमैन, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, काइल जैमीसन, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, फिन एलन, रचिन रविंद्र, बेन सियर्स.

पाकिस्तान: फखर जमान, मोहम्मद नवाज, बाबर आजम, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा (कप्तान), फहीम अशरफ, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद, उस्मान खान (विकेटकीपर), नसीम शाह, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, ख्वाजा नफे (विकेटकीपर), उस्मान तारिक.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 21 Feb 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Cricket World Cup New Zealand Cricket Team PAK Vs NZ PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup Super-8 T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
पाकिस्तान या न्यूजीलैंड, आज किसकी होगी जीत? क्या हारने वाली टीम सेमीफाइनल की रेस से होगी बाहर? जानें पूरा गणित
पाकिस्तान या न्यूजीलैंड, आज किसकी होगी जीत? क्या हारने वाली टीम सेमीफाइनल की रेस से होगी बाहर? जानें पूरा गणित
क्रिकेट
'अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी 'द हंड्रेड' में नहीं दिखे तो यह शर्मनाक...', इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का बड़ा बयान
'अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी 'द हंड्रेड' में नहीं दिखे तो यह शर्मनाक...', हैरी ब्रूक का बड़ा बयान
क्रिकेट
आज सुपर-8 में भिड़ेंगे पाकिस्तान-न्यूजीलैंड, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग समेत फुल डिटेल्स
सुपर-8 में भिड़ेंगे पाकिस्तान-न्यूजीलैंड, पिच रिपोर्ट से लाइव स्ट्रीमिंग तक फुल डिटेल्स
क्रिकेट
पाकिस्तान, भारत से इंग्लैंड-जिम्बाब्वे तक, इन देशों ने सुपर-8 में किया क्वालीफाई; अब होगी असली जंग
पाकिस्तान, भारत से इंग्लैंड-जिम्बाब्वे तक, इन देशों ने सुपर-8 में किया क्वालीफाई; अब होगी असली जंग
Advertisement

वीडियोज

Ola का Dream Run: India की EV Success Story से Market Crash तक का सफ़र | Paisa Live
AI Summit Controversy: बैरिकेडिंग तोड़ कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी | BJP Protest
AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Donald Trump on Tariff: ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ के बाद कौन सी चीजें होंगी मंहगी? | Trade Deal
Donald Trump on Tariff: व्यापार नीति में भारी फेरबदल!, भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा? | USA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
मध्य प्रदेश
इंदौर: AI समिट में हंगामे के खिलाफ BJYM का मोर्चा, कांग्रेस मुख्यालय पर पथराव, टमाटर-संतरे फेंके
इंदौर: AI समिट में हंगामे के खिलाफ BJYM का मोर्चा, कांग्रेस मुख्यालय पर पथराव, टमाटर-संतरे फेंके
बॉलीवुड
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
पाकिस्तान, भारत से इंग्लैंड-जिम्बाब्वे तक, इन देशों ने सुपर-8 में किया क्वालीफाई; अब होगी असली जंग
पाकिस्तान, भारत से इंग्लैंड-जिम्बाब्वे तक, इन देशों ने सुपर-8 में किया क्वालीफाई; अब होगी असली जंग
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
हेल्थ
हर बार मेकअप के साथ करा लेती हैं हेयर एक्सटेंशन, हो सकता है कैंसर
हर बार मेकअप के साथ करा लेती हैं हेयर एक्सटेंशन, हो सकता है कैंसर
यूटिलिटी
UPI से खुद-ब-खुद कट जा रही OTT की सब्सक्रिप्शन फीस, ऐसे बंद करें ऑटो-पे
UPI से खुद-ब-खुद कट जा रही OTT की सब्सक्रिप्शन फीस, ऐसे बंद करें ऑटो-पे
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget