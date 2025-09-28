हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs PAK: ये पाकिस्तान वाले नहीं सुधरेंगे! 'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की नई हरकत, वीडियो वायरल

IND vs PAK: ये पाकिस्तान वाले नहीं सुधरेंगे! 'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की नई हरकत, वीडियो वायरल

Asia Cup Final IND vs PAK: पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान एक बार फिर चर्चा में हैं. ये वही फरहान हैं, जिन्होंने सुपर-4 राउंड के मैच में 'गन सेलिब्रेशन' किया था.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Sep 2025 10:48 PM (IST)
पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान एक बार फिर चर्चा में हैं. ये वही फरहान हैं, जिन्होंने सुपर-4 राउंड के मैच में 'गन सेलिब्रेशन' किया था. अब उन्होंने फाइनल में भी टीम इंडिया के खिलाफ 57 रनों की दमदार अर्धशतकीय पारी खेली है. पिछली बार उनके 'गन सेलिब्रेशन' पर विवाद हुआ था, अब आउट होने पर उनकी एक नई हरकत चर्चा में है.

यह मामला पाकिस्तानी पारी के 10वें ओवर का है. वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी कर रहे थे, और ओवर की चौथी गेंद पर साहिबजादा फरहान ने हवाई शॉट खेला लेकिन टाइमिंग अच्छी ना होने के कारण गेंद तिलक वर्मा के हाथों में चली गई. आउट होने पर फरहान ने बल्ल गुस्से में जमीन पर देकर मारा. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इससे पहले फरहान ने सुपर-4 राउंड के मैच में भारत के खिलाफ 58 रन बनाए थे. फाइनल में उन्होंने अपनी 38 गेंद की पारी में 57 रन बनाने के दौरान 5 चौके और 3 छक्के लगाए. फरहान ने भारत के खिलाफ तीनों मैचों में दमदार प्रदर्शन किया है. इस टूर्नामेंट में उन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ 3 मैचों में 155 रन बनाए हैं.

इस बार भी फरहान ने जसप्रीत बुमराह को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी. चूंकि BCCI ने पिछली बार 'गन सेलिब्रेशन' के लिए ICC में शिकायत कर दी थी. इसलिए फाइनल मैच में उन्होंने फिफ्टी पूरी करने के बाद कोई सेलिब्रेशन नहीं किया. आपको याद दिला दें कि सुपर-4 राउंड मैच में की गई हरकत के लिए उन्हें आईसीसी ने चेतावनी दी थी.

Bumrah Plane Celebration: जसप्रीत बुमराह के प्लेन सेलिब्रेशन पर इरफान पठान की प्रतिक्रिया, जो कहा उससे पूरे पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 28 Sep 2025 10:48 PM (IST)
IND Vs PAK Live Asia Cup IND VS PAK Asia Cup 2025 Sahibzada Farhan
विश्व
क्या इजरायल और हमास के बीच खत्म होने वाली है जंग? ट्रंप ने किया मिडिल ईस्ट में 'कुछ खास' होने का इशारा
क्या इजरायल और हमास के बीच खत्म होने वाली है जंग? ट्रंप ने किया मिडिल ईस्ट में 'कुछ खास' होने का इशारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
क्रिकेट
Bumrah Plane Celebration: जसप्रीत बुमराह के प्लेन सेलिब्रेशन पर इरफान पठान की प्रतिक्रिया, जो कहा उससे पूरे पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची
जसप्रीत बुमराह के प्लेन सेलिब्रेशन पर इरफान पठान की प्रतिक्रिया, जो कहा उससे पूरे पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची
बॉलीवुड
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? 10 तस्वीरें देख आप भी कहेंगे- 'हैंडसम हंक'
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? देखें हैंडसम हंक की 10 तस्वीरें
