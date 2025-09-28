पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान एक बार फिर चर्चा में हैं. ये वही फरहान हैं, जिन्होंने सुपर-4 राउंड के मैच में 'गन सेलिब्रेशन' किया था. अब उन्होंने फाइनल में भी टीम इंडिया के खिलाफ 57 रनों की दमदार अर्धशतकीय पारी खेली है. पिछली बार उनके 'गन सेलिब्रेशन' पर विवाद हुआ था, अब आउट होने पर उनकी एक नई हरकत चर्चा में है.

यह मामला पाकिस्तानी पारी के 10वें ओवर का है. वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी कर रहे थे, और ओवर की चौथी गेंद पर साहिबजादा फरहान ने हवाई शॉट खेला लेकिन टाइमिंग अच्छी ना होने के कारण गेंद तिलक वर्मा के हाथों में चली गई. आउट होने पर फरहान ने बल्ल गुस्से में जमीन पर देकर मारा. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इससे पहले फरहान ने सुपर-4 राउंड के मैच में भारत के खिलाफ 58 रन बनाए थे. फाइनल में उन्होंने अपनी 38 गेंद की पारी में 57 रन बनाने के दौरान 5 चौके और 3 छक्के लगाए. फरहान ने भारत के खिलाफ तीनों मैचों में दमदार प्रदर्शन किया है. इस टूर्नामेंट में उन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ 3 मैचों में 155 रन बनाए हैं.

🚨 WICKET!🚨



Sahibzada Farhan c Tilak Varma b Varun Chakravarthy for 57(38) [5x4, 3x6]!

He smashed a six earlier in the over but got out trying for another. Frustrated, he thuds the bat on the ground. Big moment!#Cricket #INDvsPAK #AsiaCup #PakistanCricket pic.twitter.com/R4XuybRyOo — Asia Voice 🎤 (@Asianewss) September 28, 2025

इस बार भी फरहान ने जसप्रीत बुमराह को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी. चूंकि BCCI ने पिछली बार 'गन सेलिब्रेशन' के लिए ICC में शिकायत कर दी थी. इसलिए फाइनल मैच में उन्होंने फिफ्टी पूरी करने के बाद कोई सेलिब्रेशन नहीं किया. आपको याद दिला दें कि सुपर-4 राउंड मैच में की गई हरकत के लिए उन्हें आईसीसी ने चेतावनी दी थी.

