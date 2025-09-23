श्रीलंका ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान के सामने 134 रनों का लक्ष्य रखा है. ये दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मैच है. छोटा लक्ष्य मिलने से पाकिस्तान की फाइनल में जाने की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि आज जीतने वाली टीम ही फाइनल की दौड़ में बनी रहेगी. पाकिस्तान की ओर से शाहीन अफरीदी और हुसैन तलत ने घातक स्पेल डाले, जिन्होंने श्रीलंकाई बैटिंग लाइन-अप की कमर तोड़ कर रख दी. हालांकि कामिंदु मेंडिस की अर्धशतकीय पारी ने कम स्कोर पर ऑलआउट होने से बचाया.

पाकिस्तान टीम को शाहीन अफरीदी ने आदर्श शुरुआत दिलाई, जहां उन्होंने 8 गेंदों के अंतराल में 2 विकेट चटकाए. उसके बाद कुसल परेरा और चरिथ असालंका ने एकसाथ 25 रन जोड़ लिए थे और बड़ी पार्टनरशिप की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हारिस रऊफ ने परेरा को आउट करके इस पार्टनरशिप का अंत किया. उसके बाद हुसैन तलत ने 8वें ओवर में लगातार गेंदों पर चरिथ असालंका और दासुन शनाका को चलता किया.

कामिंदु मेंडिस ने बचाई लाज

कामिंदु मेंडिस तब बैटिंग करने आए, जब श्रीलंका के 3 विकेट 43 रन पर गिर गए थे. दूसरे छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे और देखते ही देखते 80 रन तक 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे. ऐसे में कामिंदु मेंडिस की 50 रनों की पारी ने श्रीलंका की इज्जत बचाई. चामिका करुणारत्ने ने चाहे सिर्फ 15 रन बनाए, लेकिन उनके क्रीज पर टिके रहने के कारण ही श्रीलंकाई टीम पूरे 20 ओवर खेल पाई.

क्या पाकिस्तान होगा बाहर?

श्रीलंका ने अबू धाबी की स्लो पिच पर 133 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया है. श्रीलंका के साथ-साथ पाकिस्तान के लिए भी यह मैच जीतना बहुत जरूरी है. भयंकर गर्मी में यह पाक बल्लेबाजों के लिए बहुत कठिन लक्ष्य साबित हो सकता है. अगर पाक टीम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाती है तो वो एशिया कप से लगभग बाहर हो जाएगी.

पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट शाहीन अफरीदी ने लिए, जिन्होंने 3 बल्लेबाजों को आउट किया. हारिस रऊफ औरहुसैन तलत ने दो-दो विकेट चटकाए. अबरार अहमद ने 4 ओवरों के स्पेल में सिर्फ 8 रन देकर एक विकेट लिया.

यह भी पढ़ें:

जेल से इमरान खान का पाकिस्तान टीम पर जुबानी अटैक, बोले- मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर ओपनिंग...

इस दिन वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का होगा एलान, श्रेयस अय्यर और करुण नायर रहेंगे बाहर!