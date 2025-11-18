हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटलड़खड़ाते हुए Zimbabwe से जीता पाकिस्तान, बाबर आजम जीरो पर आउट; फखर और उस्मान ने दिलाई जीत

लड़खड़ाते हुए Zimbabwe से जीता पाकिस्तान, बाबर आजम जीरो पर आउट; फखर और उस्मान ने दिलाई जीत

PAK vs ZIM T20: आज से पाकिस्तान-जिम्बाब्वे-श्रीलंका ट्राई सीरीज का आगाज हुआ है. पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हरा दिया है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 18 Nov 2025 10:26 PM (IST)
Preferred Sources

आज से पाकिस्तान-जिम्बाब्वे-श्रीलंका ट्राई सीरीज का आगाज हुआ है. पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हरा दिया है. बाबर आजम और कप्तान सलमान आगा बुरी तरह फ्लॉप रहे, लेकिन पाक टीम लड़खड़ाते हुए जैसे-तैसे 5 विकेट से मैच जीत गई. बाबर तो खाता तक नहीं खोल पाए. जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 147 रन बनाए थे, जवाब में पाकिस्तान टीम ने आखिरी ओवर में 5 विकेट से जीत सुनिश्चित की.

जिम्बाब्वे को ब्रायन बैनेट और टी मरुमानी ने बढ़िया शुरुआत दिलाई थी. दोनों के बीच 72 रनों की सलामी साझेदारी हुई. बैनेट ने 49 रन और मरुमानी ने 30 रनों की पारी खेली. मगर उसके बाद लगातार विकेट गिरते चले गए, लेकिन इसी बीच कप्तान सिकंदर रजा ने नाबाद 34 रनों की पारी खेली.

बाबर '0' पर आउट, फखर जमान चमके

बाबर आजम हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में शतक का सूखा खत्म करके आ रहे हैं. अब जिम्बाब्वे के खिलाफ वो खाता तक नहीं खोल पाए. इसके लिए उन्हें दोबारा से ट्रोल भी होना पड़ रहा है. वहीं कप्तान सलमान आगा केवल 1 रन बना पाए.

पाकिस्तान ने 54 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए थे. उसके बाद फखर जमान और उस्मान खान ने 39 गेंद में 61 रनों की साझेदारी कर पाकिस्तान की मैच में वापसी करवाई. फखर ने 32 गेंद में 44 रनों की पारी खेली. दूसरी ओर उस्मान खान 37 रन बनाकर नाबाद लौटे. मोहम्मद नवाज की 21 रनों की कैमियो पारी ने भी पाकिस्तान को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. नवाज ने 12 गेंद में 21 रन बनाए, इस दौरान 2 चौके और एक छक्का भी लगाया.

जिम्बाब्वे पिछले 7 टी20 मैचों में पाकिस्तान को तीन बार हरा चुकी है और अब एक बार फिर हराने के करीब आ गई थी. मगर आखिरी ओवर तक चले इस मैच को गंवा बैठी.

यह भी पढ़ें:

मैं हरमनप्रीत कौर नहीं, किसी के साथ मारपीट..., आरोपों पर बांग्लादेशी कप्तान के बिगड़े बोल; दिया बेतुका बयान

Published at : 18 Nov 2025 10:16 PM (IST)
Tags :
Babar Azam PAK Vs ZIM Pakistan Vs Zimbabwe PAK Vs ZIM T20
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Oath Ceremony: शपथ ग्रहण से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कह दी बड़ी बात, 'पिता जी का…'
शपथ ग्रहण से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कह दी बड़ी बात, 'पिता जी का…'
इंडिया
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
क्रिकेट
लड़खड़ाते हुए Zimbabwe से जीता पाकिस्तान, बाबर आजम जीरो पर आउट; फखर और उस्मान ने दिलाई जीत
लड़खड़ाते हुए Zimbabwe से जीता पाकिस्तान, बाबर आजम जीरो पर आउट; फखर और उस्मान ने दिलाई जीत
बॉलीवुड
दिल्ली हाई कोर्ट में '120 बहादुर' को लेकर याचिका दाखिल, इतिहास को गलत तरीके से दिखाने का लगा आरोप
दिल्ली हाई कोर्ट में '120 बहादुर' को लेकर याचिका दाखिल, इतिहास को गलत तरीके से दिखाने का आरोप
Advertisement

वीडियोज

सुपर्ण एस. वर्मा का साक्षात्कार | 'हक़' फ़िल्म | जासूस से फ़िल्म निर्माता तक | निर्देशक का दृष्टिकोण और बहुत कुछ
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के नाम पर लूट लिया! | Terror Attack | Sheerin Sherry | ABP Report
Bihar Polotics: विपक्ष चूका..मोदी-नीतीश का छक्का! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Chitra Tripathi
दिल्ली ब्लास्ट: एनआईए की बड़ी कार्रवाई, श्रीनगर से आतंकी उमर का दूसरा साथी दानिश गिरफ्तार
Sheikh Hasina Death Penalty: शेख हसीना के पास क्या हैं विकल्प? INSIDE STORY | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar Oath Ceremony: शपथ ग्रहण से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कह दी बड़ी बात, 'पिता जी का…'
शपथ ग्रहण से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कह दी बड़ी बात, 'पिता जी का…'
इंडिया
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
क्रिकेट
लड़खड़ाते हुए Zimbabwe से जीता पाकिस्तान, बाबर आजम जीरो पर आउट; फखर और उस्मान ने दिलाई जीत
लड़खड़ाते हुए Zimbabwe से जीता पाकिस्तान, बाबर आजम जीरो पर आउट; फखर और उस्मान ने दिलाई जीत
बॉलीवुड
दिल्ली हाई कोर्ट में '120 बहादुर' को लेकर याचिका दाखिल, इतिहास को गलत तरीके से दिखाने का लगा आरोप
दिल्ली हाई कोर्ट में '120 बहादुर' को लेकर याचिका दाखिल, इतिहास को गलत तरीके से दिखाने का आरोप
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
मेहंदी वाले दिन दुल्हन के घर पहुंच गया दूल्हा! फिर मोहल्ले में किया जबरदस्त सरप्राइज डांस- वीडियो वायरल
मेहंदी वाले दिन दुल्हन के घर पहुंच गया दूल्हा! फिर मोहल्ले में किया जबरदस्त सरप्राइज डांस- वीडियो वायरल
हेल्थ
जरूरत से ज्यादा दवाई तो नहीं खा रहे आप, शरीर पर बेअसर हो रहीं एंटीबायोटिक्स; डॉक्टरों ने दी चेतावनी
जरूरत से ज्यादा दवाई तो नहीं खा रहे आप, शरीर पर बेअसर हो रहीं एंटीबायोटिक्स; डॉक्टरों ने दी चेतावनी
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget