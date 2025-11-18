लड़खड़ाते हुए Zimbabwe से जीता पाकिस्तान, बाबर आजम जीरो पर आउट; फखर और उस्मान ने दिलाई जीत

आज से पाकिस्तान-जिम्बाब्वे-श्रीलंका ट्राई सीरीज का आगाज हुआ है. पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हरा दिया है. बाबर आजम और कप्तान सलमान आगा बुरी तरह फ्लॉप रहे, लेकिन पाक टीम लड़खड़ाते हुए जैसे-तैसे 5 विकेट से मैच जीत गई. बाबर तो खाता तक नहीं खोल पाए. जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 147 रन बनाए थे, जवाब में पाकिस्तान टीम ने आखिरी ओवर में 5 विकेट से जीत सुनिश्चित की.

जिम्बाब्वे को ब्रायन बैनेट और टी मरुमानी ने बढ़िया शुरुआत दिलाई थी. दोनों के बीच 72 रनों की सलामी साझेदारी हुई. बैनेट ने 49 रन और मरुमानी ने 30 रनों की पारी खेली. मगर उसके बाद लगातार विकेट गिरते चले गए, लेकिन इसी बीच कप्तान सिकंदर रजा ने नाबाद 34 रनों की पारी खेली.

बाबर '0' पर आउट, फखर जमान चमके

बाबर आजम हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में शतक का सूखा खत्म करके आ रहे हैं. अब जिम्बाब्वे के खिलाफ वो खाता तक नहीं खोल पाए. इसके लिए उन्हें दोबारा से ट्रोल भी होना पड़ रहा है. वहीं कप्तान सलमान आगा केवल 1 रन बना पाए.

पाकिस्तान ने 54 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए थे. उसके बाद फखर जमान और उस्मान खान ने 39 गेंद में 61 रनों की साझेदारी कर पाकिस्तान की मैच में वापसी करवाई. फखर ने 32 गेंद में 44 रनों की पारी खेली. दूसरी ओर उस्मान खान 37 रन बनाकर नाबाद लौटे. मोहम्मद नवाज की 21 रनों की कैमियो पारी ने भी पाकिस्तान को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. नवाज ने 12 गेंद में 21 रन बनाए, इस दौरान 2 चौके और एक छक्का भी लगाया.

जिम्बाब्वे पिछले 7 टी20 मैचों में पाकिस्तान को तीन बार हरा चुकी है और अब एक बार फिर हराने के करीब आ गई थी. मगर आखिरी ओवर तक चले इस मैच को गंवा बैठी.

