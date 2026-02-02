हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआईसीसी इवेंट की मेजबानी से 'अपाहिज' हो सकता है पाकिस्तान, कैसे भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार पड़ेगा भारी

आईसीसी इवेंट की मेजबानी से 'अपाहिज' हो सकता है पाकिस्तान, कैसे भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार पड़ेगा भारी

Pakistan: पाकिस्तान को 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करना काफी भारी पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान को भविष्य में आईसीसी इवेंट की मेजबानी में खतरा हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 02 Feb 2026 12:45 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान सरकार की तरफ से बीते रविवार (01 फरवरी) इस बात का एलान किया गया कि उनकी क्रिकेट टीम 2026 टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) में तो हिस्सा लेगी, लकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले लीग मैच के लिए मैदान पर नहीं उतरेगी. पड़ोसी देश ने अपने इस फैसले से सभी हैरान किया. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की यह नादानी उन्हें हमेशा के लिए आईसीसी इवेंट की मेजबानी से अपाहिज कर सकती है. 

आईसीसी शेड्यूल के मुताबिक, टी20 विश्व कप में भारत-पाकिस्तान के बीच लीग मुकाबला श्रीलंक के कोलंबो में खेला जाना था. मुकाबले के लिए तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने टूर्नामेंट शुरू होने से सिर्फ 6 दिन पहले अचानक एलान करते हुए बताया कि उनकी टीम भारत के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेगी. अब आइए जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान का यह फैसला उन्हें भविष्य में होने वाले आईसीसी इवेंट की मेजबानी के लिए हमेशा के लिए महरूम कर सकता है. 

कैसे पाकिस्तान पर मंडराया आईसीसी इवेंट से अपाहिज होने का खतरा?

फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की तरफ से पाकिस्तान के इस फैसले पर कोई कार्रावाई नहीं की गई है, लेकिन इस मसले में आईसीसी की तरफ से इस तरह का एक्शन भी लिया जा सकता है कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए ही आईसीसी इवेंट की मेजबानी से महरूम कर दिया जाए. 

पाकिस्तान को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली थी, जिसके जरिए पाकिस्तान ने 29 साल के लंबे इंतजार के बाद किसी आईसीसी इवेंट को होस्ट किया था. पाकिस्तान पहले से ही इस बात को लेकर सवालों के घेरे में रहा है कि उन्हें किसी बड़े इवेंट की मेजबानी दी जाए या नहीं. 2025 में हुई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान ने 1996 वर्ल्ड को अपने देश में होस्ट किया था. वहीं बाकी तमाम देशों को लगा जल्दी-जल्दी आईसीसी टूर्नामेंट का मेजबान बनाया जाता है. 

समझौते के बाद पाकिस्तान ने पीछे खींचे पैर 

पहले ही इस बात का समझौता हो चुका है कि भारत और पाकिस्तान की सरजमीं पर होने वाले आईसीसी या किसी भी इवेंट में दोनों टीमें एक दूसरे के देश का दौरा नहीं करेंगी. दोनों के मुकाबले हाइब्रिड मॉडल के तहत किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे. जैसे पाकिस्तान की मेजबानी में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया ने अपने मुकाबले दुबई में खेले थे. 

इसी तरह भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलने हैं. भारत में तमाम टीमें आकर टी20 विश्व कप के मैच खेलेंगी, लेकिन पाकिस्तान पहले से ही हो चुके समझौते के तहत हाइब्रिड मॉडल के आधार पर श्रीलंका में खेलेगी. लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच से अपने पैर पीछे खींचने का फैसला किया. उनकी इस हरकत को देखते हुए आईसीसी पाकिस्तान को हमेशा के लिए आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी से बैन कर सकता है. 

भारत ने ICC इवेंट के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ मैच का किया था बहिष्कार 

गौरतलब है कि जुलाई 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में इंडिया चैंपियंस के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान चैंपियंस के खिलाफ मुकाबला खेलने से इनकार किया था. हालांकि इस लीग का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से कोई लेना देना नहीं था. लेकिन भारत की तरफ से आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार नहीं किया. 

Published at : 02 Feb 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
Pakistan T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'खेल मंत्री और BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
क्रिकेट
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के सुनील गावस्कर, जानें क्या बोले दिग्गज 
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के गावस्कर
Advertisement

वीडियोज

Equity Market Investors ध्यान दें! Budget से बदलेगा Market का पूरा Scenario? | Paisa Live
Budget 2026: महिलाओं, किसानों और बुज़ुर्गों के लिए बजट में क्या मिला? सबसे ज्यादा फायदा किसको ?
Budget2026 : विदेशों से सामान भारत लाना अब हुआ सस्ता | Nirmala Sitharaman
Janhit With Chitra Tripathi बजट पेश होते ही क्यों लुढ़का बाजार? | Parliament | Budget 2026
Sansani:डॉन...खूनी टारगेट 'ऑन' ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'खेल मंत्री और BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
क्रिकेट
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के सुनील गावस्कर, जानें क्या बोले दिग्गज 
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के गावस्कर
बॉलीवुड
Grammy Winners 2026: केंड्रिक लैमर, लेडी गागा ने मारी बाजी, चेक करें ग्रैमी अवॉर्ड्स विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 विनर्स: केंड्रिक लैमर, लेडी गागा ने मारी बाजी, चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
हेल्थ
Skin Ageing Causes: झुर्रियों और ढीली स्किन से परेशान हैं? अपनी थाली से आज ही बाहर निकालें ये 3 हानिकारक चीजें
झुर्रियों और ढीली स्किन से परेशान हैं? अपनी थाली से आज ही बाहर निकालें ये 3 हानिकारक चीजें
शिक्षा
बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा आज से शुरू, समय से पहुंचना जरूरी; पढ़ें पूरी डिटेल्स
बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा आज से शुरू, समय से पहुंचना जरूरी; पढ़ें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या? वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया सवाल, रिएक्शन हो गया वायरल; देखें वीडियो 
बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या? वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया सवाल, रिएक्शन हो गया वायरल; देखें वीडियो 
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget