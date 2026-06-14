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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND-W vs PAK-W T20: पाकिस्तान ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ बनाया सबसे बड़ा स्कोर; ओपनर्स ने किया कमाल

IND-W vs PAK-W T20: पाकिस्तान ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ बनाया सबसे बड़ा स्कोर; ओपनर्स ने किया कमाल

IND-W vs PAK-W T20: आईसीसी महिला विश्व कप 2026 के छठे मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से हरा दिया. हालांकि पाकिस्तान की ओपनर मुनीबा अली ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी.

By : शिवम | Updated at : 14 Jun 2026 10:44 PM (IST)
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आईसीसी महिला विश्व कप 2026 में भारत ने शानदार जीत के साथ शुरुआत की है. हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 170 रन बनाए थे, जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 106 रनों पर सिमट गई. हालांकि मुनीबा अली ने पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत दिलाई थी, जिनके दम पर आज पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पॉवरप्ले में टी20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर बनाया.

171 के चेज में मुनीबा अली और गल फिरोजा ने पहले विकेट के लिए 38 रनों की साझेदारी की, इस जोड़ी को दीप्ति शर्मा ने तोडा. उन्होंने पांचवें ओवर में फिरोजा को आउट किया, इसके बाद आईं आयशा जफर ने आते ही बड़े शॉट्स लगाए और पॉवरप्ले में स्कोर को 50 के पार पहुंचने में अहम रोल निभाया.

पॉवरप्ले में भारत के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर

मुनीबा अली की शानदार पारी के सहारे पाकिस्तान ने पॉवरप्ले में 1 विकेट खोकर 52 रन बनाए थे. ये टी20 इंटरनेशनल में भारत के खिलाफ पॉवरप्ले में पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कोर है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 14 Jun 2026 10:42 PM (IST)
Tags :
Deepti Sharma ICC Womens T20 World Cup Indian Women Cricket Team IND Vs PAK T20 IND W Vs PAK W Muneeba Ali
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