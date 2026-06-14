पाकिस्तान ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ बनाया सबसे बड़ा स्कोर; ओपनर्स ने किया कमाल

आईसीसी महिला विश्व कप 2026 में भारत ने शानदार जीत के साथ शुरुआत की है. हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 170 रन बनाए थे, जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 106 रनों पर सिमट गई. हालांकि मुनीबा अली ने पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत दिलाई थी, जिनके दम पर आज पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पॉवरप्ले में टी20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर बनाया.

171 के चेज में मुनीबा अली और गल फिरोजा ने पहले विकेट के लिए 38 रनों की साझेदारी की, इस जोड़ी को दीप्ति शर्मा ने तोडा. उन्होंने पांचवें ओवर में फिरोजा को आउट किया, इसके बाद आईं आयशा जफर ने आते ही बड़े शॉट्स लगाए और पॉवरप्ले में स्कोर को 50 के पार पहुंचने में अहम रोल निभाया.

पॉवरप्ले में भारत के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर

मुनीबा अली की शानदार पारी के सहारे पाकिस्तान ने पॉवरप्ले में 1 विकेट खोकर 52 रन बनाए थे. ये टी20 इंटरनेशनल में भारत के खिलाफ पॉवरप्ले में पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कोर है.