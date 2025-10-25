हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पाकिस्तान की भारी बेइज्जती, वर्ल्ड कप में नहीं जीता एक भी मैच; फिर भी कैसे मिल गए 3 अंक?

पाकिस्तान की भारी बेइज्जती, वर्ल्ड कप में नहीं जीता एक भी मैच; फिर भी कैसे मिल गए 3 अंक?

Women's ODI World Cup 2025: पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2025 में बिना किसी जीत के ही लौटना पड़ रहा है. महिला विश्व कप में पाकिस्तानी टीम का हाल बेहाल नजर आया. वहीं भारत सेमीफाइनल में जगह बना चुका है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 25 Oct 2025 08:16 AM (IST)
Preferred Sources

Pakistan Fails To Win Single Match: महिला विश्व कप 2025 से पाकिस्तान को बिना किसी जीत के लौटना पड़ा है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में एक भी मुकाबला जीतने में कामयाब नहीं हुई. पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में सात मुकाबले खेले, लेकिन पाकिस्तानी टीम को एक भी जीत नसीब नहीं हुई. पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चार मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा, वहीं तीन मैच बारिश की वजह से रद्द हो गए. इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुए.

पाकिस्तान ने नहीं जीता कोई मैच

वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान की टीम का काफी बुरा हाल रहा. पाकिस्तान ने विश्व कप का आखिरी मुकाबला कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ खेला. इस मैच में पाकिस्तानी टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन फिर एक बार पाकिस्तान के मैच में बारिश हो गई और ये मुकाबला रद्द कर दिया गया. इसी के साथ पाकिस्तान का इस विश्व कप में सफर बिना कोई मैच जीते ही खत्म हो गया.

बिना जीते कैसे मिले 3 अंक?

महिला वनडे विश्व कप 2025 में पाकिस्तान के तीन मुकाबले बारिश की वजह से धुल गए, जिसके चलते तीन मैच रद्द होने पर पाकिस्तान को हर मैच में 1 अंक हासिल हुआ. श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच में भी बारिश की वजह से मैच रद्द होने से दोनों टीमों को 1-1 अंक दिया गया. पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में 7 मुकाबले खेले, जिनमें 4 मैचों में हार मिली और 3 मैच रद्द हो गए. इन तीन मुकाबलों के रद्द होने से ही पाकिस्तान को 3 अंक मिल पाए.

वर्ल्ड कप की टॉप 4 टीमें

वर्ल्ड कप 2025 की टॉप 4 टीमें सामने आ गई हैं. ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बनी. ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ने भी टॉप 4 में जगह पक्की की. वहीं न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया भी सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है. वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और भारत के बीच सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे.

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के साथ टी20 सीरीज खेलेगा भारत, कब और कहां खेले जाएंगे मैच? जानें पूरा शेड्यूल

Published at : 25 Oct 2025 08:16 AM (IST)
Tags :
Pakistan Women's World Cup IND VS PAK INDIAN CRICKET TEAM World Cup 2025
