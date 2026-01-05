बांग्लादेश सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मैचों के लाइव प्रसारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलीज किए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी. बीसीबी अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के भी भारत नहीं भेजने का मन बना चुका है. खैर, आपको बता दें कि बांग्लादेश पहला देश नहीं है जिसने आईपीएल मैचों के लाइव प्रसारण पर अपने देश में रोक लगाई हो.

भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते पिछले कुछ समय से ठीक नहीं है. बांग्लादेश में 2 हिन्दू युवकों की ह्त्या के बाद भारत में मुस्तफिजुर रहमान के केकेआर टीम में होने का विरोध हुआ तो बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी को बांग्लादेशी प्लेयर को रिलीज करने का निर्देश दिया. इसके बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बांग्लादेश में आईपीएल मैचों के लाइव प्रसारण पर रोक लगाने का फैसला लिया.

2019 में पाकिस्तान ने लगाया था IPL प्रसारण पर बैन

इमरान खान की अध्यक्षता में 2019 में पाकिस्तान ने आईपीएल मैचों के लाइव प्रसारण पर रोक लगाने का फैसला किया था. इमरान तब प्रधानमंत्री थे. हालांकि इससे पहले भारत ने पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रॉडकास्टर डीस्पोर्ट को भारत में प्रतिबंधित किया था. ये भारत सरकार ने पुलवामा अटैक के विरोध में किया था, जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे.

तब पाकिस्तान के इनफार्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने इसके पीछे का कारण बताते हुए कहा था कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ता.

हालांकि बाद में ये प्रतिबंध हट गया था, लेकिन पिछले साल पाकिस्तान ने फिर आईपीएल के मैचों के लाइव प्रसारण पर रोक लगा दी थी. इस बार भी पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान सुपर लीग पर एक्शन लिया था. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पीएसएल मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई थी, इसके बाद पाकिस्तान ने भी आईपीएल मैचों के लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया.