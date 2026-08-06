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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWTC की ताजा रैंकिंग में पाकिस्तान को फायदा, टीम इंडिया से अब भी पीछे

WTC की ताजा रैंकिंग में पाकिस्तान को फायदा, टीम इंडिया से अब भी पीछे

WTC Points Table Standings: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल में पाकिस्तान को फायदा हुआ है. दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज पर 8 विकेट की जीत से उसे एक स्थान का फायदा मिला है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 06 Aug 2026 12:03 PM (IST)
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पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया. पहला मुकाबला वेस्टइंडीज ने 90 रनों से जीता था, इसलिए सीरीज एक-एक से बराबरी पर रही. सीरीज चाहे बराबरी पर छूटी हो, लेकिन इसका पाकिस्तान टीम को फायदा मिला है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम अब एक स्थान के फायदे के साथ आठवें नंबर पर आ गई है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से पहले पाकिस्तान टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल में सबसे निचले पायदान पर थी. WTC 2025-27 चक्र में पाकिस्तान टीम बहुत बुरे हाल में है, जो 6 मुकाबलों में सिर्फ दो मैच जीत सकी है. उसका पीसीटी (पॉइंट्स परसेंट) केवल 22.22 है. दूसरा टेस्ट हारने के बाद वेस्टइंडीज टेबल में सबसे आखिरी स्थान पर चली गई है, जिसका पीसीटी 20.83 है.

बताते चलें कि पाकिस्तान कभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं गया है. उसके 2027 का फाइनल खेलने की उम्मीद अब भी बरकरार है, लेकिन उसकी फाइनल तक की राह बहुत कठिन और दूसरों पर निर्भर है.

भारत पांचवें स्थान पर

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल में भारतीय टीम पांचवें स्थान पर है, जिसकी अगली सीरीज श्रीलंका से होनी है. 15 अगस्त से शुरू हो रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय टीम के लिए WTC 2025-27 चक्र में बचे हुए 9 मैचों में 7 जीत बहुत जरूरी हैं.

ऑस्ट्रेलिया टॉप पर

ऑस्ट्रेलिया ने WTC की टेबल में दबदबा बनाया हुआ है, जिसका पीसीटी 87.50 का है. ऑस्ट्रेलिया की आगे की राह भी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में उसे भारत दौरे पर आकर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है. 75.00 के पीसीटी के साथ दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर है. फाइनल में टेबल की टॉप-2 टीम पहुंचती हैं.

न्यूजीलैंड और बांग्लादेश क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं. श्रीलंका छठे और इंग्लैंड सातवें पायदान पर है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 का फाइनल अगले साल 9-13 जून तक लंदन स्थित द ओवल मैदान में खेला जाना है.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अभी तक 9 टीम भाग लेती आ रही हैं. कुछ समय पहले कयास लगाए जा रहे थे कि टीमों की संख्या बढ़ाकर 12 की जा सकती है. अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और आयरलैंड को WTC का टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ICC ने फिलहाल के लिए इस प्लान को मंजूरी देने से मना कर दिया था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 06 Aug 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
World Test Championship WTC Points Table WTC Standings WTC 2025-27
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