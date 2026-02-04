पाकिस्तान के इस खिलाड़ी की है इंडियन वाइफ, हरियाणा की लड़की से हुआ प्यार और कर लिया निकाह

Hasan Ali Samiya Arzoo Love Story: पाकिस्तान के ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं, जिनको सरहद पार भारतीय लड़की से प्यार हुआ और फिर शादी कर ली. हम आज ऐसे ही एक पाकिस्तानी क्रिकेटर की लव स्टोरी के बारे में बताएंगे, जो हरियाणा की लड़की को दिल दे बैठा और फिर उससे निकाह कर लिया. क्रिकेट और क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ में दिलचस्पी रखने वाले फैंस समझ गए होंगे कि हम यहां किसकी बात कर रहे हैं. जी हां, ये क्रिकेटर और कोई नहीं, बल्कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली हैं.

हरियाणा से ताल्लुक रखने वालीं सामिया आरजू के प्यार में हसन अली बोल्ड हो गए थे. दोनों के परिवारवालों की रजामंदी से फिर दोनों की शादी हुई. आज ये कपल दो बच्चों के माता-पिता हैं. चलिए इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं.

कौन है हसन अली की वाइफ सामिया आरजू?

हसन अली की वाइफ सामिया आरजू एक फ्लाइट इंजीनियर हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक सामिया एमिरेट्स एयरलाइंस के साथ काम करती हैं. उन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक की डिग्री हासिल की है. पढ़ाई पूरी करने के बाद सामिया ने जेट एयरवेज में एयर होस्टेस के तौर पर काम शुरू किया और बाद में उन्हें फ्लाइट इंजीनियर के पद पर प्रमोशन मिला. सामिया आरजू का जन्म 15 सितंबर 1995 को हरियाणा के चांदनी गांव में हुआ था. उन्होंने अपना ज्यादातर जीवन हरियाणा में बिताया और बाद में नौकरी के सिलसिले में दुबई शिफ्ट हो गईं. खबरों की मानें तो दुबई में ही, हसन अली से सामिया की पहली मुलाकात हुई थी.

सामिया आरजू और हसन अली की ऐसे हुई थी पहली मुलाकात

हसन अली और सामिया आरजू की पहली मुलाकात एक करीबी दोस्त के जरिए हुई थी. इसके बाद उनकी आपस में बातचीत शुरू हुई और दोस्ती गहरी होती चली गई. बाद में दोनों की दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया और इस कपल ने शादी करने का मन बनाया. इसके बाद 20 अगस्त 2019 को दोनों ने शादी कर ली. दुबई के एटलांटिस पाम जुबेरा पार्क होटल में दोनों ने निकाह किया था. शादी में दोनों का परिवार मौजूद था. हसन अली की दो बेटियां है, जिनका नाम हेजल और हेलेना है. सोशल मीडिया पर अक्सर दोनों अपनी बेटी के साथ खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते रहते हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद करते हैं. सामिया अक्सर सोशल मीडिया पर अपने माता-पिता और हरियाणा में बिताए पुराने दिनों की भी तस्वीरें साझा करती रहती हैं.