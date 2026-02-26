हार के बाद बेकाबू हुए फैंस, कप्तान सलमान अली आगा के परिवार को बनाया निशाना, पत्नी का फूटा गुस्सा

T20 World Cup 2026: आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड के खिलाफ सुपर 8 मुकाबले में मिली हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुश्किल दौर से गुजर रही है. मैदान पर हार का असर अब मैदान के बाहर भी देखने को मिल रहा है. टीम के कप्तान सलमान अली आगा को लेकर नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि कुछ फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके परिवार को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है.

पत्नी सब्बा मंजर ने जताई नाराजगी

हार के बाद आमतौर पर खिलाड़ियों को आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार मामला उससे कहीं आगे बढ़ गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कप्तान की पत्नी सब्बा मंजर और उनके छोटे बेटे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक मैसेज और गालियां भेजी गईं.

लगातार मिल रहे इन निजी हमलों के बाद सब्बा मंजर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए ऐसे लोगों को जवाब देते हुए लिखा कि उन्हें या उनके मासूम बेटे को गालियां देने से पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती है. उनका यह पोस्ट अब तेजी से वायरल हो रहा है.

खिलाड़ियों के परिवार तक पहुंच रहा गुस्सा

पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार के बाद उनका सेमीफाइनल का सपना टूटता नजर आ रहा है. टीम के प्रदर्शन को लेकर फैंस में निराशा है. जिसके चलते सोशल मीडिया पर गुमनाम अकाउंट्स के जरिए खिलाड़ियों के परिवार को ट्रोल किया जा रहा है. आज के समय में यह एक चिंताजनक ट्रेंड बन गया है.

क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि मैदान पर प्रदर्शन को लेकर आलोचना होना खेल का हिस्सा है, लेकिन खिलाड़ियों के परिवार और बच्चों को निशाना बनाना खेल भावना के खिलाफ है. इससे खिलाड़ियों पर मानसिक दबाव भी बढ़ता है, जो आगे के मुकाबलों में टीम के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है.

कप्तान का प्रदर्शन भी रहा कमजोर

अगर टूर्नामेंट में सलमान अली आगा के प्रदर्शन की बात करें तो उनका बल्ला अब तक खामोश रहा है. पांच पारियों में उनके बल्ले से सिर्फ 12 के औसत और 136 के स्ट्राइक रेट से 60 रन बने हैं.

टीम की हार का ठीकरा कप्तान पर फोड़ा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर निजी हमले बढ़ रहे हैं, वह क्रिकेट के दायरे से बाहर की बात है. अब देखना होगा कि पाकिस्तान टीम इस दबाव से कैसे उबरती है और आगे के मुकाबलों में वापसी कर पाती है या नहीं.