हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup 2026: हार के बाद बेकाबू हुए फैंस, कप्तान सलमान अली आगा के परिवार को बनाया निशाना, पत्नी का फूटा गुस्सा

T20 World Cup 2026: हार के बाद बेकाबू हुए फैंस, कप्तान सलमान अली आगा के परिवार को बनाया निशाना, पत्नी का फूटा गुस्सा

इंग्लैंड से हार के बाद सलमान अली आगा के परिवार को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है. फैंस ने उनके छोटे बेटे तक को ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनकी पत्नी सब्बा मंजर को खुलकर सामने आना पड़ा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 26 Feb 2026 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026: आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड के खिलाफ सुपर 8 मुकाबले में मिली हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुश्किल दौर से गुजर रही है. मैदान पर हार का असर अब मैदान के बाहर भी देखने को मिल रहा है. टीम के कप्तान सलमान अली आगा को लेकर नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि कुछ फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके परिवार को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है.

पत्नी सब्बा मंजर ने जताई नाराजगी

हार के बाद आमतौर पर खिलाड़ियों को आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार मामला उससे कहीं आगे बढ़ गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कप्तान की पत्नी सब्बा मंजर और उनके छोटे बेटे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक मैसेज और गालियां भेजी गईं.

लगातार मिल रहे इन निजी हमलों के बाद सब्बा मंजर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए ऐसे लोगों को जवाब देते हुए लिखा कि उन्हें या उनके मासूम बेटे को गालियां देने से पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती है. उनका यह पोस्ट अब तेजी से वायरल हो रहा है.

खिलाड़ियों के परिवार तक पहुंच रहा गुस्सा

पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार के बाद उनका सेमीफाइनल का सपना टूटता नजर आ रहा है. टीम के प्रदर्शन को लेकर फैंस में निराशा है. जिसके चलते सोशल मीडिया पर गुमनाम अकाउंट्स के जरिए खिलाड़ियों के परिवार को ट्रोल किया जा रहा है. आज के समय में यह एक चिंताजनक ट्रेंड बन गया है.

क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि मैदान पर प्रदर्शन को लेकर आलोचना होना खेल का हिस्सा है, लेकिन खिलाड़ियों के परिवार और बच्चों को निशाना बनाना खेल भावना के खिलाफ है. इससे खिलाड़ियों पर मानसिक दबाव भी बढ़ता है, जो आगे के मुकाबलों में टीम के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है.

कप्तान का प्रदर्शन भी रहा कमजोर

अगर टूर्नामेंट में सलमान अली आगा के प्रदर्शन की बात करें तो उनका बल्ला अब तक खामोश रहा है. पांच पारियों में उनके बल्ले से सिर्फ 12 के औसत और 136 के स्ट्राइक रेट से 60 रन बने हैं. 

टीम की हार का ठीकरा कप्तान पर फोड़ा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर निजी हमले बढ़ रहे हैं, वह क्रिकेट के दायरे से बाहर की बात है. अब देखना होगा कि पाकिस्तान टीम इस दबाव से कैसे उबरती है और आगे के मुकाबलों में वापसी कर पाती है या नहीं. 

Published at : 26 Feb 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Salman Ali Agha PAK Vs ENG Pakistani Fans T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
T20 World Cup 2026: हार के बाद बेकाबू हुए फैंस, कप्तान सलमान अली आगा के परिवार को बनाया निशाना, पत्नी का फूटा गुस्सा
हार के बाद बेकाबू हुए फैंस, कप्तान सलमान अली आगा के परिवार को बनाया निशाना, पत्नी का फूटा गुस्सा
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में चेज करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इन 4 खिलाड़ियों ने किया है ये कारनामा
टी20 वर्ल्ड कप में चेज करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इन 4 खिलाड़ियों ने किया है ये कारनामा
क्रिकेट
कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने दी भारतीय टीम को चेतावनी, मैच से ठीक पहले वेस्टइंडीज से ज्यादा खतरनाक जिम्बाब्वे को बताया
कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने दी भारतीय टीम को चेतावनी, मैच से ठीक पहले वेस्टइंडीज से ज्यादा खतरनाक जिम्बाब्वे को बताया
क्रिकेट
श्रीलंका की हार से पाकिस्तान को लगा झटका, जीत के साथ न्यूजीलैंड की दावेदारी मजबूत; बदल गया सेमीफाइनल का समीकरण
श्रीलंका की हार से पाकिस्तान को लगा झटका, जीत के साथ न्यूजीलैंड की दावेदारी मजबूत
Advertisement

वीडियोज

Crime News: दूल्हा- दुल्हन और 'धांय-धांय' ! | Sansani
Maharashtra News: बकरी पर विवाद...हिंसक भीड़ ने चलाए पत्थर...भड़का माहौल! | Latest News | ABP News
Janhit: इजराइली संसद में PM मोदी का जलवा | PM Modi Israel Visit | Netanyahu | Jerusalem | ABP News
Bharat Ki Baat: अखिलेश गठबंधन पर बोले..राहुल चुप हैं... | Yogi | Akhilesh
Blood Moon फिर आ गया! होली में रंग भंग? | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: यूपी में गर्मी, उत्तराखंड में बारिश, दिल्ली, बिहार, समेत देश में 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? जानें ताजा अपडेट
यूपी में गर्मी, उत्तराखंड में बारिश, दिल्ली, बिहार, समेत देश में 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? जानें ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदल रहा मौसम, आगरा-वाराणसी में 31 डिग्री के पार पहुंचा पारा, जानें ताजा अपडेट
यूपी में बदल रहा मौसम, आगरा-वाराणसी में 31 डिग्री के पार पहुंचा पारा, जानें ताजा अपडेट
विश्व
नेतन्याहू ने PM मोदी को बताया भाई, इजरायल की संसद में कहा - 'भारत हमारा महान दोस्त...'
नेतन्याहू ने PM मोदी को बताया भाई, इजरायल की संसद में कहा - 'भारत हमारा महान दोस्त...'
साउथ सिनेमा
Rashmika- Vijay Wedding Live: रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की संगीत सेरेमनी की फोटो वायरल, सिल्वर लहंगे में दिखीं दुल्हनिया
लाइव: रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की संगीत सेरेमनी की फोटो वायरल, सिल्वर लहंगे में दिखीं दुल्हनिया
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में चेज करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इन 4 खिलाड़ियों ने किया है ये कारनामा
टी20 वर्ल्ड कप में चेज करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इन 4 खिलाड़ियों ने किया है ये कारनामा
इंडिया
CPI के दिग्गज नेता के निधन से शोक की लहर, पीएम मोदी ने जताया दुख
CPI के दिग्गज नेता के निधन से शोक की लहर, पीएम मोदी ने जताया दुख
इंडिया
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 3716 करोड़ का घर किया कुर्क
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 3716 करोड़ का घर किया कुर्क
यूटिलिटी
अब घोड़े और खच्चर का भी कराना होगा बीमा और फिटनेस, 26 फरवरी से शुरू रहे हैं रजिस्ट्रेशन
अब घोड़े और खच्चर का भी कराना होगा बीमा और फिटनेस, 26 फरवरी से शुरू रहे हैं रजिस्ट्रेशन
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget